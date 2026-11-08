Il Liverpool vanta un rendimento notevole a Selhurst Park in Premier League, con sette vittorie nelle ultime nove visite e una sola sconfitta.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Crystal Palace - Liverpool 0-2

Pronostico marcatore: Liverpool - Isak, Gakpo

Il Crystal Palace ospita il Liverpool a Selhurst Park in questo weekend, con la squadra di Pierre Sage che occupa precariamente il diciottesimo posto.

Le Eagles hanno perso le ultime tre partite di Premier League senza segnare. Tutto è iniziato con il deludente 5-0 subito contro gli acerrimi rivali del Brighton. Poi sono arrivate le sconfitte casalinghe contro il Newcastle (2-0) e quella in trasferta contro il Tottenham (2-0).

La differenza reti di -12 del Palace è la peggiore del campionato. Nove gol in nove partite e nessun gol nelle ultime tre consecutive rappresentano un grosso problema per le Eagles.

Jean-Philippe Mateta è squalificato fino al 28 novembre dopo che il ricorso contro il suo cartellino rosso è stato respinto. Anche Ismaila Sarr e Takehiro Tomiyasu sono infortunati. Infrasettimana, il Palace ha pareggiato 1-1 contro l'Hoffenheim nella sfida di giovedì in Europa League.

Il Liverpool arriva a questa sfida quinto in classifica con 15 punti e uno spaccato curioso tra casa e trasferta. La squadra di Andoni Iraola ha raccolto 10 punti in quattro partite in trasferta e solo cinque nelle cinque giocate in casa. Storicamente è una partita ostica per il Liverpool, ma la sconfitta per 2-1 a Selhurst Park della scorsa stagione è stata la prima dei Reds dal novembre 2014.

Sebbene siano imbattuti in trasferta in campionato, i Reds hanno perso 3-2 in Champions League contro il Fenerbahce in settimana. È la prima volta che il Liverpool perde due partite competitive consecutive sotto la guida di Iraola.

Probabili formazioni Crystal Palace - Liverpool

Crystal Palace: Henderson, Mitchell, Disasi, Canvot, Mingueza, Richards, Wharton, Kamada, McNeil, Pino, Nketiah

Liverpool: Alisson, Araujo, Van Dijk, Jacquet, Kerkez, Mac Allister, Nyoni, Wirtz, Gakpo, Barcola, Isak

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I Reds vincenti e Palace tenuto a distanza

Il Palace non è riuscito a segnare in nessuna delle ultime tre partite di Premier League. Con Jean-Philippe Mateta ancora squalificato e Ismaila Sarr infortunato, la potenza offensiva delle Eagles è gravemente limitata.

Il fatto che il loro terzino sinistro, Tyrick Mitchell, sia il capocannoniere della squadra in campionato con due gol la dice lunga. Il Palace ha segnato in media solo un gol a partita in questa Premier League.

Il rendimento difensivo del Liverpool in trasferta è stato notevole. I Reds hanno subito solo tre gol in quattro trasferte in questa stagione. Alisson vanta già quattro clean sheet. Con il Liverpool che ha vinto anche il 75% delle sue trasferte, ci aspettiamo una vittoria dei Reds con la porta inviolata, con una probabilità implicita modesta del 32%.

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Un margine di vittoria di due o più gol

I Reds di Iraola hanno già conquistato due vittorie combattute in questa stagione, contro Ipswich (2-0) e Brentford (2-1). Il loro bottino di dieci punti in trasferta è superato solo dai campioni in carica dell'Arsenal in questa 2026/27.

Il Palace ha un tasso di sconfitte del 75% davanti al proprio pubblico, sempre più insoddisfatto di questa squadra. Ha anche subito in media 2,5 gol a partita in casa.

Sebbene il Liverpool abbia segnato solo 11 gol in campionato, ha la potenza offensiva per segnarne almeno due nel sud-est di Londra. Il Palace rischia di arrivare stanco dopo aver chiuso in dieci uomini la gara di Europa League contro l'Hoffenheim. I Reds potrebbero approfittare di un eventuale calo di energie nel finale.

Il mercato di una vittoria del Liverpool con un margine di due o più gol può concretizzarsi, con una probabilità implicita del 40% che appare equa.

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Isak pronto a punire una difesa fragile delle Eagles

Alexander Isak ha segnato sei gol in otto presenze in campionato. Si tratta di più della metà del totale realizzato finora dal Liverpool in questa Premier League. Lo svedese vanta 4,3 gol attesi e una valutazione media di 7,36. Guida la squadra sia per gol segnati che per gol attesi.

Il rendimento difensivo del Palace offre allo svedese ulteriori occasioni per arricchire il proprio bottino. Le Eagles hanno subito 21 gol in nove partite, il dato peggiore del campionato. Dieci di questi sono arrivati in quattro partite casalinghe.

Isak è apparso in ombra nella sconfitta di mercoledì in Champions League a Istanbul, il che desta qualche preoccupazione. Tuttavia Iraola si fida di lui, avendolo schierato titolare in ogni partita di campionato in cui è stato disponibile.

Isak ha il passo, la fisicità e la qualità sotto porta per sfruttare appieno una retroguardia in difficoltà. Pur avendo segnato in 5 delle 8 presenze in campionato quest'anno, il mercato marcatore in qualsiasi momento può concretizzarsi anche a una probabilità implicita molto più bassa, pari al 52%. Si tratta probabilmente della scelta di maggior valore tra i pronostici Crystal Palace - Liverpool di oggi.