Il nostro esperto di scommesse si aspetta che Lamine Yamal torni a brillare in una sfida in cui il Deportivo La Coruña si dimostrerà comunque competitivo.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Deportivo La Coruña - Barcellona 2-3

Pronostico marcatore: Deportivo La Coruña - Yeremay Hernández, Pierre-Emerick Aubameyang; Barcellona - Raphinha, Lamine Yamal, Anthony Gordon

Il Depor ha iniziato bene il proprio ritorno nella massima serie spagnola dopo otto anni di assenza. Il club ha speso molto in estate e si trova ora a metà classifica mentre il campionato si avvicina al suo giro di boa.

I galiziani avevano vinto 2-1 contro l’Osasuna nell’ultima uscita interna al Riazor. Da allora, però, hanno racimolato un solo punto in due partite, perdendo 3-1 in casa dell’Alavés nell’ultimo turno.

Il Barcellona arriva a questa sfida dopo il successo per 4-1 in casa del Sabah in Champions League, in settimana. I blaugrana hanno vinto tutti e cinque gli impegni ufficiali disputati dopo la sconfitta per 2-1 nel Clasico contro il Real Madrid, che resta l’unico stop stagionale della squadra di Hansi Flick in Liga.

Probabili formazioni Deportivo La Coruña - Barcellona

Deportivo La Coruña: Román, Altimira, Loureiro, Giménez, Quagliata, Soriano, Amatucci, Casado, Yeremay, Nsongo, Aubameyang

Barcellona: J. García, E. García, Cubarsí, Martín, Cancelo, Bernal, Pedri, Yamal, Olmo, Gordon, Raphinha

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Il Depor pronto a contendere terreno alla capolista

Una spesa estiva superiore ai 25 milioni di euro ha finanziato il tentativo del Deportivo La Coruña di ristabilirsi nella massima serie. Il club ha inoltre acquisito in prestito Marc Casado e José María Giménez. Entrambi dovrebbero scendere in campo in questa partita, con il primo che potrà sfidare la squadra che lo ha ceduto in prestito.

Si tratta della rosa più competitiva mai allestita da una neopromossa in Liga negli ultimi anni. Non sorprende quindi che il Depor si sia rivelato un avversario ostico da affrontare. La sconfitta della scorsa settimana in casa dell’Alavés è stata solo la quarta della stagione.

Quel ko per 3-1 è stato anche il primo di questa stagione in cui la squadra di Antonio Hidalgo ha perso con più di una rete di scarto. In casa, il Depor non ha ancora mai subito più di un gol a partita.

Questi fattori lasciano pensare che non sarà una partita semplice per il Barcellona, che avrà già un occhio rivolto alla sfida di mercoledì contro l’Atletico Madrid. Gli ospiti devono fare a meno di Fermín López per squalifica, mentre Rodri resta in forte dubbio per infortunio. Il mercato dell’Handicap +2 a favore dei padroni di casa può concretizzarsi, con una probabilità implicita del 42%.

Scommessa 1: Deportivo La Coruña +2 Handicap a quota 2.40 su bet365

Gol attesi in avvio al Riazor

Il Depor scende tipicamente in campo con due punte e non è nella sua natura limitarsi a difendersi. Contro squadre più offensive, i galiziani hanno già vinto 3-2 in casa del Villarreal e perso 3-2 contro la Real Sociedad in questa stagione. Entrambe le squadre rientrano tra le prime cinque per xG del campionato.

Nessuna squadra di Liga si avvicina al totale di 42,9 xG del Barcellona, né ai suoi 51 gol segnati. I blaugrana, tuttavia, hanno subito almeno una rete in otto delle ultime nove partite disputate in tutte le competizioni.

Sette delle ultime otto partite di campionato del Barça hanno fatto registrare almeno due gol nel primo tempo. I blaugrana erano sotto 2-0 dopo appena sette minuti contro il Villarreal lo scorso fine settimana, prima di completare la rimonta.

Con i dubbi difensivi che continuano a pesare sugli ospiti, un Riazor caldo dovrebbe spingere i padroni di casa fin dal fischio d’inizio. Il mercato Over 1.5 nel primo tempo può concretizzarsi, con una probabilità implicita del 58%.

Scommessa 2: Primo Tempo Over 1.5 a quota 1.73 su Lottomatica

Yamal rigenerato pronto a un altro assist

Anche se dovesse entrare bene in partita, le chance del Depor di portare a casa un risultato positivo potrebbero comunque scontrarsi con Yamal. Un piccolo acciacco aveva impedito al giovane di partire per l’Azerbaigian in settimana. Flick ha chiaramente preferito non rischiare la sua giovane stella in vista di impegni più complicati.

Yamal è atteso con forza tra i titolari in questo weekend. Il classe spagnolo ha fornito un assist in ciascuna delle ultime tre partite disputate tra club e nazionale.

L’esterno è stato la forza creativa più in vista della Liga. Guida la classifica con nove assist nel massimo campionato spagnolo. Nel frattempo, solo Arda Güler riesce a superare la media di 3,3 passaggi chiave a partita di Yamal.

Sono 15 gli assist complessivi in 22 presenze tra club e nazionale in questa stagione per Yamal. Alla luce di ciò, la scommessa su almeno un assist offre valore, trattandosi di una quota contro.