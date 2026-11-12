Ci aspettiamo gol al San Siro. Cinque degli ultimi sei confronti tra Italia e Francia hanno visto almeno tre reti complessive. Il GG si è verificato in tutti e sei i precedenti.

Migliori scommesse per Italia - Francia

GG + Over 2.5 a quota 1.95 su Stake

a quota 1.95 su X 1° Tempo a quota 2.40 su bet365

a quota 2.40 su Michael Olise gol o assist a quota 1.72 su Lottomatica

Quote corrette al momento della pubblicazione e soggette a variazioni. Consigliamo di visitare i siti ufficiali per maggiori informazioni. Solo maggiorenni +18.

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare:

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Italia - Francia 2-2

Pronostico marcatore: Italia - P. Esposito, Cambiaghi; Francia - Mbappé, Olise

L'Italia ospita la Francia al San Siro giovedì, con in palio il primo posto nel Gruppo 1 della League A della Nations League 2026/27. La squadra di Roberto Mancini è seconda nel Gruppo A1 con sette punti.

Gli Azzurri hanno segnato otto gol e ne hanno subiti cinque. Le loro partite producono in media 3,25 reti a testa. Sanno che stasera solo una vittoria basterà: essendo a un solo punto dal terzo posto occupato dal Belgio, una sconfitta contro i transalpini potrebbe esporli al rischio degli spareggi retrocessione.

Mancini ha convocato un ampio gruppo di 31 giocatori per questa finestra internazionale, con cinque esordienti assoluti. Giovanni Di Lorenzo (muscolare) è assente dopo essere uscito zoppicando nella gara col Napoli contro la Juventus.

La Francia guida il Gruppo A1 con 10 punti in quattro gare. Il match d'andata allo Stade de Francia è terminato 1-1 il mese scorso. I transalpini si accontenterebbero probabilmente di un risultato simile anche qui, per mantenere il primato.

Les Bleus hanno subito appena due gol in quattro partite del girone, di gran lunga il miglior rendimento difensivo del gruppo. Il ct Zinedine Zidane è privo di tre dei suoi centrali titolari: William Saliba, Jules Koundé e Maxence Lacroix sono tutti infortunati.

Dayot Upamecano è stato convocato ma non sarà disponibile per squalifica. Kylian Mbappé sarà capitano e guiderà l'attacco, mentre Ousmane Dembélé è fuori per un infortunio alla coscia. Nel frattempo, Pablo Pagis del Paris FC ha ricevuto la sua prima convocazione in nazionale maggiore.

Probabili formazioni Italia - Francia

Italia : Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Barella, Fagioli, Tonali, S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi

: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Barella, Fagioli, Tonali, S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi Francia: Maignan, Gusto, Konaté, Kalulu, Truffert, Tchouaméni, Rabiot, Camavinga, Olise, Mbappé, Barcola

Migliori siti scommesse per Italia - Francia

Italia e Francia si affrontano in Nations League in una sfida di alto livello, che attira l'attenzione di molti appassionati. Abbiamo selezionato tre operatori con licenza italiana e le rispettive promo di benvenuto, ricordando che l'iscrizione è riservata ai maggiorenni. Ecco il confronto:

Eurobet : Bonus maggiorato 5€ + 50€ extra + fino 100€ deposito e 2.000€ Fun Bonus con link partner

: Bonus maggiorato 5€ + 50€ extra + fino 100€ deposito e 2.000€ Fun Bonus con link partner QuiGioco : Triplo bonus benvenuto scommesse fino a 1.450€

: Triplo bonus benvenuto scommesse fino a 1.450€ Stake: 25€ senza deposito + fino 3.000€ sui primi tre depositi con link partner

Gol probabili a entrambe le porte al San Siro

Il match d'andata a Parigi è terminato 1-1. Le quattro partite del girone dell'Italia hanno prodotto 13 gol complessivi. Quella media di 3,25 reti a partita è la più alta del Gruppo A1.

Anche la difesa di Zidane è in difficoltà, con tre difensori titolari indisponibili e uno squalificato. Mancini spera che giocatori come Pio Esposito e Nicolò Barella possano approfittarne pienamente.

Sebbene i francesi abbiano subito solo due gol in quattro partite del girone, i precedenti storici sono incoraggianti per l'Italia. La Francia non è riuscita a mantenere la porta inviolata negli ultimi sette confronti con gli Azzurri. Entrambe le squadre hanno segnato nelle ultime sei sfide, compreso il match d'andata a Parigi.

La Francia ha inoltre la seconda media più alta di tiri in porta a partita (6,8) dell'intera Nations League.

Il mercato GG + Over 2.5 viene quotato a una probabilità implicita del 51,3%. Tuttavia, stimiamo che la probabilità reale sia più vicina al 55-60%.

Scommessa 1: GG + Over 2.5 a quota 1.95 su Stake

Si prevede un primo tempo cauto con il primato in palio

La Francia ha subito appena due gol in quattro partite del girone. L'Italia ne ha incassati solo cinque.

Il match d'andata a Parigi è terminato 1-1. Nessuna delle due squadre sembra disposta a correre troppi rischi nei primi minuti. La Francia sa che un pareggio basterebbe a mantenere gli Azzurri a tre punti di distanza, a prescindere dal risultato del Belgio contro la Turchia.

Le assenze in difesa di Zidane potrebbero spingere i transalpini a partire con cautela anziché correre rischi inutili. Mancini ha cinque esordienti nella propria rosa, privi di esperienza nelle grandi sfide nonostante la voglia di mettersi in mostra.

Tuttavia, le partite dell'Italia producono in media 3,25 gol, con occasioni create spesso a entrambe le estremità del campo. Le due squadre hanno disputato l'unico pareggio dell'Italia nella Nations League 2026/27 proprio a Parigi, il mese scorso.

C'è valore nel mercato X 1° Tempo, quotato con una probabilità implicita del 41,67%, con Zidane felice di tenere a bada il pubblico del San Siro. La probabilità reale dovrebbe essere più vicina al 45%, rendendolo il value bet del nostro trio di pronostici su Italia - Francia.

Scommessa 2: X 1° Tempo a quota 2.40 su bet365

Olise atteso protagonista della fase offensiva francese

Michael Olise ha sei gol e tre assist in nove partite di Bundesliga. Un dato che equivale a 1,08 gol/assist ogni 90 minuti. Il suo voto medio stagionale è un notevole 8,44. Si colloca nel 99° percentile per gol e occasioni create.

Olise è stato altrettanto efficace con la sua nazionale nella Nations League 2026/27. È nel 100° percentile per gol segnati e nel 100° percentile per tiri in porta. È inoltre nell'84° percentile per expected assist. Ha messo a segno ben 25 passaggi chiave per la squadra di Zidane.

Con Ousmane Dembélé e Maghnes Akliouche entrambi assenti per infortunio, Olise diventa il principale riferimento creativo accanto a Mbappé. Il mercato sul suo coinvolgimento in un gol è quotato con una probabilità implicita del 58,1%. Ha mediato 1,5 gol/assist a partita finora nella Nations League 2026/27.