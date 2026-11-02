Pronostici Feyenoord - Inter: nerazzurri in cerca di punti pesanti

In casa del Feyenoord, i nostri esperti prevedono almeno un punto per l'Inter, non più di quattro gol complessivi e al massimo uno per gli olandesi.

Migliori pronostici di Feyenoord - Inter

Di seguito qualche consiglio per le scommesse su Feyenoord - Inter, con le quote dei mercati studiati dai nostri esperti:

Segna gol casa 1T - no a quota 1.65 su Lottomatica

Under 1.5 casa + Over 0.5 ospite a quota 1.70 su William Hill

Doppia chance X2 + Under 4.5 a quota 1.65 su Stake

I nostri esperti si aspettano al massimo un gol di un Feyenoord a secco nel primo tempo e almeno una rete dell'Inter in una sfida con meno di cinque marcature.

Quote corrette al momento della pubblicazione e soggette a variazioni. Consigliamo di visitare i siti ufficiali per maggiori informazioni. Solo maggiorenni +18.

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Come arrivano gli olandesi e i nerazzurri al match

Reduce dall'1-3 contro il Milan, l'Inter sul campo del Feyenoord cerca il secondo successo nella Champions League 2026/27. Nella quale i suoi primi punti sono arrivati in virtù dell'1-0 contro lo Shakhtar Donetsk, che ha interrotto la striscia con l'1-2 in Spagna contro il Real Madrid e il 3-4 contro il Bruges. In Serie A, invece, prima del Derby i nerazzurri avevano collezionato otto successi e il 2-2 in casa della Roma di metà settembre.

Anche il Feyenoord viaggia a tre punti racimolati grazie al 3-2 contro il Como del 14 ottobre. Un successo, quello contro i lariani, arrivato fra l'1-5 di Barcellona nella prima giornata e lo 0-1 sempre in Spagna a Siviglia contro il Betis. Inoltre, la capolista non vince in Eredivisie dal 4-3 in casa del Telstar, seguito dagli 1-1 in casa del PSV e del Fortuna Sittard di sabato.

Probabili formazioni di Feyenoord - Inter

Feyenoord: Ernst, Read, Watanabe, Marmol, López, Vanhoutte, Targhalline, Zechiel, Hadj Moussa, Ferri, Valente

Inter: Josep Martinez, Bisseck, Akanji, Carlos Augusto, Diouf, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco, Thuram, Esposito

Migliori siti scommesse per Feyenoord - Inter

Feyenoord e Inter si affrontano al De Kuip in una gara di Champions League che promette equilibrio e intensità. Abbiamo selezionato tre bookmaker autorizzati in Italia, confrontando le rispettive offerte di benvenuto. Ricordiamo che la registrazione è riservata ai soli maggiorenni.

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Nel primo tempo il Feyenoord non segnerà contro l'Inter?

Il 3-2 del Feyenoord contro il Como nella sua finora unica uscita al De Kuip nella Champions League 2026/27 era stato seguito dal 4-3 contro il Telstar. Ma dopo la trasferta contro la terzultima in Eredivisie gli uomini di Giovanni van Bronckhorst non hanno più trovato il gol nel primo tempo. Archiviato lo 0-1 in casa del Betis, è accaduto anche negli 1-1 in casa del PSV e sabato in casa contro il Fortuna Sittard.

Sempre sabato l'Inter ha subìto l'1-3 contro il Milan con tutte le reti arrivate prima dell'intervallo. Nelle prime quattro uscite in Serie A dopo la sosta la squadra di Cristian Chivu aveva concesso esclusivamente il vantaggio del Bologna al decimo minuto. Poi, per esempio, aveva trovato clean sheet nel primo tempo contro lo Shakhtar Donetsk (1-0), la Fiorentina (1-2) e il 28 ottobre a Venezia (0-2).

Dunque, il segno Segna gol casa 1T - no è plausibile in vista della sfida fra Feyenoord e Inter.

Scommessa 1: Segna gol casa 1T - no a quota 1.65 su Lottomatica

Non più di una marcatura olandese e quantomeno una nerazzurra?

Dunque, il Feyenoord ha concesso gol in tutte le sue apparizioni in questa Champions League 2026/27. Nella quale il 3-2 contro il Como è arrivato fra due sconfitte in Spagna, con l'1-5 a Barcellona seguito dallo 0-1 contro il Betis. Inoltre, dopo il 4-3 contro il Telstar, la capolista in Eredivisie non è andata oltre gli 1-1 nel big match in casa del PSV e contro il Fortuna Sittard.

L'Inter, fra il 3-4 contro il Bruges e l'1-3 contro il Milan, in quattro gare aveva concesso complessivamente due reti. Che erano arrivate nel 3-1 sul campo del Bologna e il 25 ottobre nel 2-1 contro la Fiorentina. Si erano invece chiuse con dei clean sheet le sfide contro lo Shakhtar Donetsk (1-0) e a Venezia (2-0).

Tutto sommato, la combo Under 1.5 casa + Over 0.5 ospite è da tenere d'occhio per la gara al De Kuip.

Scommessa 2: Under 1.5 casa + Over 0.5 ospite a quota 1.70 su William Hill

Feyenoord - Inter con al massimo quattro reti e almeno un punto per i nerazzurri?

Dopo l'1-5 a Barcellona di fine settembre, il Feyenoord in Champions si era riscattato con il 3-2 contro il Como. Al quale era seguito, con il 4-3 contro il Telstar, il quinto successo di fila in gare ufficiali. Ma dopo lo 0-1 contro il Betis, la capolista non ha più trovato tre punti in Eredivisie con gli 1-1 contro il PSV e al De Kuip contro il Fortuna Sittard.

Anche l'Inter nella prima giornata, con l'1-2 contro il Real Madrid, aveva perso in Spagna. Decisamente più sorprendente era stato il 3-4 contro il Bruges, dopo il quale i nerazzurri si erano rialzati inanellando quattro successi. Prima dell'1-3 contro il Milan si erano infatti imposti a Bologna (3-1), contro lo Shakhtar (1-0), contro la Fiorentina (2-1) e a Venezia (2-0).

Per questi motivi, in vista della partita fra Feyenoord e Inter la combo Doppia chance X2 + Under 4.5 è plausibile.