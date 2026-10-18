Questo confronto ha prodotto due pareggi a reti bianche consecutivi nelle ultime due stagioni, con appena quattro gol segnati in altrettanti precedenti al City Ground.

Migliori scommesse per Nottingham Forest - Arsenal

Under 2.5 a quota 1.90 su bet365

a quota 1.90 su Arsenal vittoria + GG (No) a quota 2.62 su Lottomatica

a quota 2.62 su Bukayo Saka gol o assist a quota 1.90 su Stake

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Nottingham Forest - Arsenal 0-2

Pronostico marcatore: Arsenal - Saka, Havertz

Il Nottingham Forest ospita l'Arsenal al City Ground domenica, nella settima giornata della Premier League 2026/27. I Gunners arrivano in un ottimo momento di forma, e con un margine piuttosto ampio rispetto agli avversari. L'Arsenal è secondo in classifica con 15 punti in sei partite. La scorsa stagione ha battuto il Leeds 2-1 in casa, nonostante fosse andato sotto 1-0.

Mercoledì l'Arsenal ha vinto 3-0 in Champions League contro il Lille. Jurriën Timber, Eberechi Eze e Bukayo Saka sono andati tutti a segno. Finora, l'unica sconfitta in campionato è arrivata per 3-0 sul campo del Brighton. William Saliba e Christos Tzolis restano fuori per infortunio, mentre Piero Hincapié è in dubbio per un problema alla caviglia.

Il Forest è 15° con cinque punti, un piazzamento che sta creando frustrazione per il nuovo tecnico Oliver Glasner. Ha perso le ultime due partite, compresa una sconfitta per 3-1 contro il Crystal Palace, ex squadra proprio di Glasner.

Il Forest attende ancora la prima vittoria casalinga della stagione. Igor Jesus, Nikola Milenković e Nicolò Savona sono tutti indisponibili per la visita dei campioni in carica. L'Arsenal ha perso solamente uno degli otto precedenti in Premier League contro il Forest dall'inizio del nuovo millennio.

Probabili formazioni Nottingham Forest - Arsenal

Nottingham Forest: Sels, Murillo, Diomande, Aina, Williams, McAtee, Schlager, Muñoz, Ndoye, Gibbs-White, Delap

Arsenal: Raya, Calafiori, Gabriel, Konsa, White, Lewis-Skelly, Rice, Madueke, Ødegaard, Saka, Havertz

Uno scontro tra le due difese più solide del campionato

Questo è un confronto tra le due migliori difese della Premier League per xGA. L'Arsenal è primo con 4,7, mentre il Forest segue da vicino con 7,2. Entrambe le squadre sono costruite per mettere in difficoltà l'avversario. Il Forest dovrebbe comunque riuscire a creare occasioni in casa: è sesto per xG con 10,6 in questa stagione, ma il problema riguarda la concretizzazione più che la creazione di gioco.

È proprio la scarsa precisione sotto porta ad aver limitato il Forest a soli cinque gol in sei partite. Il nuovo attaccante Liam Delap ha sprecato occasioni clamorose nelle ultime uscite. Anche l'Arsenal ha subito appena cinque gol in sei gare di campionato.

Ci aspettiamo che vengano segnati due gol o meno, con una probabilità implicita del 53%, che appare relativamente bassa alla luce dei dati. La probabilità che il mercato Under 2.5 si concretizzi si attesta intorno al 57%. Anche i due pareggi a reti bianche consecutivi al City Ground vanno nella stessa direzione.

Scommessa 1: Under 2.5 a quota 1.90 su bet365

Il Forest fatica a trovare la via del gol contro l'Arsenal

L'Arsenal ha mantenuto la porta inviolata negli ultimi quattro precedenti tra le due squadre. Il Forest non è mai andato a segno contro i Gunners in questo arco di tempo, un dato che con il passare del tempo potrebbe diventare anche un ostacolo psicologico. I Gunners vantano inoltre il miglior xGA del campionato, pari a 4,7. Nell'ultimo impegno di Champions League, mercoledì sera, hanno tenuto a bada il Lille con relativa facilità.

La finalizzazione resta il punto debole del Forest in tutto questo. Le 17 grandi occasioni sprecate rappresentano il dato più alto dell'intera Premier League. Il campanello d'allarme arriva anche dai precedenti recenti in questo stadio: gli ultimi due confronti casalinghi si sono chiusi entrambi 0-0.

Ci aspettiamo che l'Arsenal vinca mantenendo la porta inviolata, con una probabilità implicita modesta del 38%. I Gunners ci sono già riusciti in tre delle sei partite di Premier League disputate finora, un dato incoraggiante anche se su un campione ridotto.

Scommessa 2: Arsenal vittoria + GG (No) a quota 2.62 su Lottomatica

Saka resta la minaccia offensiva più affidabile dei Gunners

Bukayo Saka resta l'attaccante più pericoloso dell'Arsenal. È tornato al gol nella vittoria per 3-0 di mercoledì contro il Lille. Aveva già calciato sei volte in porta nella gara d'esordio di Champions League sul campo del Napoli.

Anche i suoi numeri sottostanti in Premier League sono di alto livello. Saka registra 0,64 xG ogni 90 minuti e 0,18 xA ogni 90 minuti, per un totale combinato di 0,82 expected goal contribution ogni 90 minuti.

L'Arsenal dovrebbe avere ampio possesso palla al City Ground, condizione che permetterebbe a Saka di esprimersi al meglio. Il giocatore è inoltre incaricato dei calci piazzati e dei rigori. Il coinvolgimento di Saka in un gol o un assist, con una probabilità implicita del 53%, sembra rappresentare la scommessa di valore tra i nostri pronostici Nottingham Forest - Arsenal. Il suo rendimento reale si avvicina piuttosto al 57%.