Sono appena otto le reti subite da olandesi e greci nei rispettivi quattro impegni finora disputati nel gruppo A2 di Nations League.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Paesi Bassi - Grecia 1-1

Pronostico marcatore: Paesi Bassi - Malen; Grecia - Ioannidis

I Paesi Bassi ospitano la Grecia ad Amsterdam venerdì sera, con il primo posto nel gruppo A2 pienamente in palio in questa giornata. Entrambe le squadre sono a quota otto punti dopo le prime quattro partite della Nations League 2026/27.

Al momento, entrambe le squadre hanno tre punti di vantaggio sulla Germania. I tedeschi occupano il posto degli spareggi per la retrocessione, avendo vinto una sola volta in quattro partite.

Con Xavi al timone dall'addio di Ronald Koeman dopo il Mondiale, gli olandesi hanno iniziato in modo promettente la loro campagna di Nations League. Sono imbattuti, ma i due test più duri sono all'orizzonte: una gara interna contro la Grecia seguita da una trasferta in Germania.

Frenkie de Jong torna disponibile dopo un problema al ginocchio. Anche Donyell Malen è recuperato da un lieve problema al ginocchio. Ryan Gravenberch, Jeremie Frimpong, Jorrel Hato e Nathan Aké sono tutti indisponibili. Wout Weghorst è stato escluso dai convocati di Xavi nonostante sia il capocannoniere dell'Eredivisie.

I greci sono diventati una vera forza difensiva sotto la guida di Ivan Jovanovic. Hanno subito appena tre reti in quattro partite. Due di queste gare erano contro i tedeschi, con la Grecia capace di tenere la porta inviolata sia in casa che in trasferta.

Jovanovic dovrà fare a meno di Manolis Saliakas e Christos Zafeiris, squalificati per un turno dopo aver accumulato troppe ammonizioni.

Probabili formazioni Paesi Bassi - Grecia

Paesi Bassi : Verbruggen, Dumfries, van Dijk, van de Ven, Maatsen, de Jong, Reijnders, Koopmeiners, Gakpo, Malen, Kluivert

: Verbruggen, Dumfries, van Dijk, van de Ven, Maatsen, de Jong, Reijnders, Koopmeiners, Gakpo, Malen, Kluivert Grecia: Tzolakis, Vagiannidis, Mavropanos, Retsos, Tsimikas, Kourbelis, Zafeiris, Karetsas, Tzolis, Pavlidis, Ioannidis

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Olanda e Grecia si ritrovano in Nations League in una sfida che mette di fronte due stili di gioco molto diversi. Per chi vuole seguirla con una giocata, abbiamo messo a confronto tre bookmaker autorizzati in Italia e le loro promo di benvenuto, riservate ai maggiorenni. Ricordiamo che il gioco può causare dipendenza: giocare responsabilmente è fondamentale per un'esperienza serena.

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La difesa avara dei greci dovrebbe tenere la gara bloccata

La Grecia ha subito tre gol in quattro partite di girone. È il miglior record del gruppo A2. Ha mantenuto la porta inviolata in due occasioni, vincendo 1-0 in Germania e poi pareggiando 0-0 in casa contro gli stessi tedeschi. Annullare per due volte di fila un attacco tedesco è un risultato notevole per qualsiasi nazionale europea.

Le quattro partite della Grecia hanno prodotto anche appena otto gol in totale. Quella media di 2,0 è la più bassa del girone. Nella gara d'andata, le due squadre avevano regalato uno spettacolare 2-2 ad Atene, ma qui c'è molto di più in palio.

Una vittoria per entrambe le squadre potrebbe di fatto significare il primato nel girone. Tuttavia, una sconfitta permetterebbe alla Germania di riavvicinarsi alla squadra sconfitta, visto che i tedeschi affronteranno la Serbia, quarta in classifica.

Il mercato attribuisce solo il 43,5% di probabilità a due gol o meno in questa partita. A nostro avviso, la percentuale è molto più vicina al 50-55%.

La Grecia ha l'ottavo miglior dato di xG concesso (5,2) nelle quattro partite disputate. Gli olandesi sono un posto più indietro, con 5,5 xG concessi. La linea Under sembra essere calibrata più sul rendimento offensivo olandese che sulla solidità difensiva greca. Questa potrebbe essere la scommessa di maggior valore tra i nostri pronostici Paesi Bassi - Grecia.

Scommessa 1: Under 2.5 a quota 2.30 su bet365

Un punto manterrebbe entrambe le squadre in buona posizione

Paesi Bassi e Grecia sono entrambe a quota otto punti. Entrambe le squadre hanno una differenza reti identica di +2. Nessuna delle due ha ancora assaporato la sconfitta in questa competizione. Entrambe hanno pareggiato due delle quattro partite disputate.

La gara d'andata in Grecia è terminata 2-2. La Grecia era arrivata a condurre di due gol ma non è riuscita a mantenere il vantaggio. I greci hanno inoltre bloccato sullo 0-0 la Germania a Salonicco.

La squadra di Xavi ha vinto entrambi gli scontri con la Serbia. Il fattore campo ad Amsterdam conta qualcosa. Tuttavia, gli olandesi sono riusciti solo a pareggiare in casa contro la Germania, quindi potrebbero avere altrettante difficoltà a scrollarsi di dosso la Grecia. Il mercato implica solo il 23,1% di probabilità di pareggio, percentuale che appare bassa considerando che una sconfitta per entrambe le squadre rappresenterebbe comunque un duro colpo.

Scommessa 2: Segno X a quota 4.33 su Lottomatica

Malen nel momento migliore della carriera

Donyell Malen ha segnato otto gol in nove presenze in Serie A. Si tratta di 1,10 gol ogni 90 minuti con la maglia della Roma. Le sue prestazioni in campionato gli sono valse un rating di 7,78. L'attaccante olandese si colloca nel 100° percentile per tiri e nel 94° per gol.

Malen ha fornito un assist ed è stato premiato con un rating di 8,1 sabato scorso nel successo per 3-0 sul Sassuolo. L'ex attaccante dell'Aston Villa si trova chiaramente a proprio agio nella capitale italiana dopo il trasferimento a titolo definitivo dello scorso giugno.

C'è però un motivo di cautela. Malen ha saltato l'ultima convocazione per un problema al ginocchio. Tuttavia, ora è recuperato e pronto per la sfida contro la Grecia. Da inizio ottobre, Malen ha segnato sei gol in otto presenze. Si tratta di un tasso realizzativo del 75%. Questa settimana la probabilità implicita per un suo gol si attesta a un modesto 47%.

Scommessa 3: Donyell Malen marcatore a quota 2.05 su William Hill

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