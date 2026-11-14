Il nostro esperto condivide i pronostici Norvegia - Galles per questa sfida cruciale di Nations League. I padroni di casa sono i favoriti d'obbligo, complice lo scarso rendimento in trasferta del Galles.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Norvegia - Galles 2-1

Pronostico marcatore: Norvegia - Erling Haaland, Oscar Bobb; Galles - Lewis Koumas

Dopo un ottimo avvio in questa Nations League A, le speranze di qualificazione della Norvegia restano in bilico. I Vichinghi arrivano da un Mondiale straordinario, nel quale hanno eliminato il Brasile agli ottavi di finale. Speravano di proseguire su quella scia, ma in questa competizione hanno faticato a ottenere risultati.

La Norvegia si presenta alla penultima giornata del girone all'ultimo posto nel Gruppo 4, a pari punti con il Galles. Le possibilità di passare il turno, però, sono tutt'altro che svanite: una vittoria qui li rimetterebbe in carreggiata. Avendo già battuto la Danimarca, i padroni di casa hanno un vantaggio sui connazionali scandinavi, ma qui servono i tre punti.

Il Galles si trova in una situazione simile, con l'aggravante di aver perso contro la Danimarca nell'ultima uscita. Questo significa che, anche in caso di vittoria a Oslo e di successo del Portogallo sulla Danimarca, i Dragons resterebbero comunque terzi. L'unica strada per evitare la retrocessione passa dalla vittoria in entrambe le gare rimaste.

Non sarà semplice, considerando che finora il Galles ha ottenuto una sola vittoria in questa edizione della Nations League. A ciò si aggiunge lo scarso rendimento in trasferta in questa competizione, che lascia presagire una lotta per mantenere lo status di squadra di League A fino alla fine della fase a gironi.

Probabili formazioni Norvegia - Galles

Norvegia : Nyland, Aursnes, Ajer, Ostigard, Wolfe, Odegaard, Berge, Berg, Bobb, Nusa, Haaland

: Nyland, Aursnes, Ajer, Ostigard, Wolfe, Odegaard, Berge, Berg, Bobb, Nusa, Haaland Galles: Ward, Williams, Rodon, Davies, Dasilva, Ampadu, Sheehan, Wilson, Cullen, Johnson, Koumas

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Il Galles pronto a interrompere i problemi in trasferta

Il commissario tecnico della Norvegia, Stale Solbakken, sa che il proprio attacco sta funzionando a sufficienza, ma la fase difensiva resta un motivo di preoccupazione. I Vichinghi non hanno mantenuto la porta inviolata in nessuna delle ultime 12 partite internazionali consecutive. L'ultimo clean sheet risale a marzo di quest'anno, in uno 0-0 contro la Svizzera.

Da allora, entrambe le squadre hanno segnato in ciascuna delle ultime 12 partite consecutive della Norvegia. Nonostante il Galles non abbia ancora segnato un gol in trasferta in questa Nations League, quella statistica può comunque dare speranza ai Dragons: i loro unici due gol in questa competizione sono arrivati proprio contro questi stessi avversari, nella gara di andata.

Da notare anche che le ultime 10 uscite della Norvegia hanno prodotto tutte almeno tre gol complessivi. Inoltre, i padroni di casa sono stati coinvolti in uno scoreline di 2-1 in sei delle ultime sette partite, incluse le ultime tre consecutive. Quattro degli ultimi cinque precedenti hanno visto il conteggio dei gol superare quota due, mentre negli ultimi due entrambe le squadre hanno segnato.

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La Norvegia spera di interrompere un digiuno lungo 25 anni

I padroni di casa arrivano da tre sconfitte consecutive. Prima di quella striscia, però, avevano messo insieme un buon filotto di risultati. La squadra di Solbakken era rimasta imbattuta nei tempi regolamentari per quattro partite consecutive dopo il 4-1 subito dalla Francia al Mondiale. I Vichinghi devono ritrovare la forma che li aveva portati ai quarti di finale in Nord America.

Lo scarso rendimento in trasferta del Galles potrebbe essere ciò che favorisce i padroni di casa nella conquista dei tre punti. Gli ospiti hanno perso quattro delle ultime cinque partite e sono senza vittoria in sette delle ultime otto uscite considerando tutte le sedi. Nelle ultime 10 trasferte hanno ottenuto appena due vittorie, cinque sconfitte e tre pareggi.

I Dragons non hanno mai battuto la Norvegia in trasferta nei tre precedenti incontri. Pur essendo il bilancio complessivo degli scontri diretti favorevole al Galles, i padroni di casa hanno la qualità per imporsi in casa. Se la Norvegia dovesse riuscirci sabato, si tratterebbe della prima vittoria contro il Galles dal 2001.

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Odegaard si conferma la mente creativa della Norvegia

Erling Haaland è un candidato naturale quando si pensa ai possibili marcatori della Norvegia. Tuttavia, non c'è molto valore nel puntare sull'attaccante per il gol. Vale la pena considerare l'uomo dietro il successo di Haaland in nazionale: Martin Odegaard.

Il capitano di Arsenal e Norvegia sembra trovarsi a suo agio alle spalle di Haaland, e la loro intesa è evidente. Odegaard sta attraversando un momento di grande fiducia, soprattutto dopo aver segnato il gol decisivo per i Gunners contro l'Hull la scorsa settimana. Il centrocampista creativo ha già messo a segno quattro assist in altrettante uscite di Nations League in questa stagione.

Due di quegli assist sono arrivati per Haaland, mentre uno dei quattro è arrivato nella sua ultima presenza con la nazionale contro il Portogallo. Odegaard era stato anche l'autore dell'assist per Oscar Bobb nella gara d'andata contro il Galles. Ci aspettiamo quindi che possa essere lui la scintilla creativa della Norvegia sabato.

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