L'Inghilterra si è rialzata dopo la sconfitta in semifinale ai Mondiali 2018 contro la Croazia, infilando quattro vittorie consecutive nelle gare ufficiali, un percorso che punta a proseguire anche in questa occasione.

Migliori scommesse per Inghilterra - Croazia

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a quota 2.10 su Over 1.5 (1° Tempo) a quota 2.05 su Stake

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Inghilterra - Croazia 3-0

Pronostico marcatore: Inghilterra - Kane, Bellingham, Burn

L'Inghilterra ospita la Croazia a Wembley giovedì sera, con l'obiettivo di portare a nove punti il distacco tra le due squadre.

I Tre Leoni di Thomas Tuchel si sono rialzati dopo la sconfitta interna per 3-2 contro la Spagna nella prima giornata della Nations League 2026/27. Hanno vinto le tre partite successive senza subire gol. Inoltre, hanno dilagato con un 7-0 in Croazia, motivo per cui gli ospiti di giovedì cercheranno rivincita.

Potrebbero esserci alcuni cambi nella rosa. Bukayo Saka dell'Arsenal è il principale assente per infortunio per Tuchel in questo mese. Il duo in forma composto da Anthony Gordon e Morgan Rogers affiancherà probabilmente il neo vincitore del Pallone d'Oro Harry Kane. Trent Alexander-Arnold, del Real Madrid, ha invece mantenuto il proprio posto in rosa.

Il ct della Croazia Slaven Bilic è ancora privo di quattro giocatori abituali della rosa maggiore. Franjo Ivanovic, Josip Sutalo, Kristijan Jakic e Marin Pongracic salteranno tutti questo impegno.

Dopo aver vinto la gara d'esordio della Nations League 2026/27 in Repubblica Ceca, la Croazia ha perso tre partite, due volte contro la Spagna e una contro l'Inghilterra. Serve un risultato qui per avere qualche possibilità di raggiungere la fase successiva ed evitare gli spareggi per la retrocessione.

Probabili formazioni Inghilterra - Croazia

Inghilterra : Pickford, Quansah, Branthwaite, Burn, Hall, Rice, Anderson, Ngumoha, Bellingham, Gordon, Kane

: Pickford, Quansah, Branthwaite, Burn, Hall, Rice, Anderson, Ngumoha, Bellingham, Gordon, Kane Croazia: Livakovic, Stanisic, Vuskovic, Caleta-Car, Gvardiol, Modric, Kovacic, Sucic, Baturina, Budimir, Pasalic

Migliori siti scommesse per Inghilterra - Croazia

Inghilterra e Croazia si ritrovano in Nations League in una sfida che promette equilibrio e tanti spunti per chi segue le quote. Per l'occasione, abbiamo selezionato tre bookmaker legali in Italia e le rispettive offerte di benvenuto, ricordando che la registrazione è riservata ai maggiorenni.

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L'Inghilterra può tenere a secco una Croazia in transizione

L'Inghilterra ha cambiato marcia dopo quella sconfitta per 3-2 contro la Spagna nella prima giornata. I Tre Leoni hanno mantenuto la porta inviolata nelle tre partite successive, comprese due contro la Repubblica Ceca e una nella convincente vittoria per 7-0 in trasferta in Croazia nella gara di andata del mese scorso.

La Croazia ha segnato quattro gol in quattro uscite. Metà di questi sono arrivati contro l'ultima in classifica, la Repubblica Ceca. In quel 7-0 subito contro l'Inghilterra il mese scorso, ha creato una sola grande occasione su 12 tiri totali.

È comunque il caso di moderare l'entusiasmo. Luka Modric e Mateo Kovacic possiedono ancora vera qualità nel centrocampo croato. Tuttavia, la Croazia sarà priva di una delle sue principali minacce offensive, Ivan Perisic, squalificato.

Sebbene Marc Guehi ed Ezri Konsa siano infortunati, l'Inghilterra ha comunque solidità in difesa. Dan Burn e Jarrad Branthwaite sono più che validi sostituti. La differenza reti di +11 dell'Inghilterra è attualmente la migliore della League A. Ci aspettiamo che possano conquistare la vittoria e tenere a distanza di sicurezza l'attacco croato.

Scommessa 1: Inghilterra vittoria e porta inviolata a quota 2.10 su William Hill

Valore su un avvio veloce

Tre delle quattro gare di Nations League dell'Inghilterra hanno prodotto due gol nel primo tempo. La Croazia ha fatto lo stesso in due delle sue quattro partite di girone.

Il 7-0 di Rijeka era già 4-0 all'intervallo. La sconfitta per 4-1 contro la Spagna è stata l'unica altra partita di girone della Croazia a superare questa cifra all'intervallo. Questo è l'argomento contro la giocata, ma lo stato della gara influirà sulle cose. All'Inghilterra basta un punto per garantirsi il secondo posto. Il bisogno di vincere della Croazia dovrebbe però assicurare una gara aperta fin dall'inizio.

Anche senza un elemento chiave come Bukayo Saka, l'Inghilterra ha la necessaria potenza offensiva. Ha segnato 14 gol in quattro partite di girone, mentre la Croazia ne ha subiti 14 dall'altra parte. Ci sentiamo di considerare affidabile l'Over 1.5 (1° Tempo) a una quota superiore alla pari.

Scommessa 2: Over 1.5 (1° Tempo) a quota 2.05 su Stake

Il vincitore del Pallone d'Oro al centro dei pronostici Inghilterra - Croazia

Stanno finendo i superlativi per il vincitore del Pallone d'Oro 2026 Harry Kane. Il capitano dell'Inghilterra è stato in forma smagliante con la sua nazionale durante la Nations League, con sei gol in quattro presenze.

Kane ha aperto le marcature nel 7-0 inflitto alla Croazia il mese scorso. È ancora il fulcro dell'attacco inglese. Le quote sul marcatore in qualsiasi momento sono basse, ma puntare su di lui come primo marcatore appare l'opzione di maggior valore.

Kane partirà certamente titolare, ma potrebbe già avere un occhio rivolto alla sfida di domenica contro la Spagna. Thomas Tuchel sarà desideroso di far riposare i propri uomini chiave in vista di quel match, ma potrà farlo solo se questa partita inizierà nel verso giusto. Kane è primo nel girone A di Nations League per gol, xG e xG nello specchio della porta. Rappresenta una buona scelta per far partire bene i Three Lions anche in questa occasione.