Pronostici Manchester United - Roma: i giallorossi puntano a una notte storica

Il nostro esperto di scommesse si aspetta che la Roma metta ulteriore pressione sul Manchester United, infliggendo ai Red Devils un'altra sconfitta in Champions League.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Manchester United - Roma 1-2

Pronostico marcatore: Manchester United - Bruno Fernandes; Roma - Donyell Malen, Matias Soulé

Il futuro di Michael Carrick come allenatore del Manchester United è appeso a un filo dopo la sconfitta per 2-0 contro il Chelsea nel weekend. Il risultato ha esteso a nove partite la striscia senza vittorie dei Red Devils, la peggiore dal 1988. Lo United è 17° in Premier League e evita la zona retrocessione solo grazie a una differenza reti leggermente migliore rispetto al Crystal Palace.

Carrick spera che il passaggio al calcio continentale possa dare nuova linfa al club. Dopo un avvio positivo sabato, la squadra è crollata, lasciandosi sfuggire tutti e tre i punti. Lo United è 20° in classifica di Champions League alla vigilia della quarta giornata, dopo aver subito due sconfitte consecutive dalla vittoria d'apertura contro il Sabah.

In campionato, la Roma è stata la sorpresa della stagione in Serie A, riuscendo a tenere il passo delle prime due della classifica. I giallorossi hanno consolidato la loro posizione nelle zone alte della classifica con una convincente vittoria per 5-2 in trasferta contro l'Udinese sabato. Questo li lascia a un punto dall'Inter e a quattro dalla Lazio. Gli uomini di Gian Piero Gasperini devono replicare il loro rendimento in campionato anche in questa competizione se vogliono qualificarsi al turno successivo.

La squadra italiana è 15ª alla vigilia del turno, un punto sopra i padroni di casa. La Roma ha vissuto tutti e tre i possibili risultati in questa Champions League, ma sa che questo è il momento migliore per fare visita all'Old Trafford. Una vittoria qui sarebbe il modo ideale per celebrare il giro di boa della fase campionato in questa competizione. Darebbe inoltre ai giallorossi maggiore fiducia in vista delle ultime quattro partite.

Probabili formazioni Manchester United - Roma

Manchester United : Lammens, Dalot, Maguire, Martinez, Mazraoui, Tielemans, Santos, Diallo, Fernandes, Cunha, Mbeumo

: Lammens, Dalot, Maguire, Martinez, Mazraoui, Tielemans, Santos, Diallo, Fernandes, Cunha, Mbeumo Roma: Gollini, Ghilardi, Ndicka, Hermoso, Molina, de Roon, Pisilli, Franca, Soulé, Pellegrini, Malen

Migliori siti scommesse per Manchester United - Roma

Old Trafford ospita Manchester United e Roma in una serata di Champions League che promette equilibrio e tensione. Per chi vuole seguire la gara anche con una giocata, la redazione ha selezionato tre bookmaker autorizzati in Italia, ricordando che l'iscrizione è riservata ai maggiorenni.

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Roma a segno per prima contro una difesa vulnerabile dello United

Il Manchester United è in difficoltà da tutta la stagione, soprattutto in fase difensiva. Il cartellino rosso di Lisandro Martinez contro il Chelsea è stato un altro chiaro esempio di quanto la squadra possa essere fragile. Gli uomini di Carrick si sono abituati a subire il gol dello svantaggio nelle partite ufficiali di questa stagione.

Lo United ha mantenuto la porta inviolata contro un avversario più debole come il Sabah. Tuttavia, sembra aver faticato contro rivali di livello superiore. I Red Devils hanno subito il primo gol in entrambe le ultime due partite di Champions League. Erano già sotto 1-0 contro l'Atletico Madrid nel primo minuto di gioco. Nell'ultima uscita, il Como ha segnato il gol del vantaggio dopo appena due minuti.

Per dare un'idea del contesto, i padroni di casa hanno subito il primo gol nel 67% delle partite di Premier League, percentuale che sale al 75 % se si considerano solo le gare disputate a Old Trafford in questa stagione. Nel frattempo, la Roma ha segnato per prima in ogni partita della fase campionato di questa edizione, compresa quella contro il Real Madrid. Di conseguenza, il mercato della prima squadra a segnare a favore degli ospiti può concretizzarsi.

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Malen atteso ancora a segno contro lo United

Se c'è un giocatore di cui la difesa dello United dovrebbe diffidare, è Donyell Malen. L'attaccante olandese è in forma prolifica da quando è approdato in Serie A. Ha segnato il terzo gol nella goleada della Roma contro l'Udinese nel weekend.

In quella partita, Malen ha segnato una volta ma ha sbagliato due grandi occasioni. Ha calciato cinque volte, più di ogni altro giocatore in campo, e ha avuto il maggior numero di tocchi nell'area avversaria, con otto. Malen ha segnato tre gol in altrettante partite di Champions League quest'anno, ma è stato straordinario anche in campionato.

L'attaccante ha realizzato otto gol in nove partite di Serie A, portando il suo bottino recente a cinque gol e due assist nelle ultime cinque presenze con il club. Con la fiducia alle stelle e lo United in difficoltà a mantenere la porta inviolata, Malen può avere un impatto importante. Per questo, il mercato del marcatore in qualsiasi momento a favore di Malen appare una scelta solida per la serata di martedì.

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Mai un momento migliore per battere lo United

La Roma ha sempre sofferto contro il Manchester United in passato, non essendo mai riuscita a vincere a Old Trafford nei suoi ultimi quattro tentativi. Inoltre, gli uomini di Gasperini non hanno mai battuto una squadra inglese nella Champions League vera e propria in 10 tentativi. Tuttavia, considerando il momento attuale dello United, questo sembra il periodo migliore per affrontarlo.

La striscia di nove partite senza vittorie dello United include sei sconfitte, tre delle quali consecutive proprio alla vigilia di questa sfida. La realtà è che questo non è più lo stesso United che nel 2007 vinse questa partita per 7-1, gara in cui Carrick segnò una doppietta.

I giallorossi hanno vinto l'ultimo precedente diretto per 3-2 nelle semifinali di Europa League 2021, anche se quella gara si giocò allo Stadio Olimpico.

La Roma è reduce da cinque partite consecutive senza sconfitte e ha vinto le ultime due prima di questa trasferta a Manchester. Il mercato del successo esterno dei giallorossi appare una scelta logica, soprattutto considerando il valore interessante della quota.