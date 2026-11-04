Pronostici Fenerbahce - Liverpool: i Reds possono blindare un altro clean... anzi, un'altra notte da imbattuti in Champions

Il nostro esperto di scommesse propone i suoi pronostici per la trasferta del Liverpool contro il Fenerbahce. Gli ospiti sono probabilmente destinati a mantenere il loro record di imbattibilità in Champions League.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Fenerbahce - Liverpool 1-3

Pronostico marcatore: Fenerbahce - Mason Greenwood; Liverpool - Alexander Isak, Cody Gakpo, Bradley Barcola

Il Fenerbahce ha vissuto una stagione finora disastrosa, sia in Champions League che in Super Lig. Più recentemente, i giallo-blu hanno subito due sconfitte casalinghe consecutive per 2-1 in campionato. Una contro gli acerrimi rivali del Galatasaray, l'altra una sorprendente sconfitta interna contro il Goztepe.

Dirk Kuyt ha sostituito Ismail Kartal, esonerato dopo la sconfitta contro il Galatasaray. Sfortunatamente, l'olandese ha fallito il suo primo tentativo sulla panchina del Fener, perdendo in casa contro il Goztepe. Ora avrà l'occasione di affrontare la sua ex squadra, dove ha giocato per sei anni segnando più di 50 gol. Sarà una battaglia in salita per Kuyt e i suoi uomini.

Il Liverpool è una delle sole cinque squadre rimaste a punteggio pieno in Champions League finora. I Reds sperano di continuare sulla stessa linea contro il Fener e, visto il loro attuale stato di forma, potrebbero sicuramente riuscirci. La sconfitta contro l'Arsenal nel weekend ha interrotto una striscia di cinque vittorie consecutive, ma Andoni Iraola si aspetta una pronta risposta dalla sua squadra.

Se la sconfitta contro l'Arsenal ha lasciato i Reds a nove punti dalla vetta, una vittoria in Champions League potrebbe rimetterli in carreggiata. Il Liverpool è attualmente terzo in classifica e ha segnato 12 gol in cinque partite, al secondo posto a pari merito nella competizione per gol realizzati. L'ultima volta che i Reds avevano mostrato la stessa efficacia fu nelle tre partite di apertura della Coppa dei Campioni 1980/81, torneo che vinsero poi.

Probabili formazioni Fenerbahce - Liverpool

Fenerbahce : Ederson, Semedo, Skiniar, Peprah, Brown, Kante, Guendouzi, Aydin, Greenwood, Akturkoglu, Muriqi

: Ederson, Semedo, Skiniar, Peprah, Brown, Kante, Guendouzi, Aydin, Greenwood, Akturkoglu, Muriqi Liverpool: Alisson, Araujo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas, Mac Allister, Gravenberch, Gakpo, Wirtz, Barcola, Isak

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Fenerbahce e Liverpool si affrontano in una serata di Champions League che promette equilibrio e intensità. Abbiamo selezionato tre bookmaker autorizzati in Italia e le rispettive promo di benvenuto, ricordando che la registrazione è riservata ai maggiorenni. Ecco il confronto della redazione:

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Entrambe le squadre hanno le armi per segnare

Il Fenerbahce ha segnato sette gol nelle sue ultime quattro uscite in tutte le competizioni, una media di 1,75 gol a partita, dato incoraggiante. Tuttavia, la qualità della Super Lig turca e della Champions League non è paragonabile. Ecco perché i Canarini Gialli hanno segnato solo tre gol in altrettante partite di Champions.

Il Liverpool sta invece viaggiando a una media di quattro gol a partita in Champions League. Tuttavia, la squadra di Iraola ne ha subiti sette in quel percorso, una media di 2,3 gol incassati a incontro.

Vale anche la pena sottolineare che nessuna delle ultime 65 trasferte del Liverpool in Champions League si è conclusa senza reti. I Reds hanno visto entrambe le squadre a segno in quattro delle loro ultime sei uscite in tutte le competizioni, mentre le ultime tre del Fener hanno prodotto lo stesso esito. Sulla base di questi dati, il mercato Gol/Gol può concretizzarsi mercoledì.

Scommessa 1: GG a quota 1.60 su Stake

Isak pronto ad aprire il suo conto in Champions

Alexander Isak potrebbe sentirsi penalizzato per il rigore non concesso contro l'Arsenal, che gli avrebbe permesso di segnare un altro gol in Premier League. Lo svedese sta segnando con più regolarità per il Liverpool in questa stagione. Isak ha segnato in due delle sue ultime tre presenze da titolare con il club, portando il suo bottino in campionato a sei gol in otto partite.

Tuttavia, non ha ancora aperto il suo conto in Champions League con i Reds in questa stagione. A sua discolpa, Iraola lo ha schierato titolare una sola volta. L'attaccante ha saltato la gara contro il LASK per un infortunio alla coscia e ha giocato solo 24 minuti contro il Villarreal.

L'ex Newcastle dovrebbe guadagnarsi il posto da titolare in attacco da Iraola questa volta. Ha segnato l'ultimo gol della partita nelle sue ultime quattro presenze da marcatore. È in testa alla classifica dei marcatori in qualsiasi momento della partita con una probabilità implicita del 46%, il che lo rende la scelta più ovvia qui.

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I padroni di casa pronti ad aprire le marcature

Pur essendo fantastico in attacco, il Liverpool è molto fragile in difesa. Aver subito sette gol in tre partite di Champions League suggerisce evidenti fragilità difensive. La squadra di Kuyt dovrebbe sfruttare questa retroguardia problematica, soprattutto con la propria forza offensiva.

In questa competizione, il Liverpool ha subito il primo gol nel 67% delle sue partite di Champions League. Questa tendenza è abbastanza coerente con la forma in campionato, dove i Reds hanno incassato il primo gol nel 59% delle partite. Guardando alle ultime uscite, il Liverpool ha subito il primo gol in tre delle ultime quattro gare, ovvero il 75% delle volte.

Queste tendenze offensive potrebbero bastare per considerare il Fener come la squadra pronta a segnare per prima. Nelle due gare casalinghe di Champions League, i giallo-blu hanno aperto le marcature una volta. Il Fenerbahce ha anche segnato per primo in tre delle ultime quattro uscite.