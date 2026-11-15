Il nostro esperto propone tre pronostici per la sfida decisiva tra Francia e Turchia. La Francia ha bisogno della vittoria per staccare il pass per la qualificazione.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Francia - Turchia 3-1

Pronostico marcatore: Francia - Michael Olise, Rayan Cherki, Bradley Barcola; Turchia - Arda Güler

La Francia ha subito la prima sconfitta dell'era Zinedine Zidane giovedì sera. Dopo essere passati in vantaggio al 10′, nessuno si aspettava che l'Italia riuscisse a ribaltare il risultato e vincere 3-1. Il risultato ha scosso la classifica del Gruppo A1 di Nations League e ha preparato il terreno per una domenica sera avvincente.

I Blues affrontano l'ultima giornata al secondo posto, alle spalle dell'Italia per gli scontri diretti nella competizione. Per chiudere il girone al primo posto, la Francia deve battere la Turchia e sperare che l'Italia non riesca a superare il Belgio. Quella sconfitta è stata la prima per la Francia dalla finale per il terzo posto persa contro l'Inghilterra al Mondiale, disputato all'inizio di quest'anno.

La striscia negativa della Turchia in Nations League A è proseguita, con il ko casalingo per 2-1 contro il Belgio. La Turchia ha perso tutte e cinque le gare del girone in questa edizione della Nations League. Numeri che non lasciano grandi speranze di un'inversione di rotta allo Stade Atlantique di Bordeaux.

Finora, l'arrivo di Sergen Yalçın sulla panchina della Turchia non ha portato a un miglioramento dei risultati. Giovedì sera è andata ancora nello stesso modo, nonostante un avvio positivo. Dopo che Arda Güler aveva portato in vantaggio la Turchia, il Belgio ha risposto con due gol prima dell'intervallo, conquistando la vittoria. Il risultato ha sancito la retrocessione della Turchia in Nations League B.

Probabili formazioni Francia - Turchia

Francia : Maignan, Kumbedi, Jacquet, Upamecano, Truffert, Da Cunha, Rabiot, Olise, Cherki, Doué, Barcola

: Maignan, Kumbedi, Jacquet, Upamecano, Truffert, Da Cunha, Rabiot, Olise, Cherki, Doué, Barcola Turchia: Çakır, Aydın, Kabak, Demiral, Kadıoğlu, Yüksek, Kökçü, Akgün, Güler, Yılmaz, Ünal

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Francia e Turchia si affrontano in Nations League in una gara che offre diversi spunti per chi segue le quote con attenzione. Abbiamo messo a confronto tre bookmaker autorizzati in Italia e le loro offerte di benvenuto, ricordando che l'iscrizione è riservata ai maggiorenni.

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Barcola pronto a prendersi la scena

In assenza di Ousmane Dembélé, Marcus Thuram e Kylian Mbappé, Zinedine Zidane ha dovuto ingegnarsi. Il tecnico francese ha scelto di schierare Bradley Barcola come centravanti a Milano giovedì sera.

Barcola ha sbagliato due grandi occasioni contro l'Italia, ma è stato il giocatore con più tocchi nell'area avversaria, 12 in totale. L'attaccante ha anche completato il maggior numero di dribbling della partita. È stato proprio Barcola a costruire la prima occasione contro gli Azzurri, servendo Désiré Doué che ha calciato a lato.

Il rapido attaccante è a secco di gol da otto partite, da quando ha aperto il proprio bottino con il Liverpool con una tripletta in Champions League. Ha però fornito un assist nell'ultima gara dei Reds prima della sosta per le nazionali, arrivando così a tre gol e tre assist nelle ultime sette presenze da titolare tra club e nazionale. Domenica dovrebbe rappresentare una minaccia per la difesa turca.

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La Turchia può sfruttare la retroguardia francese

Malo Gusto ha vissuto una serata difficile contro l'Italia giovedì. Gli Azzurri hanno preso di mira il terzino destro del Chelsea e sono stati premiati. Gusto ha commesso tre falli e vinto solo il 33 % dei duelli, venendo anche dribblato una volta.

Le Mezzelune Rosse saranno fiduciose di poter violare almeno una volta la difesa di casa domenica sera. La Turchia ha segnato in due partite consecutive, arrivando a tre gol nelle ultime cinque gare di Nations League.

La Turchia ha qualità in attacco, ma questo pronostico riguarda tanto la retroguardia francese quanto l'attacco turco. La Francia ha subito cinque gol nelle ultime tre partite di Nations League. I Blues hanno mantenuto la porta inviolata solo due volte nelle ultime sette gare in tutte le competizioni.

La Francia ha sì vinto 1-0 la gara d'andata a settembre, ma questo non racconta tutta la storia. La Turchia ha generato 1,21 expected goals contro l'1,17 degli ospiti. Mentre i padroni di casa spingeranno per conquistare la vittoria, lasceranno spazi che la Turchia potrà sfruttare domenica sera.

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Il fattore campo può salvare la Francia

La Francia sarà felice di giocare in casa, vista la situazione del girone. I Blues hanno bisogno che il Belgio batta l'Italia per assicurarsi il primo posto. Se ciò dovesse accadere ma la Francia perdesse contro la Turchia, la squadra di Zidane sarebbe eliminata.

Il bilancio della Francia contro la Turchia non è del tutto rassicurante. I Blues hanno sì vinto allo Stadio di Kocaeli a settembre, ma, come già detto, i padroni di casa di quella sfida crearono abbastanza occasioni da meritare qualcosa. Vista la fragilità difensiva francese, la Turchia è una scommessa di valore per segnare almeno un gol nella serata.

Tuttavia, la spinta offensiva della Turchia potrebbe non bastare a fermare la Francia. Le Mezzelune Rosse hanno perso tutte e cinque le gare di Nations League e sette delle ultime otto in tutte le competizioni. I Blues dovrebbero conquistare la vittoria, ma non sarà una serata semplice in quella che si preannuncia una partita tesa a Bordeaux.