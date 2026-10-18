Il nostro esperto di scommesse analizza l'esito della sfida delle Roses in questi pronostici Leeds - Manchester United. Il Leeds è in buona forma in questo momento e potrebbe aggiungere altri guai allo United con una vittoria.

Migliori scommesse per Leeds - Manchester United

Under 0.5 gol primo tempo Manchester United a quota 1.73 su bet365

a quota 1.73 su Leeds squadra che segna per prima a quota 1.84 su Stake

a quota 1.84 su Segno 1 a quota 2.28 su Lottomatica

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Leeds - Manchester United 2-1

Leeds - Manchester United 2-1 Pronostico marcatore: Leeds - Noah Okafor, Dominic Calvert-Lewin; Manchester United - Bruno Fernandes

Per la prima volta dal 2002, il Leeds affronterà il rivale Manchester United in Premier League con più punti in classifica. I tifosi del Leeds devono essere entusiasti dell'avvio di stagione in campionato. Si tratta del loro miglior bottino dopo sei giornate nelle ultime tre stagioni in massima serie.

Sarebbe potuto andare anche meglio se avessero mantenuto il vantaggio di un gol contro l'Arsenal lo scorso weekend. Non è stato così, e la squadra di Daniel Farke ha subito la sua prima sconfitta stagionale in campionato. Considerando quanto bene hanno giocato contro i campioni, i bianchi accolgono lo United con grande entusiasmo.

Al contrario, sembra che una tempesta familiare stia tornando ad addensarsi sui cieli di Manchester in questa stagione. Dopo essere stati in vantaggio 1-0 contro il Tottenham Hotspur, fanalino di coda, la scorsa settimana, i Red Devils hanno subito un pareggio in extremis perdendo due punti. Questo significa che Michael Carrick ha ora guidato lo United al peggior avvio di campionato di Premier League dalla stagione 1986/87.

Per peggiorare la situazione, l'Atletico Madrid ha surclassato lo United vincendo 2-0 nella sfida di Champions League infrasettimanale. Non a caso, è stata la stoccata di Lisandro Martinez contro la dirigenza nell'intervista post-partita a fare notizia, sottolineando un'altra prestazione deludente. Il punto è che lo United arriva all'Elland Road senza vittorie nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni.

Probabili formazioni Leeds - Manchester United

Leeds: Trafford, Justin, Elvedi, Muharemovic, Bogle, Wilson, Tanaka, Nmecha, Aaronson, Okafor, Calvert-Lewin

Manchester United: Lammens, Dalot, Maguire, Martinez, Heaven, Santos, Tielemans, Mbeumo, Fernandes, Rashford, Cunha

Porta inviolata nel primo tempo

Sorprendentemente, nessun'altra squadra del campionato ha tirato più del Manchester United in Premier League, con 125 conclusioni. Nonostante abbia il quinto miglior xG (gol attesi) con 10,69, lo United è riuscito a segnare solo nove gol, un rendimento inferiore di 1,69 che evidenzia una mancanza di cinismo sotto porta.

I Red Devils sono generalmente lenti a carburare nelle partite di campionato. Lo United è una delle sole due squadre dell'intero torneo a non aver ancora segnato un gol nella prima mezz'ora di gioco. Questo dato incoraggerà certamente i padroni di casa, che hanno subito solo un gol nel primo tempo in questa stagione di campionato.

La difesa del Leeds è una delle migliori del torneo. Ha subito solo cinque gol in sei partite, alla pari con Manchester City, Everton, Brighton e Arsenal. Gli ospiti sono inoltre su una striscia negativa, senza aver mai segnato nel primo tempo in trasferta in campionato. Con un solo gol nel primo periodo in sei partite, il Leeds potrebbe tenere la porta inviolata nel primo tempo contro lo United.

Scommessa 1: Under 0.5 gol primo tempo Manchester United a quota 1.73 su bet365

Uno United che apre le porte agli avversari

Se gli ospiti potrebbero faticare a superare la difesa di casa nel primo periodo, per i padroni di casa segnare potrebbe risultare più semplice. Gli uomini di Carrick non hanno ancora tenuto una porta inviolata in questa stagione, subendo almeno un gol in ogni partita di campionato finora. I nove gol subiti li collocano a metà classifica in questa statistica, lasciando spazio alla squadra di Farke per approfittarne.

Degli otto gol segnati dal Leeds in questa stagione, cinque sono arrivati all'Elland Road, quindi la capacità dei bianchi di segnare in casa non è in discussione. Vale la pena sottolineare che il Leeds ha segnato per primo nel 67% delle sue uscite di campionato in questa stagione. Nel frattempo, gli ospiti hanno subito il primo gol nel 67% delle loro partite di campionato.

In trasferta, la storia è la stessa per lo United, che ha subito il primo gol nel 67% delle occasioni. Nei nostri pronostici Leeds - Manchester United, questi numeri non mostrano alcuna resistenza da parte dei Red Devils, e dopo aver subito il primo gol a metà settimana, è probabile che accada di nuovo. In entrambi gli scontri diretti della scorsa stagione, il Leeds ha aperto le marcature, con l'ultimo confronto che ha visto i bianchi passare in vantaggio dopo appena cinque minuti.

Scommessa 2: Leeds squadra che segna per prima a quota 1.84 su Stake

Il Leeds ha ribaltato la situazione

Al Manchester United c'è una piccola crisi in corso in questo momento, e sembra che la posizione di Carrick sia messa in discussione. Ci sono state voci su Antonio Conte pronto a subentrare in panchina, e se i risultati non dovessero cambiare in fretta, questo potrebbe accadere prima del previsto. La realtà è che lo United ha ottenuto solo due vittorie nelle ultime nove partite in tutte le competizioni, perdendone quattro in questo periodo.

I Red Devils non hanno inoltre vinto nessuna delle loro trasferte in questa stagione, pareggiandone due e perdendone due. Non sarà di certo il Leeds a stendere il tappeto rosso allo United all'Elland Road, il che si preannuncia come un'altra giornata difficile per i Red Devils. La squadra di Farke è in un momento positivo, nonostante la sconfitta contro i campioni lo scorso weekend.

Quella sconfitta è stata la prima della stagione, ma il Leeds resta ancora imbattuto in tre partite sul proprio campo. Il Leeds non ha perso in nessuna delle due sfide dello scorso anno contro lo United, interrompendo una striscia di 10 partite senza vittorie in Premier League negli scontri diretti. La vittoria per 2-1 in trasferta a Old Trafford nella scorsa stagione potrebbe essere proprio il toccasana che serve per vincere di nuovo questo fine settimana.