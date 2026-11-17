Il Galles deve adottare un approccio più offensivo e mettere sotto pressione il Portogallo. Una partita aperta potrebbe favorire gli ospiti.

Migliori scommesse per Galles - Portogallo

NG a quota 1.95 su William Hill

a quota 1.95 su Handicap 3-vie Portogallo -1 a quota 2.15 su Stake

a quota 2.15 su João Félix marcatore a quota 2.05 su bet365

Quote corrette al momento della pubblicazione e soggette a variazioni. Consigliamo di visitare i siti ufficiali per maggiori informazioni. Solo maggiorenni +18.

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare:

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Galles - Portogallo 0-2

Pronostico marcatore: Portogallo - Félix, Fernandes

Il Galles ospita il Portogallo a Cardiff martedì e ha bisogno di un miracolo per agganciare un posto negli spareggi per la retrocessione. I gallesi sono a tre punti dalla Norvegia, terza in classifica, con una differenza reti peggiore di cinque gol.

La squadra di Craig Bellamy ha perso 3-1 a Oslo sabato. Antonio Nusa, Andreas Schjelderup ed Erling Haaland hanno segnato per la Norvegia. David Brooks ha risposto per i gallesi, subentrando nella ripresa. Il Galles è ultimo nel Gruppo A4 con tre punti.

Il Portogallo arriva a questa sfida con 12 punti, avendo già staccato il pass per i quarti di finale. I lusitani sono stati battuti 4-1 dalla Danimarca a Braga.

A Jorge Jesus basta ancora un punto per chiudere il girone al primo posto. Questa è anche la prima convocazione da quando Cristiano Ronaldo ha annunciato il proprio ritiro dalla nazionale.

Nuno Mendes salterà la gara per infortunio, mentre Ruben Dias è squalificato dopo aver accumulato diffide a sufficienza per scontare uno stop. Joao Cancelo torna disponibile dopo aver scontato la propria squalifica contro la Danimarca.

Gustavo Varela riceve la sua prima convocazione da capocannoniere della Serie A. Il Galles ha battuto la Norvegia 2-1 a Cardiff il mese scorso, unica vittoria stagionale. I gallesi si esaltano spesso davanti al proprio pubblico, con il Cardiff City Stadium noto per la sua atmosfera patriottica.

Probabili formazioni Galles - Portogallo

Galles : Darlow, Dasilva, Roberts, Rodon, Davies, Johnson, James, Colwill, Cullen, Wilson, Koumas

: Darlow, Dasilva, Roberts, Rodon, Davies, Johnson, James, Colwill, Cullen, Wilson, Koumas Portogallo: D. Costa, Cancelo, Dalot, A. Silva, Veiga, Neto, Vitinha, Neves, Felix, Fernandes, Ramos

Migliori siti scommesse per Galles - Portogallo

Galles e Portogallo si affrontano in Nations League in una gara che offre diversi spunti per chi segue le quote con attenzione. Abbiamo selezionato tre bookmaker legali in Italia e ne confrontiamo le promo di benvenuto. Ricordiamo che l'iscrizione è riservata ai maggiorenni.

Eurobet : Bonus maggiorato 5€ + 50€ extra + fino 100€ deposito e 2.000€ Fun Bonus con link partner

: Bonus maggiorato 5€ + 50€ extra + fino 100€ deposito e 2.000€ Fun Bonus con link partner QuiGioco : Triplo bonus benvenuto scommesse fino a 1.450€

: Triplo bonus benvenuto scommesse fino a 1.450€ Stake: 25€ senza deposito + fino 3.000€ sui primi tre depositi con link partner

Attacco gallese inesperto destinato a non segnare

Il Galles ha vissuto una Nations League tormentata negli ultimi mesi. Gli uomini di Craig Bellamy sono all'ultimo posto nel proprio girone e hanno segnato appena tre gol in cinque partite. I gallesi non sono andati a segno nella trasferta in Portogallo nella fase a gironi.

Anche i numeri sottostanti non incoraggiano. Il Galles ha il secondo xG più basso della League A, fermo a 3,7, a indicare che la scarsità di gol non dipende soltanto dalla finalizzazione. I gallesi registrano una media di appena 3,2 tiri in porta a partita e hanno creato solo otto grandi occasioni in cinque incontri.

Bellamy ha puntato sul giovane Lewis Koumas per brillare nel reparto offensivo. Il prospetto del Liverpool ha una media di appena 6,13 nelle sue cinque presenze.

Il Portogallo non ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque gare, ma ci aspettiamo che i lusitani blindino la propria porta per la seconda partita consecutiva. Il mercato della porta inviolata per il Portogallo, con una probabilità implicita del 51,28 %, può concretizzarsi. Questo sembra il valore più interessante tra i nostri pronostici Galles - Portogallo.

Scommessa 1: NG a quota 1.95 su William Hill

Portogallo verso una vittoria con almeno due gol di scarto

Il Portogallo ha perso solo una delle ultime nove trasferte in tutte le competizioni. I lusitani hanno vinto con due gol di scarto al Parken di Copenaghen contro la Danimarca il mese scorso, formazione decisamente più forte ed esperta rispetto al Galles attuale.

Con i padroni di casa probabilmente spinti in avanti alla ricerca del gol, il Portogallo dovrebbe trovare spazi da sfruttare. I lusitani segnano in media due gol a partita in questa competizione.

Se il Galles non riuscisse a segnare, una vittoria esterna con almeno due gol di scarto appare uno scenario realistico. L'xG del Portogallo è il sesto migliore della League A (8,2). I lusitani registrano anche la seconda media di tiri in porta più alta (6,8). Questo esito ha una probabilità implicita moderata del 46,51 %.

Scommessa 2: Handicap 3-vie Portogallo -1 a quota 2.15 su Stake

Félix pronto a trascinare il Portogallo alla vittoria

João Félix è il capocannoniere, a pari merito, del Portogallo in questa Nations League 2026/27, con tre gol all'attivo. Il giocatore conta quattro gol o assist complessivi nelle sue cinque presenze in League A, un totale maturato nell'arco di cinque partite.

Félix sta attraversando un momento di forma straordinario in Saudi Pro League. L'attaccante ha collezionato nove gol o assist nelle ultime quattro presenze in campionato con l'Al Nassr. In tre di quelle gare ha ottenuto una valutazione di almeno 9,0.

Con diversi lampi di classe mostrati nelle ultime settimane, il ventisettenne sarà determinato a sfruttare ogni spazio lasciato dalla difesa gallese. Il rendimento di Félix in gol ogni 90 minuti in Nations League lo colloca nel 77° percentile. Il mercato marcatore in qualsiasi momento per lui, con una probabilità implicita del 48,78 %, può concretizzarsi.