Pronostici Inter - Shakhtar: Bonny in grande spolvero

I nostri esperti prevedono gol sia dell'Inter che dello Shakhtar e più di due marcature, con almeno una di Ange-Yoan Bonny.

Migliori pronostici di Inter - Shakhtar

Ecco qualche spunto per le scommesse su Inter - Shakhtar, con le quote delle opzioni esplorate dai nostri esperti:

Goal a quota 1.72 su Goldbet

a quota 1.72 su Segna Bonny Ange-Yoan o suo Sostituto (Inter) a quota 1.91 su William Hill

a quota 1.91 su Goal + Over 2.5 a quota 1.87 su Lottomatica

A San Siro, i nostri esperti si aspettano quantomeno tre gol complessivi siglati sia dall'Inter che dallo Shakhtar e almeno uno di Ange-Yoan Bonny.

Per approfondire la conoscenza delle scommesse sportive online e chiarire ogni dubbio, i lettori possono consultare le seguenti sezioni dedicate:

La guida al codice promozionale Stake, al bonus di benvenuto e alla registrazione.

L'elenco aggiornato dei migliori bonus senza deposito.

Come arrivano i nerazzurri e gli ucraini al match

A San Siro si affrontano due formazioni dai percorsi finora diametralmente opposti nella Champions League 2026/27. L'Inter spera di muovere la classifica dopo l'1-2 sul campo del Real Madrid seguito martedì, sempre davanti al proprio pubblico, dal 3-4 contro il Bruges. Per lo Shakhtar la fase a girone unico si era aperta con l'1-1 in casa del PSV, poi mercoledì sul campo neutro di Londra è arrivato il 3-1 contro l'AEK Atene.

In Serie A, a pochi giorni dall'infortunio alla coscia di Lautaro Martinez, i nerazzurri hanno espugnato sabato Bologna per 3-1. Al Dall'Ara è arrivato così il sesto successo in sette giornate e, dopo il 3-0 contro il Parma, il secondo consecutivo. L'unico pari risale a prima della sosta con il 2-2 in casa di una Roma terza in classifica.

Dal canto suo, lo Shakhtar guida il campionato ucraino con 24 punti e due lunghezze di vantaggio sul Polissya Zhytomyr capace di sconfiggerlo per 0-2. Dopo l'unica battuta d'arresto di fine agosto i "Minatori" hanno finora inanellato cinque successi. E nella prova generale di sabato è arrivato il 2-1 contro il Kolos Kovalivka.

Probabili formazioni di Inter - Shakhtar

Inter: J. Martinez, Bisseck, Akanji, Bastoni, Henrique, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco, Thuram, Bonny

Shakhtar: Riznyk, Vinicius Tobias, Bondar, Matviyenko, Karavayev, Nazaryna, Kryskiv, Obah, Pedrinho, Bruninho, Meirelles

Top siti per scommettere su Inter - Shakhtar

Il confronto europeo tra Inter e Shakhtar offre diversi spunti di analisi per gli appassionati di quote sportive. Nel panorama dei bookmaker legali e autorizzati ADM in Italia, esistono svariate opzioni dedicate ai nuovi utenti. Ricordando che la registrazione sulle piattaforme di gioco è strettamente riservata ai maggiorenni, la nostra redazione ha confrontato tre specifiche iniziative di benvenuto, accessibili tramite link partner, per chi desidera pronosticare l'esito di questo incontro:

Eurobet: Bonus maggiorato 5€ + 50€ extra + fino 100€ deposito e 2.000€ Fun Bonus con link partner

QuiGioco: Triplo bonus benvenuto scommesse fino a 1.450€

Stake: 25€ senza deposito + fino 3.000€ sui primi tre depositi con link partner

In Inter - Shakhtar segneranno entrambe le squadre?

Ad eccezione del 3-0 contro il Parma al rientro dalla sosta, le ultime sette gare ufficiali dell'Inter non hanno mai visto un clean sheet. Per esempio, l'1-2 incassato al Bernabeu contro il Real Madrid era stato seguito dal 5-3 contro l'Udinese e dal 2-2 sul campo della Roma.

Poi sabato con il 3-1 a Bologna i nerazzurri hanno immediatamente ritrovato il successo dopo il 3-4 contro il Bruges.

Come quello belga, anche il campionato ucraino è sulla carta inferiore alla Serie A. Anche per questo motivo, lo Shakhtar prima del 2-1 contro il Kolos in tre turni del torneo aveva inanellato altrettanti successi a zero. Ma in Champions i "Minatori" hanno finora raccolto l'1-1 a Eindhoven contro il PSV e il 3-1 a Londra contro l'AEK Atene.

Tutto sommato, il segno Goal è realistico in vista della sfida fra Inter e Shakhtar.

Scommessa 1: Goal a quota 1.72 su Goldbet

Bonny timbrerà il cartellino anche contro i "Minatori"?

Venti minuti dopo essere subentrato al 63°, Ange-Yoan Bonny sabato a Bologna ha siglato il 3-1 finale. La punta ivoriana ha così trovato, dopo il momentaneo 5-2 contro l'Udinese, la seconda rete in quattro turni di Serie A. E, dopo il 3-4 nel recupero contro il Bruges, la seconda nel giro di pochi giorni.

Ora, complice anche l'infortunio di Lautaro Martinez, Cristian Chivu dovrebbe consegnare a Bonny per la prima volta in questa stagione le chiavi dell'attacco. Inoltre, lo Shakhtar finora in questa Champions ha incassato reti sia in casa del PSV che contro l'AEK Atene.

Considerando la qualità sulla carta superiore dei nerazzurri, il segno Giocatore o suo Sostituto Segna Bonny Ange-Yoan (Inter) è da tenere d'occhio.

Scommessa 2: Giocatore o suo Sostituto Segna Bonny Ange-Yoan (Inter) a quota 1.91 su William Hill

In Inter - Shakhtar vedremo quantomeno tre reti?

Se escludiamo il 2-2 del 19 settembre contro la Roma arrivato dopo il 5-3 contro l'Udinese, l'Inter da metà settembre ha sempre segnato più di due volte per partita. Dopo la sosta, i nerazzurri avevano prima registrato il 3-0 contro il Parma e il 3-4 contro il Bruges. Sempre tre erano state le marcature a Bologna di sabato.

Inoltre, lo Shakhtar, seppur contro squadre sulla carta inferiori all'Inter, ha concesso gol in entrambe le sue apparizioni in questa Champions. Il 3-1 di Stamford Bridge contro l'AEK Atene era infatti stato preceduto dall'1-1 contro il PSV.

Dunque, in vista della partita fra Inter e Shakhtar la combo Goal + Over 2.5 è realistica.