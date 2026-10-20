Il Manchester City sarà privo di Erling Haaland, Antoine Semenyo, Nico O'Reilly e altri giocatori della prima squadra per la visita dell'AEK Atene di martedì sera.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Manchester City - AEK Atene 3-1

Pronostico marcatore: Manchester City - Ndiaye, Cherki, Anderson; AEK Atene - Jović

Il Manchester City ospita l'AEK Atene all'Etihad martedì con l'obiettivo di conquistare la seconda vittoria nella fase campionato di Champions League 2026/27. Si tratta della 150ª partita dei Citizens nella massima competizione europea per club.

Il City ha superato di misura il neopromosso Ipswich per 3-2 in casa sabato. Il successo è arrivato dopo la deludente sconfitta per 4-2 contro il PSG della settimana precedente.

La loro campagna europea era iniziata con una vittoria per 2-0 in trasferta contro il Porto. La squadra di Enzo Maresca ha già punti in classifica.

Erling Haaland dovrebbe essere risparmiato martedì, dopo essere uscito zoppicante al triplice fischio contro l'Ipswich. Antoine Semenyo è in dubbio per un problema al ginocchio, mentre Nico O'Reilly salterà la gara per un problema alla schiena. Anche Mateo Kovačić e Matheus Nunes hanno dovuto lasciare il campo per infortuni durante il weekend.

Sotto la guida di Marko Nikolić, l'AEK ha dominato il campionato greco la scorsa stagione, perdendo solo due volte in 32 partite di campionato.

L'AEK ha aperto la propria fase campionato di Champions League 2026/27 con una stretta vittoria per 1-0 sul LASK Linz, salvo poi cadere per 3-1 contro lo Shakhtar Donetsk. Luka Jović e Barnabás Varga hanno quattro gol in campionato a testa. Nessuno dei due ha ancora segnato nella fase campionato della Champions League.

Probabili formazioni Manchester City - AEK Atene

Manchester City: Donnarumma, Khusanov, Dias, Guéhi, Gvardiol, Bouaddi, Anderson, Cherki, Fernández, Ndiaye, Foden

AEK Atene: Brignoli, Rota, Moukoudi, Relvas, Pilo, Majer, Kairinen, Marin, Vitalis, Varga, Jović

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La sfida di Champions League all'Etihad Stadium tra Manchester City e AEK Atene rappresenta uno snodo cruciale, con i padroni di casa inglesi chiamati al riscatto dopo la recente sconfitta subita contro il Paris Saint-Germain. In vista di questo interessante match europeo, abbiamo analizzato e confrontato le promozioni di tre bookmaker regolarmente autorizzati a operare in Italia. Ricordiamo che l'apertura di un conto di gioco e la partecipazione alle scommesse sono consentite in via esclusiva agli utenti maggiorenni. Di seguito le migliori offerte di benvenuto attualmente disponibili:

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Un City ampiamente rimaneggiato lascia spazio all'AEK

Il City sarà sicuramente molto rimaneggiato in questa occasione. Haaland dovrebbe essere risparmiato dopo un ciclo di partite impegnativo. Semenyo è in dubbio e Nico O'Reilly salterà la gara per infortunio.

Kovačić e Nunes sono stati entrambi sostituiti contro l'Ipswich. Phil Foden potrebbe dover agire da falso nove di ripiego.

I margini sono stati stretti anche per il City. I Citizens hanno battuto Ipswich 3-2 e Coventry 1-0 all'Etihad. All'AEK basta non perdere con tre o più gol di scarto perché questa scommessa vada a segno. Tuttavia, l'AEK non ha mai vinto in trasferta nella fase campionato della competizione.

Sembra esserci più del 50% di probabilità che l'AEK eviti una sconfitta pesante contro un City stanco e rimaneggiato. Questa è probabilmente la scommessa di maggior valore tra i nostri pronostici Manchester City - AEK Atene.

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Un City sempre più fragile in difesa all'Etihad

Il City continua a subire gol in casa in questa stagione. Entrambe le squadre hanno segnato in quattro delle ultime sei partite all'Etihad. Il PSG ne ha messi a segno quattro a metà settimana.

Anche l'Ipswich ha trovato la rete due volte nel weekend. Un neopromosso capace di segnare due gol all'Etihad è un evento raro. Il Sunderland era riuscito addirittura a segnarne tre nella sconfitta per 5-3 del mese scorso.

L'AEK porta più pericolosità offensiva di quanto il proprio status lasci intendere. Luka Jović e Barnabás Varga hanno entrambi quattro gol in campionato. Nessuno dei due ha ancora segnato nella fase campionato della Champions League. Il City ha comunque mantenuto la porta inviolata in quattro occasioni contro squadre greche. Ci aspettiamo che entrambe le squadre segnino, con una probabilità implicita modesta del 46,5%.

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Ndiaye pronto a raccogliere la sfida

Con Haaland a riposo, Iliman Ndiaye potrebbe assumere un ruolo più centrale nell'attacco del City. Foden è candidato a fare il falso nove dopo il gol segnato contro l'Ipswich.

Questo distribuisce maggiormente la minaccia offensiva all'interno della squadra. Ndiaye avrà occasioni da gol contro una difesa che ne ha incassati tre dallo Shakhtar. È libero di accentrarsi e calciare verso la porta.

L'AEK non ha mai vinto in trasferta nella fase campionato della Champions League. Il bilancio in questa competizione lontano da casa recita cinque pareggi e 11 sconfitte. Nikolić dovrebbe schierarsi basso e difendere l'area. Il mercato del gol di Ndiaye, proposto a una probabilità implicita del 40%, può concretizzarsi. L'attaccante non ha ancora segnato con la maglia del City, quindi questa sarà un'ottima occasione per sbloccarsi.