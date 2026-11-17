Il nostro esperto condivide i pronostici Danimarca - Norvegia per l'ultima gara del girone di Nations League. Giocando in casa, i danesi sono i favoriti per spuntarla.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Danimarca - Norvegia 2-1

Pronostico marcatore: Danimarca - Rasmus Hojlund, Mikkel Damsgaard; Norvegia - Erling Haaland

La Danimarca è in buona posizione per qualificarsi ai quarti di finale della Nations League A. I Rosso-Bianchi hanno sorpreso molti umiliando il Portogallo per 4-1 a Braga la scorsa settimana. Questo significa che basterà loro evitare la sconfitta contro la Norvegia per raggiungere per il secondo anno consecutivo le migliori otto della competizione.

La squadra di Brian Riemer non ha ancora ottenuto la qualificazione matematica, dato che l'ultima giornata potrebbe vederla chiudere al primo posto nel girone oppure finire in uno spareggio salvezza. Tuttavia, dopo aver dominato il Portogallo in trasferta e portato il vantaggio fino al 4-0, i danesi saranno fiduciosi di ottenere il risultato. Anche il fattore campo gioca a loro favore, mentre sperano di proseguire il cammino nella competizione.

La Norvegia ha mantenuto vive le proprie speranze di qualificazione con una vittoria casalinga per 3-1 contro il Galles nell'ultimo turno. Questo prepara una sfida diretta per il passaggio del turno tra le due rivali nordiche. I Vichinghi devono battere la Danimarca per restare nella competizione. Qualsiasi altro risultato li lascerebbe a lottare per mantenere lo status di Nations League A.

Gli ospiti sanno che il Portogallo è già agli ottavi di finale, e questa gara deciderà chi lo raggiungerà. La squadra di Stale Solbakken deve puntare tutto sulla vittoria per mantenere lo status di Nations League A e ottenere la qualificazione.

Probabili formazioni Danimarca - Norvegia

Danimarca: Hermansen, Bah, Andersen, Provstgaard, Maehle, Hjulmand, Hojbjerg, Isaksen, Damsgaard, Daramy, Hojlund

Norvegia: Selvik, Ryerson, Ajer, Ostigard, Wolfe, Odegaard, Berge, Berg, Bobb, Nusa, Haaland

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I danesi sono abili nel passare in vantaggio

Il fattore campo aggiunge un'ulteriore dimensione alla minaccia offensiva della Danimarca. I danesi sono i migliori marcatori del girone di Nations League in questa edizione, con 11 gol in cinque partite. In media segnano 2,2 gol a partita in questa edizione della Nations League, e non hanno mai chiuso una gara a secco.

La minaccia principale della Norvegia in attacco è Erling Haaland. Ha segnato un gol e servito un assist nell'ultima uscita contro il Galles. Tuttavia, il suo score quando si tratta di sbloccare il risultato merita attenzione. Solo uno dei suoi ultimi 10 gol con la Norvegia è stato il gol che ha aperto le marcature della partita.

La Danimarca, dal canto suo, ha sempre trovato il vantaggio nelle partite di Nations League che ha vinto. In tutte le gare della Danimarca in questa competizione, la squadra che ha segnato per prima ha poi vinto l'incontro, un segnale positivo per i padroni di casa.

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Nusa spinge la Norvegia in avanti

Ci sono diversi giocatori in campo che potrebbero incidere sulla partita. Tuttavia, quando si cerca valore, conviene puntare l'attenzione su un calciatore meno sotto i riflettori. Uno di questi nomi per i norvegesi è Antonio Nusa.

Nusa ha impressionato nella vittoria della Norvegia contro il Galles, dove ha segnato il gol che ha aperto le marcature per i Vichinghi. Ha registrato quattro tiri, di cui tre dall'interno dell'area, più di qualsiasi altro giocatore in campo. Il giocatore del Lipsia ha effettuato otto tocchi nell'area avversaria, il dato più alto tra i norvegesi in quella statistica.

Ha anche servito due passaggi chiave nell'ultima uscita e creato una grande occasione. Nusa ha messo a segno tre gol e cinque assist nelle sue ultime sei partite tra club e nazionale. Nella forma in cui si trova, merita fiducia per un assist o un gol in questo martedì.

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La Danimarca pronta a sfruttare le difficoltà in trasferta della Norvegia

Non c'è stata una via di mezzo per i padroni di casa in questa campagna. Hanno vinto tre partite e perso due. Dopo aver recentemente travolto il Portogallo, la fiducia nel gruppo è alta. Riemer spingerà anche la sua squadra a vincere in modo convincente nella speranza di chiudere il girone al primo posto, un traguardo che sarebbe enorme.

La Norvegia è stata altalenante in questa competizione e arriva a questa gara dopo tre sconfitte intervallate da due vittorie. Tuttavia, gli uomini di Solbakken sosterranno di aver già battuto la Danimarca in questa campagna e di poterlo fare di nuovo. La principale preoccupazione degli ospiti è il loro scarso rendimento in trasferta.

I Vichinghi hanno già perso entrambe le gare esterne in Nations League. Non hanno vinto in trasferta da nessuna parte nel 2026, a eccezione del Mondiale. Prima di quella vittoria nella gara di andata, la Norvegia era rimasta senza successi in sei scontri diretti tra qualificazioni europee, mondiali e Nations League. Vale la pena notare che gli ospiti hanno visto entrambe le squadre segnare nelle loro ultime 13 partite.