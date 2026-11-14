Il nostro esperto condivide i pronostici Portogallo - Danimarca, sfida valida per la Nations League. Il Portogallo è già qualificato e potrebbe conquistare la quinta vittoria su cinque.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Portogallo - Danimarca 3-1

Pronostico marcatore: Portogallo - Goncalo Ramos, Joao Felix, Gustavo Varela; Danimarca - Rasmus Hojlund

Lo splendido percorso del Portogallo in Nations League è stato leggermente offuscato dal ritiro di Cristiano Ronaldo dalla nazionale. L'ex capitano ha chiuso una carriera straordinaria con il Portogallo durata più di 20 anni. La sua decisione arriva dopo l'uscita anticipata dal ritiro nella seconda giornata di settembre e le conseguenze dello screzio con il commissario tecnico.

Ciononostante, la Selecao das Quinas è stata perfetta nelle prime quattro partite di questa competizione. Ha già staccato il pass per il turno successivo con due gare di anticipo. I padroni di casa, però, potrebbero non tirare il freno a mano. Mantenere il percorso netto potrebbe rivelarsi utile in vista della fase a eliminazione diretta.

La Danimarca arriva a Braga seconda nel girone, ma la sua posizione è tutt'altro che sicura. Due sconfitte nelle ultime due gare potrebbero addirittura farla retrocedere in Lega B. Tuttavia, se riuscisse a ottenere almeno un risultato positivo, avrebbe ancora una chance di qualificarsi dal girone.

I danesi hanno fatto bene a portare via l'intera posta in palio nell'ultima uscita contro il Galles. I Red and Whites potrebbero pensare di avere più chance qui, contro un Portogallo che ha già staccato il biglietto per i quarti di finale. Gli uomini di Brian Riemer puntano a chiudere il girone al secondo posto per la quarta volta consecutiva in Nations League. Una motivazione in più per cercare la vittoria.

Probabili formazioni Portogallo - Danimarca

Portogallo: Costa, Dalot, Dias, Veiga, Nazinho, Palhinha, Silva, Vitinha, Fernandes, Ramos, Felix

Danimarca: Hermansen, Kristensen, Andersen, Provstgaard, Maehle, Isaksen, Hjulmand, Hojberg, Daramy, Hojlund, Hogh

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I gol sembrano certi

Non c'è da dubitare della qualità del Portogallo in attacco. Non si è registrato alcun calo dopo l'assenza di Ronaldo. Gli uomini di Jorge Jesus hanno segnato nove gol in quattro partite, con una media di 2,25 gol a incontro. Avendo però subito quattro reti in questo percorso, gli ospiti spereranno di riuscire a violare la loro difesa.

La Danimarca ha segnato due gol nella gara casalinga contro il Portogallo, quindi non ci sono dubbi sulla sua capacità di trovare la rete in questa partita. In quell'occasione, i Red and Whites hanno effettuato 12 tiri contro i 19 del Portogallo, a dimostrazione che il divario non è ampio come si pensa. Con i danesi che hanno segnato sette gol in quattro partite, con una media di 1,75 gol a incontro, siamo fiduciosi che troveranno la via del gol.

Le ultime tre partite dei padroni di casa hanno visto gol segnati da entrambe le parti, così come tre delle ultime cinque gare della Danimarca si sono concluse con lo stesso esito. Anche i due precedenti più recenti tra le due squadre si sono chiusi con gol per entrambe. Di conseguenza, puntare sui gol a entrambe le estremità del campo appare una scelta ragionevole.

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La profondità della rosa portoghese può pesare sulla Danimarca

Anche se Jesus dovesse decidere di ruotare pesantemente la rosa, ha comunque qualità in abbondanza a cui attingere. Tuttavia, è più probabile che opti per un mix tra titolari abituali e giocatori meno utilizzati. Giocando in casa, in ogni caso, il Portogallo vorrà regalare un'altra vittoria ai propri tifosi.

Dopo la sconfitta negli ottavi di finale contro i campioni del mondo della Spagna nella rassegna iridata, il Portogallo ha infilato quattro vittorie consecutive. Quella sconfitta resta l'unica nelle ultime 14 partite internazionali, un percorso che ha portato anche 10 vittorie e tre pareggi. Le ultime cinque uscite della Danimarca hanno prodotto un andamento di risultati particolare.

La squadra di Brian Riemer ha alternato vittorie e sconfitte, il che potrebbe destare qualche preoccupazione considerando che ha vinto l'ultimo impegno. I danesi hanno perso quattro delle ultime 10 partite in tutte le competizioni, vincendone altrettante nello stesso periodo. La loro ultima vittoria in trasferta ha interrotto una striscia di quattro gare senza successi, segno che possono soffrire lontano da casa.

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Il peso dei gol sulle spalle di Goncalo

Per 22 anni Ronaldo ha garantito i gol alla sua nazionale, rendendola una seria candidata ai trofei. Ora che se n'è andato, quella responsabilità deve ricadere su qualcun altro. I due giocatori che se la sono presa in Nations League sono Joao Felix e Goncalo Ramos.

L'attaccante del Milan sta faticando a trovare la forma in Serie A, ma le sue prestazioni con il Portogallo sono state ben più convincenti. Ramos e Felix sono i due migliori marcatori del Portogallo in Nations League, ed entrambi sperano di arricchire ulteriormente il proprio bottino. Ramos ha già segnato tre gol in questa competizione. Potrebbe finire tra i migliori marcatori del torneo se il Portogallo dovesse proseguire a lungo nella competizione.

Ramos ha segnato in ciascuna delle sue ultime tre presenze con la nazionale, con un assist al suo attivo. Includendo il gol siglato nella precedente finestra internazionale, ha messo a segno cinque reti in sei presenze tra club e nazionale. Quando gioca con il Portogallo sembra un giocatore più sicuro di sé. Avendo già segnato contro la Danimarca in passato, è probabile che possa ripetersi.

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