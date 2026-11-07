Il nostro esperto di scommesse prevede che il Manchester City possa rialzare la testa dopo due sconfitte consecutive in campionato e mantenere il Forest invischiato nella zona retrocessione.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Nottingham Forest - Manchester City 0-2

Pronostico marcatore: Manchester City - Erling Haaland (x2)

Regna il pessimismo attorno al Nottingham Forest in Premier League in questo momento. Dopo la sconfitta contro il Brentford della scorsa settimana, Oliver Glasner non ha usato mezzi termini nelle sue critiche ai giocatori e al club. «O vi impegnate o ve ne andate», è stato il suo messaggio alla rosa del Forest.

Tuttavia, queste dichiarazioni non hanno messo a rischio la sua panchina, almeno per ora. Il Forest si tiene stretto l'austriaco ed è probabilmente la scelta migliore. La continuità è fondamentale se vogliono uscire dalla zona retrocessione, e a Glasner serve probabilmente solo un po' più di tempo.

Il Manchester City ha rialzato il morale dei propri tifosi con una vittoria infrasettimanale per 3-2 contro il RB Lipsia in Champions League. Non è stata però una prestazione vintage dei Citizens, visto che hanno avuto bisogno di un gol tardivo per chiudere la partita in Germania. Ciononostante, Enzo Maresca è soddisfatto del risultato, soprattutto dopo due sconfitte consecutive in Premier League.

La sfida dello scorso weekend contro il Brighton è stata la replica del match di Coppa di Lega inglese infrasettimanale, vinto dal City ai calci di rigore. Con i Seagulls in gran forma in questa stagione, si sapeva che sarebbe stata una partita difficile. I Cityzens non sono riusciti a trovare il gol in una sconfitta per 1-0, che è costata loro il primato in classifica.

Probabili formazioni Nottingham Forest - Manchester City

Nottingham Forest : Sels, Cunha, Milenkovic, Murillo, Aina, McAtee, Schlager, Williams, Ndoye, Gibbs-White, Delap

: Sels, Cunha, Milenkovic, Murillo, Aina, McAtee, Schlager, Williams, Ndoye, Gibbs-White, Delap Manchester City: Donnarumma, Nunes, Dias, Guehi, Gvardiol, Bouaddi, Anderson, Fernandez, Ndiaye, Doku, Haaland

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Al City Ground il Nottingham Forest ospita il Manchester City in una sfida di Premier League che offre molti spunti per chi segue le quote. Abbiamo messo a confronto tre operatori legali in Italia e le loro promo di benvenuto, ricordando che l'iscrizione è riservata ai maggiorenni.

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Il City vuole tornare sulla retta via

La magia di Oliver Glasner a Nottingham potrebbe aver bisogno di ancora più tempo per funzionare. I Tricky Trees non hanno vinto nessuna delle tre partite casalinghe di Premier League disputate finora in questa stagione. Si trovano attualmente in una striscia di cinque gare senza vittorie, con quattro sconfitte e un pareggio.

Il City ha incontrato un ostacolo con due sconfitte consecutive in campionato. Ha ora l'occasione di rimettersi in carreggiata con la trasferta di Nottingham. Gli ospiti hanno vinto il 75% delle proprie partite in trasferta in campionato in questa stagione, senza alcun pareggio. Da non dimenticare che Maresca ha bisogno di una vittoria convincente qui per mantenere la pressione sull'Arsenal.

I Cityzens sono imbattuti contro il Forest nei tre precedenti più recenti. Gli ospiti hanno vinto questo stesso incontro per 2-1 la scorsa stagione, il che fa pensare a una ripetizione sabato. Il Forest ha vinto solo uno dei nove precedenti scontri diretti contro il Man City, con i Cityzens vittoriosi in sei di questi.

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Haaland vuole interrompere il digiuno contro il Forest

Pur non essendo andato a segno la scorsa settimana contro il Brighton, Erling Haaland ha comunque spinto la sua squadra in avanti. Il norvegese ha registrato quattro tiri in quella partita, il massimo tra i giocatori del City, sbagliando una grande occasione. Ha poi siglato il gol vittoria contro il Lipsia in Champions League.

Con il City che sembrava destinato a dividere la posta con il RB Lipsia, Haaland si è presentato con un gol vittoria al 78' minuto. In quella partita ha avuto tre tiri in porta, con un xG (gol attesi) di 1,08. Haaland ha vinto tutti i suoi duelli, sia a terra che aerei, dimostrando quanto fosse problematico per la difesa del Lipsia.

Attualmente ha nove gol in nove partite di Premier League, ma ne ha segnati sette nelle ultime sei gare in tutte le competizioni. Non segna contro il Forest nei suoi ultimi cinque tentativi. Con i padroni di casa attualmente a corto di fiducia, potrebbe sfruttare l'occasione per interrompere il digiuno contro i Tricky Trees.

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I problemi offensivi frenano il Forest

Con Haaland a guidare l'attacco del City, i numeri offensivi dei Citizens erano destinati a essere elevati. Gli uomini di Maresca hanno segnato 20 gol in nove partite, con una media di 2,22 gol a partita. In trasferta, hanno segnato nove gol in quattro incontri e devono ancora rimanere a secco questa stagione.

Nel frattempo, le principali difficoltà del Nottingham Forest sono state sotto porta. Gli uomini di Glasner non hanno ancora segnato un gol in campionato al City Ground, il che deve essere frustrante per i tifosi di casa. I Tricky Trees si trovano all'ultimo posto nel campionato per rendimento offensivo, avendo segnato appena sei gol in nove partite.

Nessuna delle loro partite casalinghe in campionato ha visto entrambe le squadre segnare questa stagione. Nonostante la difesa del City sia leggermente traballante, dovrebbe essere in grado di tenere a secco l'attacco peggiore di questo confronto. Cinque degli ultimi sette scontri diretti hanno visto segnare solo una delle due squadre.