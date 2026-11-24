Il nostro esperto di scommesse si aspetta una sfida aperta e ricca di gol, con Erling Haaland a segno in una vittoria casalinga.

Migliori scommesse per Manchester City - Napoli

Manchester City vincente + GG a quota 2.40 su bet365

a quota 2.40 su Over 3.5 a quota 1.85 su Lottomatica

a quota 1.85 su Erling Haaland marcatore nel finale a quota 2.90 su William Hill

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Manchester City - Napoli 4-2

Pronostico marcatore: Manchester City - Erling Haaland x2, Rayan Cherki, Jeremy Doku; Napoli - Kevin De Bruyne, Rasmus Hojlund

Dopo un inizio di stagione scoppiettante, il Manchester City sta attraversando un momento complicato in Premier League. Sabato la squadra ha comunque interrotto una striscia di tre sconfitte consecutive nel massimo campionato inglese. Tuttavia, il pareggio casalingo per 1-1 contro il Fulham non ha certo migliorato il clima all’Etihad.

In Champions League, il City ha già raccolto nove punti in quattro partite ed è in una posizione solida per blindare un piazzamento tra le prime otto. Il Napoli, al contrario, si trova attualmente fuori dalla top 24, con appena tre punti conquistati.

Gli infortuni hanno pesato su una stagione complicata per la squadra di Massimiliano Allegri, reduce da tre partite senza vittorie in tutte le competizioni prima del successo per 1-0 contro il Torino nel weekend.

Probabili formazioni Manchester City - Napoli

Manchester City : Donnarumma, Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol, Anderson, Fernandez, Ndiaye, Cherki, Doku, Haaland

: Donnarumma, Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol, Anderson, Fernandez, Ndiaye, Cherki, Doku, Haaland Napoli: Milinkovic-Savic, Beukema, Rrahmani, Olivera, Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Spinazzola, De Bruyne, Hojlund

Migliori siti scommesse per Manchester City - Napoli

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Il City pronto a reagire dopo l'ultimo passo falso in campionato

La Champions League potrebbe offrire una boccata d'ossigeno alle difficoltà del Manchester City in campionato. Fatta eccezione per la sconfitta casalinga per 4-2 contro il PSG, i citizens hanno sempre fatto il proprio dovere in Europa. Anche contro i campioni in carica, la squadra di Enzo Maresca è riuscita a costruire 2,63 xG e a totalizzare 27 tiri.

I padroni di casa dovrebbero avere potenza di fuoco sufficiente per mettere in difficoltà una retroguardia del Napoli falcidiata dagli infortuni. I partenopei sono privi di Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Buongiorno e Benoît Badiashile per problemi fisici. Anche il centrale Rafa Marin è squalificato.

Con 10 gol subiti nelle ultime tre gare di Champions League, il Napoli fatica a livello difensivo. Le trasferte in questa competizione si sono concluse con sconfitte per 3-1 e 4-1. La squadra ha concesso complessivamente 11,1 xG, il quarto peggior dato della competizione.

Il City ha vinto tutti e tre i precedenti scontri diretti tra le due squadre. I citizens offrono valore per trionfare in una sfida con gol da entrambe le parti.

Scommessa 1: Manchester City vincente + GG a quota 2.40 su bet365

Gol in arrivo all'Etihad

Antoine Semenyo è l'unica assenza di rilievo in attacco per il Manchester City. I citizens dovrebbero avere qualità sufficiente sugli esterni e a centrocampo per mettere sotto pressione una difesa ospite traballante.

La squadra di Maresca occupa il sesto posto a pari merito, con un bottino di 12 gol segnati finora in questa edizione 2026/27 della Champions League. Con Haaland clinico sotto porta, il City ha leggermente superato il proprio totale di 9,9 xG, anch'esso il sesto miglior dato della competizione.

Il Napoli non manca di opzioni offensive. Kevin De Bruyne, Scott McTominay e Rasmus Hojlund potrebbero tutti partire titolari nel loro rispettivo ritorno a Manchester. L'ex City De Bruyne ha già segnato quattro gol in 12 presenze in Serie A in questa stagione.

L'Over 3.5 si è rivelata una scommessa vincente in ciascuna delle ultime tre partite europee del Napoli. Offre valore, con una probabilità implicita del 54%.

Scommessa 2: Over 3.5 a quota 1.85 su Lottomatica

Haaland pronto a colpire nel finale

Nonostante il calo di forma, il Manchester City può ancora contare sui gol di Erling Haaland. Il norvegese ha segnato tre reti con la sua nazionale durante la recente pausa per la Nations League. Nella competizione europea, Haaland fa registrare una media di 5,7 tiri a partita e un gol ogni 54 minuti.

I gol di Haaland in questa competizione tendono ad arrivare nel finale. Tutte e cinque le sue reti sono arrivate nella ripresa. Il ventiseienne ha segnato il gol decisivo della sua squadra in tre delle quattro gare di Champions League disputate finora.

Questa tendenza a segnare in ritardo si è manifestata anche in Premier League. Sei dei nove gol di Haaland in campionato quest'anno sono arrivati nella seconda frazione di gioco.

Alla luce di questi dati, il mercato legato a un gol di Haaland nel finale può offrire valore martedì sera. Al norvegese viene attribuita una probabilità implicita del 35% di segnare il gol decisivo.

Scommessa 3: Erling Haaland marcatore nel finale a quota 2.90 su William Hill

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