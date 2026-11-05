Pronostici Milan - Ferencvaros: i rossoneri puntano su Cisse

I nostri esperti prevedono tre punti per il Milan senza marcature del Ferencvaros e quantomeno una rete di Alphadjo Cisse.

Migliori pronostici di Milan - Ferencvaros

Di seguito qualche spunto per le scommesse su Milan - Ferencvaros, con le quote dei mercati analizzati dai nostri esperti:

No goal a quota 1.87 su William Hill

Giocatore o suo Sostituto Segna Cisse Alphadjo (Milan) a quota 2.15 su Stake

1 + No goal a quota 2.10 su bet365

I nostri esperti si aspettano una vittoria con clean sheet per il Milan e Alphadjo Cisse in gol contro il Ferencvaros.

Quote corrette al momento della pubblicazione e soggette a variazioni. Consigliamo di visitare i siti ufficiali per maggiori informazioni. Solo maggiorenni +18.

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Come arrivano il "Diavolo" e gli ungheresi al match

Seppur con un ampio turnover, il Milan riceve il Ferencvaros sulle ali del 3-1 nel derby contro l'Inter di sabato. Contro la formazione di Budapest, dopo il 4-0 a Salisburgo, cerca il secondo successo nell'Europa League 2026/27 e i primi punti a San Siro. Contro rappresentanti di campionati sulla carta più competitivi, il "Diavolo" ha subìto lo 0-2 contro il Benfica e, nel terzo turno, lo 0-3 a Bournemouth.

Il Ferencvaros viaggia a punteggio pieno, ma finora ha incontrato esclusivamente squadre tecnicamente inferiori al Milan. In primis la Torreense, sconfitta due settimane fa per 4-1, che occupa il dodicesimo posto nella Serie B portoghese. Questa fase a girone unico si era invece aperta con il 3-1 in casa del Celtic e il 2-1 contro il Viktoria Plzen.

Probabili formazioni di Milan - Ferencvaros

Milan: Torriani, Terracciano, Gila, De Winter, Estupinan, Jashari, Musah, Hutchinson, Cisse, Bartesaghi, Ramos

Ferencvaros: Radnoti, O. Nagy, Gomez, Zohore, O'Dowda, Madarasz, A. Nagy, Arzani, Zachariassen, Birmancevic, Yusuf

Migliori siti scommesse per Milan - Ferencvaros

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In Milan - Ferencvaros ci sarà un clean sheet?

Nelle tre giornate disputate nell'Europa League 2026/27, il Milan ha siglato quattro reti e ne ha concesse cinque. Ma ha mantenuto lo zero nell'incontro in casa dell'avversario finora più vicino al Ferencvaros, il Salisburgo, sconfitto per 0-4. Lo 0-2 contro il Benfica e lo 0-3 a Bournemouth sono arrivati contro la seconda in Portogallo e l'ottava in Premier League.

Di tutt'altro livello sono le formazioni che ha finora trovato sul suo percorso il Ferencvaros. Il 4-1 contro la Torreense, per esempio, era stato preceduto sempre a Budapest dal 2-1 contro il Viktoria Plzen. La fase a girone unico si era invece aperta con il 3-1 sul campo del Celtic.

Per questi motivi, il segno No goal è plausibile in vista dell'incontro fra Milan e Ferencvaros.

Scommessa 1: No goal a quota 1.87 su William Hill

Cisse timbrerà il cartellino anche contro gli ungheresi?

Nel 4-0 a Salisburgo, e pur essendo sostituito dopo un'ora per scelta tattica, Alphadjo Cisse è salito in cattedra con una tripletta. Dopo aver sbloccato l'incontro al quarto d'ora, il nazionale under 21 ha raddoppiato al 32'. Poi, pochi minuti dopo l'intervallo, è arrivato il gol del momentaneo 3-0.

In Serie A, nella prima da titolare da metà settembre, Cisse il 28 ottobre ha firmato entrambi i gol del Milan nel 2-4 contro il Bologna. Altre reti decisive erano arrivate tra fine agosto e inizio settembre. Dopo aver sbloccato la sfida in casa del Torino poi vinta per 2-1, aveva fatto lo stesso sempre in trasferta nell'1-1 contro la Juventus.

Dunque, il segno Giocatore o suo Sostituto Segna Cisse Alphadjo (Milan) è da tenere d'occhio.

Scommessa 2: Giocatore o suo Sostituto Segna Cisse Alphadjo (Milan) a quota 2.15 su Stake

Il Milan, dunque, troverà i tre punti contro il Ferencvaros?

A prima vista, il Milan e il Ferencvaros nei primi tre turni dell'Europa League 2026/27 hanno finora raccolto tre e nove punti. Ma gli ungheresi finora hanno affrontato esclusivamente formazioni decisamente più abbordabili. Al 3-1 in casa del Celtic sono infatti seguiti il 2-1 contro il Viktoria Plzen e il 4-1 contro una Torreense che milita nella seconda serie portoghese.

Il Milan invece ha esordito nella fase a girone unico con lo 0-2 contro il Benfica ed è crollato due settimane fa nello 0-3 di Bournemouth. Ma è altrettanto vero che ha perso contro la seconda nella Liga Portugal e l'ottava in Premier League. Mentre ha calato il poker, peraltro senza concedere gol, sul campo del Salisburgo.

Tutto sommato, in vista della partita fra Milan e Ferencvaros la combo 1 + No goal è realistica.