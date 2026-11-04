Pronostici Lens - Como: i Biancoblu verso la terza vittoria in Champions League

Il Lens ha perso due delle tre partite della fase campionato senza mai segnare un gol di risposta. Il dato sugli xG subiti li colloca fuori dalla top 24 della competizione.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Lens - Como 0-2

Pronostico marcatore: Como - Paz, Douvikas

Il Lens ospita questa settimana gli esordienti in Champions League del Como 1907, con la propria campagna nella fase campionato a rischio di naufragare.

È stato un inizio turbolento di stagione 2026/27 per il Lens. Dino Toppmöller se n'è andato dopo appena sei partite alla guida a settembre, con Yannick Cahuzac diventato infine allenatore titolare dopo un periodo da traghettatore. Il Lens ha raccolto solo 13 punti in nove partite di Ligue 1 e viaggia a una media di un punto a partita in Champions League.

La squadra ha vinto la prima gara della fase campionato a Praga. Da allora, però, ha incassato due deludenti sconfitte, per 2-0 e 3-0, rispettivamente contro Sporting e Club Bruges. Sul fronte degli infortuni, Odsonne Edouard sarà assente fino a gennaio dopo un intervento chirurgico. Maik Nawrocki non tornerà in campo prima di maggio. Anche Abdallah Sima e Ismaelo Ganiou sono indisponibili.

Il Como, invece, arriva in Francia in un momento di grande forma. La squadra di Cesc Fabregas ha vinto cinque partite consecutive in tutte le competizioni.

L'ultima vittoria, per 1-0, è arrivata contro il Venezia. Il mese scorso i lariani avevano travolto il Manchester United per 4-1 e occupano il quarto posto in Serie A. Fabregas dovrà ancora fare a meno di Moise Kean (muscolare), Assane Diao (coscia) e Trevoh Chalobah (muscolare) per la trasferta francese. Assente anche Jesus Rodriguez (muscolare).

Probabili formazioni Lens - Como

RC Lens : Risser, Aguilar, Baidoo, Udol, Abdulhamid, Cuisance, Haidara, Skoras, Kadile, Hazard, Ivanovic

: Risser, Aguilar, Baidoo, Udol, Abdulhamid, Cuisance, Haidara, Skoras, Kadile, Hazard, Ivanovic Como 1907: Butez, Couto, Ramon, Kempf, Valle, Milla, Perrone, Da Cunha, Paz, Baturina, Douvikas

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I dati sottostanti suggeriscono una gara con pochi gol

Il Como ha sovraperformato i propri expected goals di 3,4 in questa stagione. I dieci gol segnati nella fase campionato sono arrivati da un xG di 6,6. Un divario che tende a ridursi, non ad ampliarsi. Anche i numeri difensivi dei lariani sono decisamente solidi.

Il Como è sesto nella competizione per expected goals subiti (2,9). Il Lens è solo 17° per expected goals (5,3). I padroni di casa hanno segnato tre reti in tre partite europee, ma in due di queste non sono riusciti a trovare il gol.

Tuttavia, i risultati raccontano una storia leggermente diversa. Tutte e tre le partite del Como hanno prodotto esattamente cinque gol complessivi. Ciononostante, l'approccio difensivo del Lens e il reparto arretrato compatto del Como rendono l'Under 2.5 Goals una selezione di valore interessante.

Il mercato implica una probabilità del 40%, mentre secondo noi la probabilità reale è più vicina al 43-45%. Di conseguenza, questa è la nostra selezione di maggior valore tra i pronostici Lens - Como.

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Il Como di Fabregas pronto a dettare il ritmo fin da subito

Il Como ha segnato per primo in cinque delle ultime sei partite. Ha inoltre aperto le marcature in tutte e tre le gare della fase campionato. Il Lens, al contrario, offre poca resistenza nei primi minuti di gioco: ha subito il primo gol in otto delle ultime dieci partite.

Sia lo Sporting che il Club Bruges hanno preso in mano il controllo del match fin da subito contro il Lens. Anche il Lilla, nel weekend, era passato in vantaggio prima dell'ora di gioco. Il Como può contare su Nico Paz a dettare i tempi alle spalle di Anastasios Douvikas, entrambi già andati in gol più volte nella fase campionato.

Va ricordato che si tratta di un mercato a tre esiti, quindi un pareggio a reti bianche comporterebbe la perdita della scommessa. Ciononostante, riteniamo solida la candidatura del Como a segnare per primo a una probabilità implicita del 54,6%, soprattutto considerando che riteniamo il valore reale superiore al 57%.

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Paz continua a brillare sul palcoscenico europeo

Nico Paz ha messo a segno due gol e tre assist in tre partite della fase campionato. Ha segnato una doppietta contro il Manchester United.

Secondo FotMob, è il giocatore del Como con il voto medio più alto in Serie A, con una media di 8,11. In Champions League la sua media sale addirittura a 8,52. Paz si colloca nel 98° percentile per assist nella competizione. È inoltre nel 97° percentile per xG on target (xGOT).

Il volume di conclusioni di Paz è straordinario: il 40% dei suoi tiri centra lo specchio della porta. È anche il principale motore creativo della squadra di Fabregas, avendo collezionato 30 passaggi che rompono le linee avversarie in sole tre partite di Champions League.

Con Moise Kean infortunato, Paz si trova a portare un carico ancora maggiore di responsabilità nell'ultimo terzo di campo. Sebbene il suo xG per 90 minuti suggerisca una probabilità di segnare più vicina al 33%, riteniamo valida una scommessa sull'argentino in grande forma a una probabilità implicita del 40%.