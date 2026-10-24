In una sfida con non più di tre gol, i nostri esperti prevedono al massimo una rete del Napoli e quantomeno una della Roma siglata da Donyell Malen.

Migliori pronostici di Napoli - Roma

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a quota 2.14 su Doppia chance X2 + Under 3.5 a quota 1.95 su Stake

Al Maradona, i nostri esperti prevedono non più di tre marcature con Donyell Malen in gol per la Roma e al massimo una rete del Napoli.

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Come arrivano i partenopei e i giallorossi al match

Napoli e Roma si affrontano dopo i rispettivi primi successi nella Champions League 2026/27. I giallorossi hanno raccolto il 4-0 contro lo Slovan Bratislava a una settimana dal 3-4 contro il Real Madrid. Dal canto loro, i partenopei hanno mosso la loro classifica con il 4-3 contro il Bodo/Glimt dopo lo 0-1 contro l'Arsenal e l'1-3 di Villarreal.

Così, a tre giorni dallo 0-1 di Venezia, Massimiliano Allegri quantomeno per il momento è tornato a respirare. Una battuta d'arresto, quella in laguna, che era stata preceduta dall'1-2 contro il Como e dal 2-3 in casa dell'Inter. Poi, il Napoli aveva trovato al Maradona le vittorie contro il Bologna (1-0) e contro il Frosinone (3-0), intervallate dall'1-1 in casa della Fiorentina.

E proprio i nerazzurri con il 2-2 all'Olimpico e i lariani con lo 0-0 al Sinigaglia sono le uniche due squadre ad aver fermato la Roma, che aveva aperto la sua Serie A 2026/27 con i 4-0 contro la Fiorentina e a Lecce, oltre che con il 2-1 contro l'Atalanta e il 2-0 contro il Torino. Poi, sabato gli uomini di Gian Piero Gasperini sono tornati alla vittoria con il 2-0 contro il Genoa.

Probabili formazioni di Napoli - Roma

Napoli: Meret, Beukema, Rrahmani, Badiashile, Di Lorenzo, Gilmour, Lobotka, Spinazzola, Giovane, McTominay, Hojlund

Roma: Gollini, Mancini, Ndicka, Hermoso, Wesley, De Roon, Pisilli, Molina, Mora, Soulé, Malen

Quote e bonus scommesse per Napoli - Roma

Il "Derby del Sole" tra Napoli e Roma rappresenta da sempre un appuntamento cruciale nel calendario di Serie A. Per coloro che desiderano analizzare le quote di questo atteso confronto allo stadio Diego Armando Maradona, il panorama italiano offre diverse piattaforme certificate e sicure. Di seguito, proponiamo un confronto puramente informativo tra tre bookmaker, selezionati per le loro iniziative di benvenuto riservate ai nuovi iscritti maggiorenni e attivabili tramite i link partner o sui siti ufficiali.

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Vedremo meno di due reti del Napoli e almeno una della Roma?

A eccezione dello 0-0 in casa del Como al rientro dalla sosta, la Roma nella Serie A 2026/27 ha sempre segnato. Per i giallorossi, il torneo si era aperto con i 4-0 contro la Fiorentina e a Lecce. Poi, hanno raggiunto quota due gol contro l'Atalanta (2-1), contro l'Inter (2-2) e contro il Genoa, oltre che sul campo del Torino (2-0).

Il Napoli aveva siglato la metà delle sue dieci reti finora nelle prime tre giornate, con il 2-0 di Genova, l'1-2 contro il Como e il 2-3 in casa dell'Inter. Nelle quattro successive ne era arrivata più di una solo nel 3-0 contro il Frosinone. E prima dello 0-1 in casa del Venezia, a metà settembre, i partenopei avevano raccolto l'1-0 contro il Bologna, seguito dall'1-1 a Firenze.

Per questi motivi, la combo Under 1.5 casa + Over 0.5 ospite è plausibile in vista della sfida fra Napoli e Roma.

Scommessa 1: Under 1.5 casa + Over 0.5 ospite a quota 1.90 su bet365

Al Maradona, Donyell Malen ritroverà il gol anche in Serie A?

Nelle prime quattro uscite della Roma nella Serie A 2026/27, Donyell Malen non aveva timbrato il cartellino solo nel 2-1 contro l'Atalanta. Un successo, quello contro la "Dea", che era stato preceduto da tre marcature dell'olandese contro la Fiorentina e dalla doppietta a Lecce. Poi, cinque giorni prima del 2-2 contro l'Inter, Malen aveva sbloccato il risultato nel 2-0 a Torino.

Come contro i nerazzurri, era rimasto a secco anche nello 0-0 di Como, che per lui si era chiuso con l'espulsione al 53'. Dunque, Malen ha saltato il 2-0 contro il Genoa per squalifica, ma era tornato al gol contro il Real Madrid mettendo a referto una doppietta. Contro lo Slovan Bratislava, invece, ha fissato il 4-0 finale al 58'.

Tutto sommato, il segno Giocatore o suo Sostituto Segna Malen Donyell (Roma) è da tenere d'occhio nella sfida tra i partenopei e i giallorossi.

Scommessa 2: Giocatore o suo Sostituto Segna Malen Donyell (Roma) a quota 2.14 su Lottomatica

Napoli - Roma si chiuderà con almeno un punto per gli ospiti e al massimo tre gol?

Con il 2-0 contro il Genoa di sabato, la Roma ha trovato il quinto successo nelle prime sette giornate della Serie A 2026/27. Ed ha così ritrovato i tre punti dopo il 2-2 contro l'Inter e lo 0-0 a Como. Partendo dal 2-1 contro l'Atalanta e dal 2-0 contro il Torino, inoltre, quattro delle ultime cinque gare di campionato hanno visto non più di tre marcature.

Inoltre, la sconfitta per 0-1 a Venezia ha visto il Napoli a secco di vittoria per la quarta volta in questi sette turni. Infatti, l'1-1 a Firenze a ridosso della sosta era stato preceduto dall'1-2 contro il Como e dal 2-3 contro l'Inter. Poi, nelle finora ultime gare di campionato al Maradona si era imposto per 1-0 contro il Bologna e per 3-0 contro il Frosinone.

Nonostante ciò, nella sfida fra Napoli e Roma la combo Doppia chance X2 + Under 3.5 è realistica.