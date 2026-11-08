Il Friburgo ha mediato finora due punti a partita in questa stagione. L'Union Berlino, al contrario, viaggia a meno di un punto e un gol segnato a partita.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Friburgo - Union Berlino 3-1

Pronostico marcatore: Friburgo - Suzuki, Holer, Scherhant; Union Berlino - Haberer

Il Friburgo ospita l'Union Berlino, 16° in classifica, all'Europa-Park Stadion domenica. I padroni di casa occupano con merito il terzo posto.

La squadra di Julian Schuster si è dimostrata incredibilmente efficiente tra le mura amiche in questa stagione, vincendo tre delle quattro partite casalinghe. Ha anche segnato 12 gol, con una media di tre a partita davanti al proprio pubblico.

Il Friburgo vanta la sesta media voto più alta della squadra (7,02), il che suggerisce che i risultati recenti non siano affatto immeritati.

Schuster deve fare i conti con alcuni dubbi di formazione per la gara di domenica. Igor Matanovic ha giocato gran parte della vittoria di giovedì in Europa League contro il Trabzonspor. Potrebbe partire dalla panchina a favore di Lucas Höler. Patrick Osterhage (muscolare) e Florent Muslija (ginocchio) sono entrambi indisponibili.

L'Union Berlino è imbattuta nelle ultime sette gare di Bundesliga contro il Friburgo. Tuttavia, occupa attualmente il terzultimo posto con il peggior rendimento esterno del campionato. Un gol segnato e 12 subiti in tre trasferte dicono tutto quello che c'è da sapere.

Ciononostante, l'Union ha pareggiato quattro delle sue otto partite e può ancora offrire una resistenza ostinata in alcune occasioni. Felix Uduokhai è squalificato per questa gara, mentre Robert Skov (muscolare), Stanley Nsoki (polpaccio), Andrik Markgraf (ginocchio) e Andrej Ilic (appendice) sono tutti indisponibili.

Probabili formazioni Friburgo - Union Berlino

Friburgo : Backhaus, Kübler, Ginter, Lienhart, Makengo, Eggestein, Engelhardt, Beste, Suzuki, Scherhant, Höler

: Backhaus, Kübler, Ginter, Lienhart, Makengo, Eggestein, Engelhardt, Beste, Suzuki, Scherhant, Höler Union Berlino: Ronnow, Kohn, Friedrich, Bosch, Haberer, Khedira, Schäfer, Imeri, Aebischer, Burcu, Skarke

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Friburgo e Union Berlino si sfidano in una gara di Bundesliga spesso equilibrata, che offre diversi spunti agli appassionati di pronostici. Abbiamo messo a confronto tre bookmaker legali in Italia e le loro offerte di benvenuto, ricordando che l'iscrizione è riservata ai maggiorenni.

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Padroni di casa vittoriosi con almeno due gol di scarto

L'Union Berlino ha racimolato un solo punto nelle ultime tre trasferte. È stato travolto 7-0 dal Bayern Monaco e ha subito altri quattro gol senza risposta contro il Bayer Leverkusen. Il Friburgo occupa attualmente il terzo posto in Bundesliga, perciò va considerato su un piano simile a quello del Leverkusen in questo momento.

Gli ospiti hanno anche segnato un solo gol nelle quattro trasferte giocate. Si tratta del peggior rendimento offensivo in trasferta di tutta la Bundesliga. In aggiunta, il Friburgo ha vinto tre delle prime quattro gare casalinghe.

I padroni di casa hanno sovraperformato il proprio xG di 4,1 gol, un dato che evidenzia quanto siano in fiducia sotto porta in questo momento. Ci aspettiamo che la squadra in forma di Julian Schuster possa vincere con due o più gol di scarto, esito che corrisponde a una probabilità implicita del 43,48%.

Scommessa 1: Handicap 3 vie Friburgo -1 a quota 2.30 su Stake

Gol in arrivo da entrambe le parti

Il Friburgo ha subito mediamente più di un gol a partita in questa stagione. Inoltre, entrambe le squadre hanno segnato in otto delle ultime dieci gare. La soglia dell'Over 2.5 è stata superata in nove delle ultime dieci partite del Friburgo.

Sebbene cinque delle ultime sei gare dell'Union Berlino non abbiano superato la soglia dell'Over 2.5, si tratta di una scommessa che vale la pena considerare questo fine settimana. Quattro degli ultimi sette confronti diretti disputati a Friburgo si sono conclusi con tre o più gol segnati. Il mercato GG si è verificato anche in quattro di quei sette precedenti.

Sebbene l'Union abbia segnato solo sette gol in otto partite, il suo xG è incoraggiante: la squadra ha sottoperformato di 6,9 gol finora. Un ritorno ai propri livelli di rendimento atteso potrebbe portarla a trovare la rete una o due volte questo fine settimana.

Il mercato GG + Over 2.5 ha una probabilità implicita del 47,62%, ma la probabilità reale dovrebbe essere più vicina al 50-55%, il che lo rende una delle scommesse di maggior valore tra i nostri pronostici Friburgo - Union Berlino.

Scommessa 2: GG + Over 2.5 a quota 2.10 su bet365

Grifo offre grande valore come regista offensivo del Friburgo

L'esperto centrocampista del Friburgo Vincenzo Grifo è in buona forma recente per i padroni di casa. Ha fornito due assist nelle ultime tre presenze. È stato il giocatore con il voto più alto del Friburgo nella recente vittoria per 3-2 contro il Wolfsburg.

Grifo ha giocato un'ora nella vittoria per 1-0 del Friburgo contro il Trabzonspor in Europa League giovedì. Grifo ha creato quattro grandi occasioni finora in questa stagione, superato solo da Derry Scherhant (5).

L'italiano guida la classifica del Friburgo con 12,6 passaggi verticali a 90 minuti. È anche in cima alla classifica per lanci lunghi riusciti a 90 minuti (3,4). In totale, il suo xA per 90 minuti è pari a 1,28, nettamente superiore al secondo classificato Jan-Niklas Beste (0,33).

Questo suggerisce che Grifo rappresenti un'ottima scommessa di valore per contribuire con un gol o un assist questo fine settimana, a una modesta probabilità implicita del 27,78%.