Il nostro esperto di scommesse condivide il suo pronostico per questo anticipo delle 13:30 di Premier League. La forma dell'Everton suggerisce che i Toffees possano tenere testa al Chelsea e strappare un pareggio.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Everton - Chelsea 1-1

Pronostico marcatore: Everton - Keirnan Dewsbury-Hall; Chelsea - Joao Pedro

L'Everton ha realizzato il suo miglior avvio di stagione in Premier League delle ultime cinque campagne. Gli uomini di David Moyes restano imbattuti, insieme a Manchester City e Brentford. Tuttavia, devono iniziare a trasformare i pareggi in vittorie per mantenere la propria posizione in classifica.

I Toffees affrontano questa giornata al quinto posto in classifica, a soli cinque punti dall'Arsenal secondo. La scorsa settimana erano avanti 2-1 in trasferta contro l'Hull City prima che le Tigers pareggiassero conquistando un punto. Gli evertoniani non saranno comunque troppo delusi dalla loro posizione attuale, ma sperano di sfruttare il fattore campo contro il Chelsea.

Il club di Londra Ovest ha alternato alti e bassi in questa stagione, e la versione vista la scorsa settimana era decisamente tra le migliori. I Blues hanno rifilato cinque reti al Bournemouth a Stamford Bridge, rendendo tutto piuttosto semplice. Tuttavia, gli uomini di Xabi Alonso sono apparsi vulnerabili in fase difensiva, concedendo agli avversari molte occasioni da gol.

Il Chelsea deve stringere le maglie in difesa se vuole davvero puntare al titolo quest'anno. I Blues sono attualmente a pari punti con l'Everton, a quota 10, ma si trovano una posizione dietro a causa di una differenza reti inferiore. Otto punti li separano dal Manchester City, ma con 32 partite ancora da giocare c'è tutto il tempo per recuperare.

Probabili formazioni Everton - Chelsea

Everton: Pickford, Maitland-Niles, Tarkowski, Keane, Branthwaite, Garner, Armstrong, Johnson, Dewsbury-Hall, Grealish, Barry

Chelsea: Martinez, Acheampong, Lacroix, Colwill, Neto, Henderson, Caicedo, Chavarria, Palmer, Rogers, Pedro

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L'imminente sfida di Premier League tra Everton e Chelsea offre molti spunti per gli appassionati. Il confronto tra i Toffees e i Blues rappresenta un appuntamento classico del calcio inglese. Per chi valuta di scommettere su questo incontro, abbiamo analizzato alcune opzioni sicure in Italia. Ricordando che il gioco è vietato ai minori, ecco un confronto delle offerte di benvenuto di tre operatori autorizzati, accessibili tramite link partner:

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Il pessimo rendimento esterno del Chelsea

L'Everton è stato più solido all'Hill Dickinson Stadium quest'anno rispetto alla scorsa stagione, quando si stava ancora ambientando nel nuovo impianto. I Toffees avevano vinto appena sei delle 19 partite casalinghe la scorsa stagione. Quest'anno, però, hanno già vinto due delle tre gare casalinghe disputate in campionato. Il loro unico pareggio in casa è stato un emozionante 2-2 contro il Manchester United, deciso da una rete di Maitland-Niles al 96' minuto che ha regalato il punto ai suoi.

L'Everton non va sottovalutato, specialmente tra le mura amiche. Il Chelsea, dal canto suo, ha faticato in trasferta in Premier League quest'anno. Gli uomini di Alonso hanno perso due delle tre gare esterne disputate, subendo due sconfitte consecutive nelle ultime due uscite.

Nonostante l'ottima prestazione della scorsa settimana, il Chelsea potrebbe faticare a trovare il proprio ritmo in questa sfida. I Blues hanno vinto solamente una delle loro ultime cinque visite in casa dell'Everton, mentre i Toffees si sono imposti in tre di questi confronti. Proprio l'Everton ha vinto questa sfida 3-0 la scorsa stagione. Tuttavia, il Chelsea è migliorato da allora, e ci aspettiamo che l'Everton possa strappare il pareggio.

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I Blues colpiscono per primi

Il Chelsea è senza dubbio una delle squadre più prolifiche della Premier League. La scorsa settimana ha dimostrato quanto possa essere letale nell'ultimo terzo di campo. Le 15 reti realizzate in sei partite lo collocano al terzo posto nel campionato, alle spalle di Brighton e Manchester City.

Al momento, i Blues viaggiano a una media di 2,5 gol ogni 90 minuti in campionato. Gli uomini di Alonso si sono abituati a sbloccare il risultato per primi, cosa che hanno fatto nell'83% delle loro partite finora. In trasferta, hanno segnato per primi nel 67% degli incontri di campionato.

L'Everton, dal canto suo, ha subito il primo gol in metà delle proprie partite di Premier League quest'anno. Tuttavia, ha sempre pareggiato i conti ogni volta che è andato sotto, mantenendo una percentuale di rimonta del 100%. Il Chelsea ha inoltre segnato per primo in tre degli ultimi cinque precedenti tra le due squadre.

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L'innegabile efficacia di Pedro

Il reparto offensivo di Alonso funziona come un meccanismo ben oliato. L'attacco ha trovato i giusti ingranaggi, un'ottima notizia in vista del resto della stagione. A guidare l'attacco c'è Joao Pedro, che continua a trovare la via del gol in questa annata.

Il brasiliano è già il miglior marcatore del club in campionato con cinque gol in cinque presenze. Un dato che rappresenta il 33% del totale delle reti del Chelsea in Premier League quest'anno. Pedro è reduce da una serie di quattro gol nelle ultime quattro partite di campionato.

È stato il migliore in campo per il Chelsea la scorsa settimana, con una doppietta realizzata grazie ai suoi due tiri in porta. La sua percentuale di conversione dei tiri, pari al 38,46%, è migliore di quella dell'attuale capocannoniere Erling Haaland, fermo al 27,27%. Se avrà occasioni contro l'Everton, è probabile che ne sfrutti almeno una, motivo per cui è la nostra scelta come marcatore per il pomeriggio di sabato.