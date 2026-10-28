Pronostici Genoa - Juventus: due squadre in cerca di conferme

Per la sfida a Marassi, i nostri esperti si aspettano sia dal Genoa che dalla Juventus almeno un gol e al massimo tre per squadra.

Migliori pronostici di Genoa - Juventus

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a quota 1.60 su Goal a quota 1.97 su William Hill

a quota 1.97 su Multigol 1-3 casa + Multigol ospite 1-3 a quota 2.20 su Lottomatica

Al Ferraris, i nostri esperti si aspettano gol sia del Genoa che della Juventus e non più di tre marcature per squadra.

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Probabili formazioni di Genoa - Juventus

Genoa: Bijlow, Marcandalli, Ostigard, Vasquez, Ellertsson, Wiafe, Frendrup, Puczka, Junior Messias, El Shaarawy, Osmajic

Juventus: Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumí, Cambiaso, Douglas Luiz, Sarr, Zhegrova, McKennie, Alajbegovic, Kolo Muani

Migliori siti scommesse per Genoa - Juventus

L'attesa sfida di campionato tra Genoa e Juventus offre interessanti spunti di analisi per gli appassionati di calcio. All'interno del mercato regolamentato italiano, esistono numerose piattaforme legali che permettono di piazzare i propri pronostici in totale sicurezza. La redazione di Goal ha analizzato le opzioni disponibili e selezionato tre operatori interessanti che propongono bonus di benvenuto dedicati ai nuovi iscritti. Ricordiamo che la registrazione sui portali di gioco è rigorosamente riservata agli utenti maggiorenni. Ecco il confronto delle offerte attuali:

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Come arrivano il "Grifone" e la "Vecchia Signora" al match

In Genoa - Juventus si sfidano due squadre capaci di raccogliere tre punti domenica. Il "Grifone", dopo aver raccolto un punto in cinque giornate, con l'1-0 contro il Venezia fanalino di coda ha ottenuto il secondo successo in tre giornate. Lo 0-2 all'Olimpico contro la Roma era stato infatti preceduto dal 2-1 contro la Fiorentina.

Dal canto suo, la Juventus giunge a Marassi a tre giorni dal 2-0 a Lecce che ha permesso a Luciano Spalletti di respirare. Da inizio settembre in poi la "Vecchia Signora" in cinque giornate aveva trovato i tre punti esclusivamente nel 2-0 contro l'Atalanta. Erano seguiti l'1-1 di Cagliari e lo 0-3 contro la Lazio.

Il Genoa siglerà almeno una rete contro la Juventus?

Archiviati lo 0-2 contro il Napoli e lo 0-1 in casa della Lazio seconda in classifica, il Genoa ha segnato in cinque delle ultime sei uscite in Serie A. A settembre era accaduto anche nell'1-4 contro il Como quarto in classifica e nell'1-1 contro un Frosinone appaiato con la Juventus. Dopo la sosta il "Grifone" è rimasto a secco solo nello 0-2 in casa della Roma, arrivato fra il 2-1 contro la Fiorentina e l'1-0 contro il Venezia.

La Juventus, nel 2-0 contro il Lecce, è tornata a trovare un clean sheet dopo due trasferte in campionato. All'1-0 a Frosinone erano infatti seguiti il 2-3 in casa del Sassuolo e l'1-1 di Cagliari. Inoltre, i bianconeri hanno così ripreso a macinare punti dopo lo 0-3 contro la Lazio.

Anche se i bianconeri sulla carta hanno avuto un calendario più ostico, il segno Over 0.5 casa è plausibile in vista della sfida fra Genoa e Juventus.

Scommessa 1: Over 0.5 casa a quota 1.60 su Goldbet

A Marassi segneranno sia il "Grifone" sia la "Vecchia Signora"?

A eccezione dello 0-2 all'Olimpico contro la Roma del 17 ottobre, tutte le più recenti gare del Genoa non hanno visto porte inviolate. È vero che dalla seconda metà di settembre con Parma (1-2), Fiorentina (2-1) e Venezia (1-0) il "Grifone" ha affrontato le ultime tre della classe. Ma lo scorso mese si era aperto con l'1-4 contro il Como e con l'1-1 contro un Frosinone che, come la Juventus, viaggia a 14 punti.

La Juventus, dopo il 2-0 contro il Parma di fine agosto, ha incontrato quasi esclusivamente squadre nei primi due terzi della classifica. Nell'eccezione, i bianconeri hanno subìto il 2-3 contro il Sassuolo che poi avrebbe segnato cinque volte in quattro giornate. Poi, prima del 2-0 a Lecce, in trasferta avevano visto l'1-1 a Cagliari.

Tutto sommato, il segno Goal è da tenere d'occhio nella sfida della "Vecchia Signora" in casa del "Grifone".

Scommessa 2: Goal a quota 1.97 su William Hill

Genoa - Juventus: da una a tre marcature per squadra?

Nella Serie A 2026/27, la Juventus non ha trovato il gol solo nello 0-3 contro la Lazio seconda in classifica del 18 ottobre. Allo stesso tempo non ha superato quota due reti nemmeno nei 2-0 contro il Parma e a Lecce, oltre che nel 2-3 contro il Sassuolo. Dopo quest'ultimo aveva inizialmente raccolto il 2-0 contro l'Atalanta e l'1-1 a Cagliari.

Il Genoa, dopo l'1-4 contro il Como d'inizio settembre, ha concesso meno di tre gol anche nell'1-1 contro il Frosinone e nello 0-2 contro la Roma. Viceversa, ha segnato complessivamente quattro volte nell'1-2 contro il Parma, nel 2-1 contro la Fiorentina e nell'1-0 contro il Venezia.

Per questi motivi, nella sfida fra Genoa e Juventus la combo Multigol 1-3 casa + Multigol ospite 1-3 è realistica.