Pronostici Manchester City - Brighton: doppia sconfitta all'Etihad per i Seagulls

Il Brighton non ha ancora vinto all'Etihad in nove tentativi in Premier League. Riuscirà a riscattarsi dopo l'eliminazione ai rigori di mercoledì in EFL Cup?

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Manchester City - Brighton 3-1

Pronostico marcatore: Manchester City - Haaland (x2), Ndiaye; Brighton - Kostoulas

Manchester City e Brighton & Hove Albion si affrontano all'Etihad per la seconda volta in quattro giorni, stavolta in Premier League. Il City aveva vinto il primo confronto ai rigori nel quarto turno di EFL Cup.

La squadra di Enzo Maresca resta in testa alla Premier League per differenza reti. I Citizens sono scivolati verso la sconfitta ad Aston Villa lo scorso fine settimana, con Villa Park che si sta rivelando un terreno ostico. Sabato il City non avrà un impegno semplice per tornare al successo contro il Brighton, terzo in classifica.

Maresca ha potuto permettersi di ruotare la rosa mercoledì sera, con Antoine Semenyo e Matheus Nunes gli unici assenti per infortunio al momento. Giocatori come Jeremy Doku, Enzo Fernandez e Iliman Ndiaye sono stati lasciati a riposo in panchina a metà settimana e dovrebbero tornare titolari sabato.

I tifosi del Brighton non potevano chiedere un inizio migliore per la stagione 2026/27. I Seagulls occupano il terzo posto in Premier League. Gli uomini di Fabian Hurzeler sono la seconda squadra meglio valutata della Premier League secondo FotMob, con una media di 7,09, di poco sopra i campioni in carica dell'Arsenal (7,08).

La squadra di Hurzeler ha segnato 23 gol finora in questa stagione, più di qualsiasi altra squadra del campionato. Ha inoltre ottenuto vittorie di prestigio contro Arsenal (3-0) e contro gli acerrimi rivali del Crystal Palace (5-0). Quella di sabato sarà la terza trasferta dell'Albion negli ultimi 12 giorni.

Probabili formazioni Manchester City - Brighton

Manchester City: Donnarumma, Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol, Anderson, Fernandez, Cherki, Ndiaye, Doku, Haaland

Brighton & Hove Albion: Verbruggen, Kadioglu, Dunk, Vuskovic, De Cuyper, Gross, Boscagli, Gomez, Chema, Ayari, Kostoulas

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I padroni di casa pronti a passare subito in vantaggio

Il City è andato al riposo in vantaggio in sei degli ultimi sette confronti con il Brighton. Si tratta di uno schema degno di nota.

Maresca può inoltre ruotare liberamente dopo aver lasciato a riposo cinque uomini chiave mercoledì. Phil Foden e Mateo Kovacic scalpitano dalla panchina.

Il Brighton non ha lo stesso lusso a disposizione. Questa è la sua terza trasferta in 12 giorni e la seconda a Manchester in quattro giorni. Erling Haaland ha nove gol in campionato e il miglior rating stagionale del City secondo FotMob, pari a 8,01. Haaland ha inoltre segnato in ciascuna delle sue ultime cinque partite contro il Brighton.

Il mercato City in vantaggio all'intervallo può concretizzarsi, con una probabilità implicita del 48,8%. Questo nonostante i Citizens siano stati in vantaggio nell'85,7% degli ultimi sette confronti diretti con l'Albion. Sulla base dei dati storici, questa potrebbe essere la scommessa di maggior valore tra i nostri pronostici Manchester City - Brighton.

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Due tra le squadre più spettacolari della Premier League si sfidano ancora

Due delle quattro gare casalinghe del City in campionato hanno visto quattro gol o più. Il Sunderland è stato battuto 5-3 e l'Ipswich è uscito sconfitto in un emozionante 3-2.

Il Brighton ha tenuto lo stesso ritmo realizzativo in trasferta. Ha perso 4-3 a Chelsea e vinto 5-0 a Coventry. La sfida di coppa di mercoledì ha regalato quattro gol in 72 minuti. Entrambe le squadre hanno segnato due volte prima che i calci di rigore decidessero l'esito.

Le partite di Premier League del City producono in media 3,63 gol a incontro, mentre la media gol del Brighton si attesta a 3,75. Quattro gol complessivi, dunque, non sono affatto da escludere.

Tuttavia, vale la pena analizzare il rendimento difensivo del Brighton. Quattro dei sette gol subiti sono arrivati in un solo pomeriggio a Chelsea. Il mercato Over 3.5 resta comunque una scelta valida, con una probabilità pari a una moneta lanciata in aria.

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Doku pronto a mettere in difficoltà il Brighton dopo il turno di riposo

Jeremy Doku ha giocato solo 30 minuti nella sfida di coppa di mercoledì. In precedenza era stato titolare nella sconfitta in campionato contro l'Aston Villa.

Il belga ha una media di 2,9 tiri ogni 90 minuti in questa stagione. Solo Haaland e Cherki ne tentano di più nel City. Le sue statistiche di dribbling, però, sono particolarmente notevoli. Doku guida la rosa con 6,3 dribbling riusciti ogni 90 minuti e cinque grandi occasioni create.

FotMob gli assegna un rating di 7,40 nelle ultime quattro presenze. Anche il Brighton arriva con le gambe pesanti dopo l'impegno di mercoledì. Il mercato dei suoi 3+ tiri ha una probabilità implicita del 47,6%. Si tratta di un'opzione interessante, a condizione che sia nelle condizioni fisiche per reggere 75-80 minuti questo weekend. Se giocasse meno di così, la probabilità di raggiungere l'obiettivo calerebbe rapidamente.

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