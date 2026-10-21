Il nostro esperto di scommesse offre i pronostici Como - Manchester United per questo primo confronto in assoluto tra le due squadre, in programma mercoledì 21 ottobre alle 18:45. I lariani sembrano pronti ad approfittare della scarsa forma dei Red Devils per conquistare i tre punti.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico marcatore: Como - Anastasios Douvikas

Il Como è tornato alla vittoria nel weekend dopo una serie di risultati senza successi, imponendosi 3-1 in trasferta sulla Fiorentina. I lariani restano in corsa nelle zone alte della Serie A, a sole cinque lunghezze dalla vetta. Gli uomini di Cesc Fabregas sono al loro esordio assoluto in Champions League e nutrono grandi speranze di qualificarsi alla fase a eliminazione diretta.

Forma recente delle due squadre in Champions League

Dopo aver battuto il RB Lipsia alla prima giornata, la squadra italiana si era messa nelle condizioni ideali per inseguire quell'obiettivo. Tuttavia, la realtà li ha riportati coi piedi per terra quando il Feyenoord li ha sconfitti 3-2 la scorsa settimana. Quel risultato li ha lasciati al dodicesimo posto in classifica alla vigilia della terza giornata, in cui ospitano il Manchester United, tre volte campione d'Europa.

I Red Devils attraversano senza dubbio un momento difficile, da cui hanno urgente bisogno di uscire. Gli uomini di Michael Carrick hanno gettato alle ortiche un altro vantaggio in Premier League lo scorso weekend, permettendo al Leeds di rientrare in partita e accontentandosi di un 1-1. Questo ha lasciato i Red Devils al tredicesimo posto in classifica dopo sette partite giocate.

Gli inglesi sperano che la Champions League possa portare un po' di sollievo, nonostante la sconfitta per 2-0 contro l'Atletico la scorsa settimana. Gli ospiti si trovano una posizione sotto i loro avversari e, con sei partite ancora da giocare, c'è ancora tempo per qualificarsi al turno successivo. Ma una sconfitta in Italia mercoledì sera sarebbe un duro colpo alle loro speranze di proseguire il cammino.

Probabili formazioni Como - Manchester United

Como : Sanches, Smolcic, Ramon, Kempf, Valle, Milla, Da Cunha, Diao, Paz, Baturina, Douvikas

: Sanches, Smolcic, Ramon, Kempf, Valle, Milla, Da Cunha, Diao, Paz, Baturina, Douvikas Manchester United: Lammens, Yoro, Maguire, Heaven, Dalot, Santos, Tielemans, Mbeumo, Fernandes, Rashford, Cunha

Migliori siti scommesse per Como - Manchester United

L'inedita sfida di Champions League al Sinigaglia tra il Como guidato da Cesc Fàbregas e il Manchester United si prospetta come uno degli appuntamenti più suggestivi della terza giornata del torneo. In vista di questo affascinante incrocio italo-inglese, abbiamo analizzato e messo a paragone i servizi di tre bookmaker in possesso di regolare licenza ADM. Ricordiamo che l'apertura di un conto di gioco e la partecipazione alle scommesse sono consentite in via esclusiva ai maggiorenni. Di seguito, un riepilogo delle principali promozioni di benvenuto attive al momento:

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Il United in grande difficoltà in fase difensiva

Dopo aver segnato quattro gol allo Stadio Giuseppe Sinigaglia alla prima giornata, i padroni di casa sono fiduciosi di poter ripetersi contro i Red Devils. Sette gol nelle ultime cinque partite, con una media di 1,4 gol a incontro, suggeriscono che davanti hanno sufficiente qualità per far male. Il Como arriva inoltre da un periodo in cui tre delle ultime quattro partite hanno prodotto più di un gol nel solo primo tempo.

Il Manchester United, dal canto suo, non ha avuto problemi in fase offensiva, specialmente considerando i giocatori a disposizione in attacco. Ma dietro, la squadra fatica a tenere la porta inviolata. Gli inglesi hanno incassato otto gol nelle ultime cinque partite, una media di 1,6 gol a incontro, con una sola porta inviolata in dieci gare.

In trasferta in Champions League, i Red Devils hanno subito almeno due gol in otto delle ultime dieci partite. Le loro ultime otto uscite europee hanno prodotto una media di 4,13 gol a incontro. Se ci basiamo solo su questi numeri, ci aspettiamo tanti gol mercoledì sera in Italia.

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La favorita per la vittoria

I tifosi dello United non avrebbero mai immaginato un giorno in cui la loro squadra fosse sfavorita contro una formazione esordiente in Champions League. Il Como parte leggermente favorito per la vittoria, e a ragione, considerata la stagione fin qui disputata. I lariani hanno perso solo una delle ultime dieci partite casalinghe in ogni competizione, un dato che risale a febbraio di quest'anno.

Gli uomini di Carrick, invece, hanno vinto solo due partite in questa stagione in tutte le competizioni, perdendone quattro e pareggiandone altre quattro. Arrivano in Italia dopo un digiuno di vittorie lungo sei partite, in cui hanno perso tre volte e pareggiato altrettante. Inoltre, la sconfitta della scorsa settimana in Spagna è stata la sesta nelle ultime nove gare di Champions League, una percentuale di sconfitte del 67%.

Nelle ultime dieci trasferte di Champions League, lo United ha ottenuto una sola vittoria, perdendone sei e pareggiandone tre. Considerando che quest'anno non hanno ancora vinto una partita fuori casa in nessuna competizione, è chiaro perché il Como parta favorito in questo pronostico Como - Manchester United. Dopo aver interrotto nel weekend una serie di tre partite senza vittorie, Fabregas spera di tornare al successo anche in Europa.

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Douvikas pronto a colpire ancora

Ci sono potenziali marcatori su entrambi i fronti in questa partita, ma uno spicca sugli altri: Anastasios Douvikas del Como. Ha già segnato in entrambe le partite di Champions League disputate finora, il che rende difficile scommettere contro un suo nuovo gol contro il Manchester United.

Il ventisettenne è andato a segno anche nel weekend contro la Fiorentina, arrivando a due reti in due partite. Fabregas lo ha impiegato come subentrato in entrambe le gare europee di questa stagione; da titolare, avrà più tempo per lasciare il segno.

I suoi tre tiri e quattro tocchi nell'area avversaria nell'ultimo match dimostrano che si tratta di una minaccia offensiva pericolosa. Con Lisandro Martinez che rischia di non essere disponibile per infortunio, Carrick dovrà costruire una difesa d'emergenza. L'attaccante greco potrebbe sfruttare le fragilità difensive degli inglesi, ed è per questo che ci aspettiamo che possa segnare contro il Manchester United.