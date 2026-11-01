Pronostici Liverpool - Arsenal: gli ospiti a caccia del record in trasferta

Il nostro esperto di scommesse condivide i suoi pronostici Liverpool - Arsenal. Le due squadre sono destinate ad annullarsi a vicenda e a dividersi la posta in palio.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Liverpool - Arsenal 1-1

Pronostico marcatore: Liverpool - Alexander Isak; Arsenal - Gabriel Magalhaes

Sebbene il Liverpool non stia esprimendo il miglior calcio stagionale, i Reds hanno continuato a ottenere risultati positivi. Hanno confermato questa tendenza a metà settimana, chiudendo dalla parte giusta di una lotteria dei rigori nella sfida di EFL Cup contro il Chelsea. I Reds sono difficilmente preoccupati dalla fluidità delle loro prestazioni in questa fase, purché i risultati continuino ad arridere loro.

Gli uomini di Andoni Iraola sono impeccabili dalla loro unica sconfitta in campionato contro il Manchester City, arrivata a inizio ottobre. Con appena sei punti a separare le due squadre, una vittoria domenica porterebbe i padroni di casa nella corsa al titolo. Il successo della scorsa settimana contro un ottimo Brighton ha mandato un segnale forte, e la sfida di domenica sarà seguita con grande attenzione dal resto del campionato.

L'Arsenal ha subito una sconfitta a sorpresa nella sfida di EFL Cup contro il Fleetwood Town, squadra di League Two, martedì sera. Non è stata una visita felice a Highbury per gli uomini di Mikel Arteta, sconfitti ai rigori dopo che il match era terminato 1-1 nei tempi regolamentari. A peggiorare le cose, il sedicenne Max Dowman è stato espulso a cinque minuti dalla fine per un calcio rifilato a un avversario.

Ciononostante, i campioni in carica possono ora concentrarsi sulla difesa del titolo, obiettivo che ha preso slancio la scorsa settimana grazie al successo casalingo per 2-0 sull'Everton. I Gunners sono ora a caccia della loro 300ª vittoria in trasferta in Premier League. Se dovessero riuscirci ad Anfield, sarebbero solo la seconda squadra a riuscirci, dietro al Manchester United.

Probabili formazioni Liverpool - Arsenal

Liverpool: Alisson, Araujo, Jaquet, van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Barcola, Wirtz, Gakpo, Isak

Arsenal: Raya, Timber, Konsa, Magalhaes, Calafiori, Rice, Guimaraes, Odegaard, Madueke, Eze, Havertz

Migliori siti scommesse per Liverpool - Arsenal

La grande classica di Premier League tra Liverpool e Arsenal rappresenta un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio inglese e un'occasione di analisi per i tipster. Di seguito proponiamo un confronto puramente informativo delle iniziative di benvenuto messe a disposizione da tre bookmaker legali in Italia per scommettere su questa sfida, ricordando che la registrazione alle piattaforme di gioco è riservata in via esclusiva agli utenti maggiorenni:

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Il Liverpool è incline a subire il primo gol

L'Arsenal è attualmente quinto in Premier League per rendimento offensivo. I Gunners hanno segnato 13 gol in otto partite di campionato, con una media di 1,63 gol a incontro. Gli uomini di Arteta hanno mostrato poca fluidità in attacco e hanno faticato a creare occasioni con continuità.

Ciononostante, possiedono qualità sufficiente per mettere in difficoltà il Liverpool in fase offensiva. I campioni in carica hanno sbloccato il risultato nel 75% delle loro partite di campionato in trasferta quest'anno. Con i padroni di casa che subiscono una media di 1,25 gol a partita in casa in questa stagione, gli ospiti sembrano ben posizionati per violare la loro difesa.

Nel complesso, il Liverpool ha aperto le marcature in appena il 38% delle sue partite di campionato, mentre gli avversari hanno colpito per primi in metà dei loro incontri. Ad Anfield, i Reds hanno segnato per primi in una sola delle ultime quattro gare di campionato. Di conseguenza, il mercato del primo marcatore sembra poter sorridere all'Arsenal.

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Isak in gran forma

Quando il Liverpool ha acquistato Alexander Isak dal Newcastle, si aspettava un bomber prolifico capace di portare la squadra a un livello superiore. Sfortunatamente, gli infortuni hanno tormentato lo svedese da quando è arrivato ad Anfield. Ora sembra essere tornato sui suoi livelli abituali, il che rappresenta un pericolo per l'Arsenal.

Isak ha già segnato sei gol in Premier League quest'anno, secondo soltanto a Erling Haaland. Va notato che Isak ha giocato una partita in meno, avendo saltato la sfida contro il Manchester City per infortunio. Il suo xG (gol attesi) stagionale è di 4,27, il che significa che ha superato questo dato di 1,73 gol.

L'attaccante svedese fa registrare una media di 0,95 gol a partita in campionato. Dopo aver segnato la scorsa settimana, è pronto a colpire di nuovo. Ha segnato quattro gol nelle sue ultime quattro presenze da titolare tra club e nazionale. Con la fiducia dalla sua parte e giocando davanti al proprio pubblico, Isak potrebbe mettere in difficoltà la retroguardia dell'Arsenal.

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Liverpool e Arsenal potrebbero annullarsi ad Anfield

Il Liverpool è chiaramente una delle squadre in forma migliore in Inghilterra, avendo vinto nove delle ultime 11 partite e perdendone solamente una. I Reds sono anche su una striscia di tre vittorie consecutive ad Anfield, mentre Iraola ha perso solo due delle sue 27 partite di Premier League nel 2026.

Curiosamente, il Liverpool ha vinto solo due delle sue ultime nove partite casalinghe di campionato giocate di domenica.

L'Arsenal spera di approfittare di questo dato mentre cerca di lasciare Anfield con un risultato positivo. Questo stadio non è mai stato benevolo con i Gunners, che non sono riusciti a vincere nessuno degli ultimi 13 precedenti qui disputati. Detto questo, i campioni in carica hanno vinto cinque delle ultime sei trasferte in campionato, a dimostrazione che possono mettere in difficoltà i padroni di casa.

La scorsa stagione, una splendida punizione di Dominic Szoboszlai ha separato le due squadre quando sembrava che l'incontro fosse destinato al pareggio. Arteta potrebbe voler limitare i danni ad Anfield e giocare per il punto. Con tre degli ultimi quattro precedenti terminati in parità, anche questa sfida potrebbe chiudersi in equilibrio.

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