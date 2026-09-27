Nelle ultime 7 partite della Norvegia sono stati segnati 3 o più gol, ed Erling Haaland è in forma e disponibile per andare a segno.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Norvegia - Portogallo 2-1

Pronostico marcatore: Norvegia - Haaland, Bobb; Portogallo - Ramos

La Norvegia accoglie il Portogallo all'Ullevaal Stadion domenica sera. I padroni di casa puntano a proseguire sulla scia della vittoria per 3-2 contro la Danimarca nel Gruppo A4 di Nations League.

I norvegesi sono stati protagonisti di una sfida pazza da cinque gol contro i rivali scandinavi a Oslo. I gol di Oscar Bobb ed Erling Haaland nei primi 20 minuti hanno regalato alla Norvegia un doppio vantaggio. La Danimarca è però riuscita a pareggiare, prima che Haaland chiudesse i conti con una finalizzazione pulita su calcio d'angolo.

David Møller Wolfe ha ricevuto un cartellino rosso per doppia ammonizione nel finale e sarà squalificato per la sfida contro il Portogallo. Anche il centravanti norvegese Alexander Sørloth resta indisponibile per infortunio.

Il Portogallo ha vinto la prima gara di Nations League 2026/27 in casa contro il Galles. È stata la prima partita di Jorge Jesus alla guida dei lusitani. João Félix ha segnato il gol decisivo a metà del primo tempo.

Jesus deve essere rimasto deluso nel vedere la sua squadra non riuscire ad ampliare il vantaggio. Ci sono state numerose occasioni, con 22 tiri verso la porta contro i 5 del Galles. Anche Cristiano Ronaldo ha visto un gol annullato dal VAR.

Probabili formazioni Norvegia - Portogallo

Norvegia (probabile formazione): Nyland, Ryerson, Ajer, Østigård, Bjørkan, Ødegaard, Sander Berge, Patrick Berg, Bobb, Haaland, Nusa

Portogallo (probabile formazione): Costa, Dalot, Dias, Inácio, Mendes, Vitinha, Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Leão, Ramos

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Le partite della Norvegia raramente sono tranquille

L'appuntamento con la Nations League domenica sera è alle ore 20:45 all'Ullevaal Stadion di Olso che vedrà sfidarsi i vichinghi della Norvegia contro il Portogallo di Jorge Jesus. Per l'evento sono già disponibili quote e iniziative promozionali dei bookmaker. Chi volesse creare un conto di gioco (riservato ai maggiorenni) può scegliere tra i seguenti tre operatori selezionati dalla redazione di Goal per le loro iniziative di benvenuto maggiorate:

I norvegesi sono una delle nazionali più spettacolari del calcio europeo in questo momento. Entrambe le squadre hanno segnato in ciascuna delle ultime 9 partite in tutte le competizioni. 9 delle ultime 11 hanno inoltre visto 3 o più gol complessivi.

La Norvegia preferisce giocare all'attacco e raramente si chiude in difesa. Non è riuscita a mantenere la porta inviolata nelle ultime otto partite. L'epico incontro giocato a viso aperto contro la Danimarca giovedì sera ne è un'ulteriore prova.

Anche il Portogallo porterà molta potenza offensiva in questa sfida. I lusitani hanno registrato 22 tiri verso la porta contro il Galles, senza però riuscire a trovare il secondo gol decisivo. Erling Haaland da solo rappresenta una minaccia gol concreta per la Norvegia.

Con una probabilità implicita del 55,60%, questa appare come la scommessa di maggior valore tra i nostri pronostici Norvegia - Portogallo. Il rischio principale è che il Portogallo riesca a controllare il ritmo della partita, privando la Norvegia del pallone.

Scommessa 1: GG + Over 2.5 a quota 1.80 su bet365

La forma di Haaland rende la Norvegia un'opzione viva in casa

La Norvegia guida il Gruppo A4 della Nations League 2026/27 dopo la prima giornata. Haaland è in una forma spaventosa sotto porta in questo momento. Ha segnato due gol su 5 tiri e ha trovato la rete in 10 delle sue ultime 13 presenze in gare competitive.

Nonostante la vittoria, il Portogallo non è stato per nulla cinico a Lisbona. Alla luce dei fatti, i lusitani hanno avuto bisogno di un gol deviato per superare il Galles di Craig Bellamy. Cristiano Ronaldo ha avuto 7 tiri verso la porta senza riuscire a segnare con nessuno di essi.

Il Portogallo ha solo 3 giorni per viaggiare da Lisbona alla Norvegia. I norvegesi saranno inoltre sostenuti da un pubblico ostile a Oslo. Puntare sui padroni di casa nel mercato Draw No Bet ci offre una copertura nel caso in cui la partita resti equilibrata. Ciononostante, l'Ullevaal rappresenta un vero banco di prova per le credenziali di qualsiasi squadra in Nations League.

Scommessa 2: Norvegia (Draw No Bet) a quota 1.85 su Stake

Valore sulla Norvegia a segno con due o più gol

La Norvegia ha segnato almeno 2 gol in 5 delle ultime 7 partite. Un'ulteriore dimostrazione di una squadra costruita per attaccare piuttosto che contenere gli avversari. Erling Haaland ha segnato da solo 7 gol in 5 partite ai Mondiali di quest'estate.

Haaland e compagni beneficiano inoltre di una fonte di gioco solidissima. Martin Ødegaard, Oscar Bobb e Antonio Nusa possiedono tutti creatività innata sia dalle zone arretrate che avanzate. Anche Bobb sa segnare, come dimostrato dal suo gol di metà settimana contro la Danimarca.

Il Portogallo è riuscito a non subire gol contro il Galles, anche se gli uomini di Bellamy hanno avuto occasioni in transizione. Keiffer Moore non è riuscito a colpire correttamente un cross che avrebbe potuto regalare a Dan James un tap-in semplice nel finale. Puntare sulla Norvegia per due o più gol a una probabilità implicita del 50% suggerisce una probabilità da testa o croce. Eppure i padroni di casa superano regolarmente questa soglia.