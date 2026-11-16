Il nostro esperto condivide i pronostici Germania - Paesi Bassi per questa sfida. Un pareggio sembra probabile, con i tedeschi ancora in fase di adattamento al nuovo commissario tecnico.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Germania - Paesi Bassi 1-1

Pronostico marcatore: Germania - Kai Havertz; Paesi Bassi - Donyell Malen

È lecito dire che la Germania stia ancora cercando la propria identità sotto la guida del nuovo commissario tecnico Jurgen Klopp. Nella sua prima partita, la Mannschaft era a pochi minuti dalla vittoria quando Cody Gakpo ha firmato il pareggio al 92’. La delusione non è finita lì, perché la Grecia ha poi battuto i tedeschi per 1-0 ad Augsburg.

Klopp ha poi ottenuto la sua prima vittoria casalinga contro la Serbia, per poi strappare un punto alla Grecia nel match di ritorno. Con quest’ultima gara di girone da disputare, il destino della Germania è ancora tutto da scrivere. Una vittoria sulla Serbia e una sconfitta della Grecia porterebbero i tedeschi a pari punti con quest’ultima. Tuttavia, l’Ethniki si qualificherebbe comunque davanti a loro grazie a un miglior scontro diretto nella competizione.

Ci si aspetta che la Grecia batta la Serbia nell’ultima gara, aumentando la pressione sulla Germania in vista di questa sfida. I padroni di casa devono chiudere la serata di lunedì con tre punti se vogliono avere realmente chance di passare il turno.

Anche i Paesi Bassi hanno iniziato una nuova era, sotto la guida dell’ex centrocampista del Barcellona Xavi. Il tecnico spagnolo ha collezionato un percorso da imbattuto nelle sue prime quattro partite alla guida degli Oranje. Gli ospiti potrebbero non avere nemmeno bisogno di vincere a Berlino per mantenere il primo posto, a patto di aver battuto l’Ethniki.

Un punto qui potrebbe garantire agli uomini di Xavi la qualificazione ai quarti di finale al primo posto, il che significherebbe un sorteggio più agevole. Potrebbero inoltre avere un peso importante su dove finirà la Germania al triplice fischio.

Probabili formazioni Germania - Paesi Bassi

Germania : ter Stegen, Treu, Schlotterbeck, Tah, Brown, Kimmich, Pavlovic, Karl, Wirtz, Scherhant, Havertz

: ter Stegen, Treu, Schlotterbeck, Tah, Brown, Kimmich, Pavlovic, Karl, Wirtz, Scherhant, Havertz Paesi Bassi: Verbruggen, Dumfries, van de Ven, van Hecke, J. Timber, Veerman, Q. Timber, Reijnders, Summerville, Malen, Gakpo

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Germania e Olanda si affrontano in Nations League in una sfida che propone molti spunti per chi segue le quote con attenzione. Abbiamo messo a confronto tre bookmaker autorizzati in Italia e le rispettive promo di benvenuto, ricordando che l'iscrizione è riservata ai maggiorenni.

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Entrambe le squadre efficaci in attacco

Nonostante le risorse offensive a disposizione della Germania, i tedeschi hanno faticato a trovare fluidità di gioco. Li abbiamo visti segnare sette gol nell’esordio Mondiale contro Curaçao, ma da allora sono apparsi piuttosto spenti. Nelle sette partite successive, escludendo la sfida di venerdì con la Serbia, la Mannschaft ha segnato più di una rete in sole due occasioni.

I tedeschi hanno segnato sette gol in altrettante partite, con una media di appena un gol a incontro. Dal punto di vista difensivo, non hanno subito molte reti in quel periodo, avendone incassate sei. I Paesi Bassi, invece, si sono abituati a segnare con abbondanza.

Gli Oranje hanno segnato almeno due gol in ciascuna delle loro ultime tre uscite, escludendo l’impegno di venerdì con la Grecia. Gli ospiti hanno visto entrambe le squadre andare a segno nelle ultime nove gare internazionali consecutive. Inoltre, in sette degli ultimi otto precedenti sia la Germania che i Paesi Bassi hanno trovato la via del gol.

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Gli stalli sono frequenti in questa sfida

Quando questa partita prenderà il via, i Paesi Bassi sapranno già a che punto si trovano in termini di qualificazione ai quarti di finale. Xavi potrebbe comunque avere ancora bisogno di almeno un punto per assicurarsi il primo posto nel girone, a seconda degli altri risultati. Tuttavia, potrebbe essere tentato di ruotare un po’ la rosa a Berlino.

I padroni di casa saranno fiduciosi di ottenere un risultato positivo, soprattutto dopo essere stati a pochi minuti dalla vittoria ad Amsterdam nella finestra precedente. Detto ciò, una vittoria in sei uscite non è un bilancio esaltante. La Germania ha già pareggiato due gare di Nations League in questa stagione, motivo per cui un altro pareggio qui è possibile.

Gli ospiti hanno visto il 50% delle proprie gare di Nations League in questa stagione concludersi in parità, escludendo l’ultima partita. La storia tra queste due squadre rafforza questa possibilità, con tre degli ultimi cinque precedenti terminati in pareggio. Due di quegli stalli si sono conclusi 1-1, ed è ciò verso cui propendiamo per questa partita.

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Attesa una gara equilibrata

Vista la qualità dei giocatori a disposizione di entrambe le squadre, questa sfida potrebbe facilmente far pensare a tanti gol. Tuttavia, i numeri di entrambe le formazioni mostrano che non è così. Il vero valore sta nello scommettere su un conteggio reti basso, con entrambe le difese in grado di contenere gli avversari.

Le prime quattro partite della Germania in Nations League hanno fatto registrare una media di 1,25 gol a partita complessivi. Ciascuna delle ultime cinque gare della Mannschaft in tutte le competizioni, escludendo la trasferta in Serbia, ha prodotto due gol o meno. Due delle ultime cinque uscite dei Paesi Bassi, a parte la sfida con la Grecia, si sono concluse con meno di tre gol segnati.

Inoltre, i due precedenti più recenti si sono conclusi con un numero di gol inferiore a tre. Tre degli ultimi cinque scontri diretti hanno prodotto lo stesso esito, motivo per cui il mercato Under può concretizzarsi ancora in questa sfida.