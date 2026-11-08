Il nostro esperto di scommesse condivide i pronostici Manchester United - Aston Villa. L'Aston Villa sta rendendo meglio in campionato e potrebbe strappare una vittoria.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Manchester United - Aston Villa 1-2

Pronostico marcatore: Manchester United - Matheus Cunha; Aston Villa - Nicolas Jackson, John McGinn

C'è stato un barlume di speranza a Old Trafford nel mezzo della settimana, in mezzo alle difficoltà delle ultime settimane. Dopo appena 17 minuti, il Manchester United si è ritrovato sotto 2-0 contro la Roma in Champions League. A quel punto, i tifosi dei Red Devils in tutto il mondo devono aver temuto che la storia si ripetesse, con un altro crollo familiare che sembrava delinearsi.

Tuttavia, Michael Carrick ha chiaramente tenuto un discorso ispirante all'intervallo, perché i suoi uomini sono tornati in campo carichi. I Red Devils sono risaliti nella partita e hanno vinto 3-2 grazie a due reti di Matheus Cunha. Dovranno portare la stessa energia in Premier League questo weekend, quando ospiteranno un avversario ostico come l'Aston Villa.

Per i Villans è andata diversamente, con una sconfitta per 3-0 nella Champions League infrasettimanale. Tuttavia, gli uomini di Unai Emery non dovrebbero scoraggiarsi per la sconfitta contro il Barcellona, una delle squadre favorite per alzare il trofeo quest'anno. L'Aston Villa spera che le fatiche europee non intacchino il proprio percorso in campionato.

Dopo un avvio di campionato tipicamente lento, il Villa ha iniziato a mettere insieme una serie di risultati positivi. Una delle vittorie è arrivata contro il Manchester City, a cui ha inflitto la prima sconfitta stagionale. Gli ospiti ora puntano a superare il Manchester United a Old Trafford e a proseguire la propria risalita in Premier League.

Probabili formazioni Manchester United - Aston Villa

Manchester United : Lammens, Yoro, Maguire, Heaven, Dalot, Santos, Tielemans, Diallo, Fernandes, Cunha, Mbeumo

: Lammens, Yoro, Maguire, Heaven, Dalot, Santos, Tielemans, Diallo, Fernandes, Cunha, Mbeumo Aston Villa: Suzuki, Cash, Lindelof, Torres, Maatsen, Barkley, Goretzka, McGinn, Buendia, Manzambi, Jackson

Migliori siti scommesse per Manchester United - Aston Villa

Manchester United e Aston Villa si affrontano a Old Trafford in una sfida di Premier League che può dire molto sulle ambizioni di entrambe. Abbiamo selezionato tre bookmaker legali in Italia e le loro offerte di benvenuto, ricordando che la registrazione è riservata ai maggiorenni.

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Il Villa potrebbe colpire per primo a Old Trafford

Nonostante alcuni dei migliori numeri sottostanti della lega, il Manchester United ha segnato appena 10 gol nelle nove gare di Premier League disputate finora. Nessun'altra squadra ha tirato più dei loro 167 tiri in stagione, ma la loro percentuale di conversione del 5,99% li colloca al penultimo posto.

I Red Devils devono lavorare sulla finalizzazione, mentre l'Aston Villa non ha mostrato alcuna difficoltà simile. Gli ospiti hanno segnato almeno una volta in ciascuna delle ultime sei gare di campionato. Gli uomini di Emery hanno aperto le marcature nel 50% delle loro trasferte in questa competizione.

Nel frattempo, i padroni di casa hanno concesso il vantaggio agli avversari nel 75% delle loro partite casalinghe in campionato quest'anno. Un altro dato sorprendente è che non sono ancora andati all'intervallo in vantaggio a Old Trafford in Premier League in questa stagione. Con gli uomini di Carrick che non hanno ancora mantenuto la porta inviolata in campionato, il Villa sarà incoraggiato a sbloccare il risultato per primo.

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Jackson potrebbe approfittare della difesa rimaneggiata dello United

I dirigenti del Chelsea potrebbero osservare le prestazioni di Nicolas Jackson all'Aston Villa chiedendosi perché non riuscisse a esprimere lo stesso rendimento. L'attaccante senegalese ha avuto bisogno di qualche partita per ambientarsi al Villa, ma ora ha ritrovato la forma. Jackson è già il capocannoniere della squadra in campionato quest'anno, con cinque gol in otto presenze.

Per contestualizzare, mentre giocava in un Bayern Monaco prolifico la scorsa stagione, aveva realizzato appena otto gol in 23 presenze in Bundesliga. Jackson sta vivendo un grande momento sotto la guida di Emery e ha messo a segno sei gol nelle ultime sette uscite in tutte le competizioni.

Ha aperto le marcature per i Villans contro il Fulham la scorsa settimana, e dovrebbe presentarsi carico anche stavolta. Jackson ha affrontato personalmente lo United in tre precedenti e non ha mai segnato contro di loro. Con Carrick costretto a rimaneggiare la difesa per sopperire alla squalifica di Lisandro Martinez, l'attaccante potrebbe trovare spazio domenica.

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La forma attuale può fare la differenza

Sebbene il Manchester United abbia recuperato una vittoria da una posizione difficile a metà settimana, la loro forma in Premier League resta una preoccupazione importante. I padroni di casa hanno vinto solo una delle quattro partite a Old Trafford, arrivata alla seconda giornata contro l'Ipswich Town neopromosso. Non vincono una partita di campionato da sette gare consecutive.

Questo darà sicuramente fiducia agli ospiti, che hanno vinto il 50% delle loro trasferte in questa competizione e perso solo una delle quattro gare. I Villans arrivano a Manchester dopo una striscia di cinque gare senza sconfitte, in cui hanno vinto tre volte e pareggiato due. In queste cinque partite, il Villa è andato all'intervallo in vantaggio in quattro occasioni.

Gli uomini di Emery si sono dimostrati bravi a mantenere il vantaggio, generando 2,50 punti a partita quando sono passati in vantaggio per primi. Nel frattempo, lo United ha pareggiato solo una volta dopo aver subito il sorpasso in tre occasioni in casa quest'anno. Entrambe le squadre hanno vinto i rispettivi precedenti casalinghi lo scorso anno, motivo per cui questo pronostico si basa più sulla forma attuale che sui precedenti storici.