Il nostro esperto di scommesse si aspetta una sfida molto aperta e ricca di gol, con il Barcellona capace di avere la meglio sui campioni in carica.

Migliori scommesse per PSG - Barcellona

Over 4.5 a quota 2.15 su Goldbet

a quota 2.15 su 2 + GG a quota 3.10 su William Hill

a quota 3.10 su Lamine Yamal 1+ assist a quota 2.88 su Netbet

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: PSG - Barcellona 3-4

Pronostico marcatore: PSG - Ousmane Dembelé (x2), Désiré Doué; Barcellona - Anthony Gordon, Raphinha, Lamine Yamal, Dani Olmo

Entrambe le squadre hanno superato test potenzialmente insidiosi in trasferta nei rispettivi campionati nel weekend. Il PSG ha vinto 3-1 sul campo dello Strasburgo, segnando tutte le proprie reti negli ultimi 15 minuti. La rimonta nel finale ha permesso alla squadra di Luis Enrique di salire in vetta alla Ligue 1.

I parigini erano stati anche capaci di vincere 4-2 in trasferta contro il Manchester City la scorsa settimana. La loro corsa verso un terzo titolo consecutivo in Champions League è iniziata bene. Tuttavia, questa sarà la sfida più impegnativa della stagione per il PSG fino a questo momento.

Il Barcellona vanta un record perfetto in tutte le competizioni. Tutte le sue 11 vittorie sono arrivate con un margine di due o più gol. Il suo momento di forma dominante è proseguito con un trionfo per 5-2 in trasferta contro il Real Betis in Liga.

Probabili formazioni PSG - Barcellona

PSG : Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Digne, Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián, Doué, Dembelé, Kvaratskhelia

: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Digne, Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián, Doué, Dembelé, Kvaratskhelia Barcellona: J. García, Cancelo, Cubarsí, Martín, Espart, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Gordon, Raphinha

Top siti per scommettere su PSG - Barcellona

Il grande classico europeo tra PSG e Barcellona mette di fronte due colossi del calcio internazionale, garantendo uno spettacolo di altissimo livello. In vista di questo atteso confronto, abbiamo analizzato e messo a confronto i servizi di tre operatori con regolare licenza ADM operanti in Italia. Ricordiamo che il gioco è riservato esclusivamente ai maggiorenni. Di seguito proponiamo una panoramica delle principali promozioni di benvenuto disponibili per i nuovi utenti:

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Uno scontro tra pesi massimi pronto a diventare un classico

Hansi Flick e Luis Enrique prediligono entrambi un calcio offensivo e ad alto rischio. Possono entrambi contare su attacchi devastanti, ma su entrambi i fronti ci sono vulnerabilità in difesa. Queste potrebbero risultare ancora più evidenti in questa partita, con Nuno Mendes ed Eric García tra i difensori infortunati che non saranno disponibili.

Le partite del Barcellona in questa stagione fanno registrare una media di 5,36 gol a incontro. Otto delle ultime nove gare in tutte le competizioni si sono concluse con cinque o più reti complessive.

Anche nelle recenti partite del PSG i gol non sono mancati. Le ultime tre uscite dei francesi si sono tutte concluse con quattro o più reti. Nel frattempo, le due gare di Champions League disputate finora in questa stagione hanno prodotto entrambe almeno sei gol.

Il PSG ha attaccato con decisione il Manchester City all'Etihad Stadium la scorsa settimana, in una sfida a viso aperto che ha prodotto 4,46 xG. Un'altra partita dai tanti gol appare probabile. L'Over 4.5 sembra offrire valore, con una probabilità implicita del 47%.

Scommessa 1: Over 4.5 a quota 2.15 su Goldbet

Il Barça può avere la meglio sui campioni in carica

Sarebbe una grande sorpresa se questa partita si concludesse con una delle due squadre incapace di segnare. Sei delle ultime sette partite del Barcellona hanno visto gol da entrambe le parti. Nel frattempo, entrambe le squadre hanno segnato nell'82% delle gare del PSG in questa stagione.

Sullo stato di forma attuale, è la squadra ospite ad apparire leggermente più convincente. Il Barça ha dimostrato troppa qualità per i suoi recenti avversari e fa registrare una media di 4,36 gol a partita in tutte le competizioni. I catalani dovrebbero creare molti problemi a una difesa del PSG che la scorsa settimana ha concesso sei grandi occasioni al Manchester City.

I padroni di casa guidano la classifica con un totale di 6,4 xG in Champions League in questa stagione. Tuttavia, hanno esordito con un impegno casalingo molto favorevole contro lo Slovan Bratislava.

Il PSG ha già fallito la vittoria in quattro occasioni in questa stagione e tende a rendere al meglio nella seconda parte dell'annata. Nonostante abbia vinto due volte la Champions League dal cambio di formato, non ha mai concluso la fase campionato oltre l'11° posto. Il successo del Barça in una gara con gol da entrambe le parti può concretizzarsi come l'esito più solido.

Scommessa 2: 2 + GG a quota 3.10 su William Hill

La creatività di Yamal può fare la differenza

Pur potendo contare entrambe su molte stelle offensive di livello assoluto, è Lamine Yamal a poter rubare la scena. Il suo rendimento è salito a un altro livello in questa stagione, con 19 gol o assist in 11 presenze con il suo club.

Gli assist rappresentano il 53% del totale dei suoi gol o assist. Il diciannovenne ha creato quattro reti nelle sue tre presenze dal rientro dalla pausa per le nazionali, inclusi due assist nella vittoria per 4-1 in Champions League in casa del Galatasaray la scorsa settimana.

Yamal ha servito due assist anche contro il Feyenoord alla prima giornata. In Europa fa registrare una media di 5,0 passaggi chiave a partita e con ogni probabilità se la vedrà con Lucas Digne, terzino sinistro di riserva del PSG. Yamal potrebbe avere un peso importante in questo confronto diretto ed è ben posizionato per mettere a segno 1+ assist, con una probabilità implicita del 35%.