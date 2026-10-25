I nostri pronostici Liverpool - Brighton indicano che i Reds sono pronti a proseguire la propria striscia di vittorie e a fermare la rincorsa del Brighton.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Liverpool - Brighton 3-2

Liverpool - Brighton 3-2 Pronostico marcatore: Liverpool - Alexander Isak, Cody Gakpo, Florian Wirtz; Brighton - Charalampos Kostoulas, Pascal Gross

La sconfitta contro il Manchester City nella prima partita di Premier League dopo la lunga sosta per le nazionali sembra aver galvanizzato il Liverpool. I Reds sono stati impeccabili da allora, nonostante una rosa falcidiata dagli infortuni. Andoni Iraola può essere orgoglioso di quanto fatto vedere dai venti volte campioni d'Inghilterra nelle ultime due settimane.

La scorsa settimana sono rimontati da uno svantaggio per battere il Brentford, sesto in classifica. In settimana, invece, erano sotto 2-0 in casa contro il Villarreal dopo appena 30 minuti, ma hanno ribaltato il risultato vincendo 4-3. Quella resilienza è tipica delle grandi squadre, e Iraola spera che i suoi possano sfruttare questi risultati per risalire la classifica.

Gli ospiti sono probabilmente la storia della stagione fin qui. Gli uomini di Fabian Hurzeler hanno sorpreso tutti in Inghilterra e nel mondo. Arrivano ad Anfield al terzo posto in classifica, a due punti dall'Arsenal e a cinque dal Manchester City. È giusto dire che il Brighton sta volando in questa stagione: ha perso solo una partita di Premier League su sette.

In Conference League hanno iniziato la campagna con un'imponente vittoria per 4-0 sul Kauno Zalgiris. Quel risultato è stato seguito da un pareggio a reti bianche nella trasferta di giovedì a Jablonec. I tifosi del Brighton devono essere entusiasti del miglior avvio di campionato del club in 10 stagioni, e una vittoria qui lo renderebbe ancora più speciale.

Probabili formazioni Liverpool - Brighton

Liverpool: Alisson, Araujo, Jacquet, van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Gakpo, Wirtz, Barcola, Isak

Brighton: Verbruggen, Kadioglu, Vuskovic, Dunk, Boscagli, Gross, Andres, Gomez, Ayari, De Cuyper, Kostoulas

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I Seagulls a segno per primi

Il gioco offensivo del Brighton è stato qualcosa da ammirare in questa stagione. Dopo sette partite, i Seagulls guidano la classifica dei gol segnati con 23 reti. Quella media di 3,29 gol a partita deriva dall'aver segnato in ogni singolo incontro di campionato finora disputato.

L'xG (gol attesi) del Brighton di 14,91 in sette partite è il secondo più alto della divisione, di poco dietro al 15,12 del Manchester City. Gli uomini di Hurzeler hanno effettuato 125 tiri, superati solo dal Manchester United con 138. Tuttavia, la squadra di Hurzeler guida la classifica per tiri in porta, con 42.

Un dato interessante sui Seagulls è che hanno sbloccato il risultato nel 71% delle proprie partite di campionato in questa stagione. In trasferta, sono passati in vantaggio in due occasioni su tre. Il Liverpool, invece, ha subito il primo gol in casa nel 67% delle proprie partite, e deve ancora segnare per primo ad Anfield in campionato.

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Il fattore Anfield

Sebbene il Brighton sia probabilmente destinato a colpire per primo e mettere sotto il Liverpool, i Reds hanno la qualità per reagire. Lo stesso copione si è visto la scorsa settimana al Gtech Community Stadium, dove il Brentford aveva segnato per primo. Ciononostante, la squadra di Iraola è tornata più forte nella ripresa per conquistare i tre punti.

Una situazione simile si è verificata ad Anfield a metà settimana, quando il Villarreal era passato in vantaggio. Tuttavia, stavolta la reazione del Liverpool è stata molto più rapida, portando a una vittoria entusiasmante per 4-3. Il Brighton, dal canto suo, non è imbattibile: l'unica sconfitta stagionale è arrivata in trasferta contro il Chelsea a Stamford Bridge.

Come indicano i nostri pronostici Liverpool - Brighton, Anfield è un campo difficile da affrontare per chiunque. Con il Liverpool che sta lentamente assimilando i dettami tattici di Iraola, i Reds dovrebbero riuscire a spuntarla. Sono imbattuti nei loro ultimi sei precedenti casalinghi contro il Brighton, la cui ultima vittoria a Liverpool risale al 2021. Inoltre, nei precedenti più recenti disputati in qualsiasi sede ha sempre vinto la squadra di casa. Per questo ci aspettiamo che siano i Reds a conquistare i tre punti in palio.

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Kostoulas pronto a sfruttare i dubbi difensivi del Liverpool

Bradley Barcola, Cody Gakpo e Alexander Isak formano un tridente offensivo capace di mettere paura a qualsiasi difesa. Tuttavia, non offrono lo stesso valore in termini di gol rispetto ai giocatori del campo avversario. Hurzeler ha riposto la propria fiducia nel giovane attaccante greco, Charalampos Kostoulas.

Il diciannovenne è andato a segno la scorsa settimana nel 5-0 rifilato al Palace, mettendo a referto anche un assist. Per fare un confronto, il giovane attaccante aveva segnato solo due gol in 21 presenze di Premier League la scorsa stagione. Quest'anno ha già messo insieme tre gol e due assist in sole sette partite.

Kostoulas ha segnato quattro gol nelle sue ultime cinque partite con il Brighton, escludendo la trasferta infrasettimanale a Jablonec, dove è rimasto in panchina. Per questo motivo, è la nostra scelta come marcatore in qualsiasi momento contro una difesa del Liverpool che sembra avere dubbi su se stessa.