Pronostici Chelsea - Manchester United: i padroni di casa la spuntano di misura

Il nostro esperto di scommesse si aspetta che le difficoltà dello United proseguano, con il Chelsea favorito per la vittoria e per approfondire i guai degli ospiti.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Chelsea - Manchester United 2-1

Pronostico marcatore: Chelsea - Morgan Rogers, Pedro Neto; Manchester United - Bryan Mbeumo

Proprio quando si crede che il Chelsea stia svoltando e avviando la propria risalita in classifica in Premier League, ecco un nuovo passo falso. Un'altra battuta d'arresto ha fermato la loro marcia lo scorso fine settimana. La squadra di Xabi Alonso ha perso contro i rivali del Tottenham, con il portiere di riserva Mike Penders che ha subito gol al 77° minuto, in assenza del titolare del club.

Alla fine, i Blues hanno incassato la terza sconfitta in campionato e la prima casalinga a Stamford Bridge. Il risultato li lascia al quinto posto in classifica, ma a otto punti dalle prime due della graduatoria. Il Chelsea arriva a questo weekend con un punto in meno rispetto allo stesso momento della scorsa stagione, e per questo sarà desideroso di migliorare.

Nel campo avversario serve ben altro. Il Manchester United sembra sgretolarsi. Lunedì si è tenuto un vertice di crisi a Carrington, con Michael Carrick dato ampiamente per esonerato a breve. Tuttavia, l'ex centrocampista è ancora alla guida della squadra per la trasferta di Stamford Bridge, che metterà davvero alla prova la sua leadership.

Dopo aver escluso dall'undici titolare il capitano Bruno Fernandes per le sue critiche aperte allo staff tecnico in seguito alla sconfitta contro il Como, lo United è sprofondato a un nuovo minimo. Il Bournemouth ha travolto i Red Devils con un netto 3-0 a Old Trafford, regalando alle Cherries una preziosa iniezione di fiducia. Lo United spera di reagire a Londra ovest sabato, anche se i suoi tifosi hanno pochi motivi per essere ottimisti.

Probabili formazioni Chelsea - Manchester United

Chelsea: Penders, Acheampong, Lacroix, Colwill, Hato, Caicedo, Henderson, Neto, Palmer, Estevao, Rogers

Manchester United: Lammens, Mazraoui, Maguire, Martinez, Dalot, Santos, Tielemans, Diallo, Fernandes, Cunha, Mbeumo

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Una pioggia di gol in arrivo

Il Chelsea è stata una delle squadre più offensive della Premier League in questa stagione. I Blues hanno segnato 17 gol in otto partite, con una media di 2,13 reti ogni 90 minuti. In casa, la media sale a 2,75 gol a partita, mentre ne subiscono in media due a incontro.

Lo United ha segnato appena 10 gol in otto gare, ma i dati sottostanti mostrano una squadra incessante in avanti. I Red Devils hanno un xG (gol attesi) di 12,79 contro il 10,33 del Chelsea. Gli uomini di Carrick hanno effettuato 155 tiri, il dato più alto del campionato, mentre i loro 43 tiri in porta sono appena uno in meno rispetto al Manchester City, capolista in questa statistica.

Il loro tasso di conversione del 6,45% è migliore solo di quelli di Nottingham Forest e Sunderland, e punta dritto al loro problema: la finalizzazione. Allo stesso tempo, il Chelsea non ha ancora mantenuto la porta inviolata a Stamford Bridge in questa stagione, un'apertura per gli ospiti. I padroni di casa vedono una media di 4,75 gol segnati complessivamente tra le mura amiche, il che suggerisce che potremmo assistere a una gara ricca di reti.

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Rivincita dopo il double della scorsa stagione

Con i gol pronti a fioccare da entrambe le parti, questa sfida potrebbe risolversi in un duello a chi segna di più nei 90 minuti. La realtà è che gli uomini di Alonso appaiono più vicini al prodotto finito rispetto ai loro avversari. I Blues hanno vinto due delle ultime tre uscite, escludendo la sconfitta infrasettimanale contro il Liverpool in EFL Cup.

Lo United ha vinto questo stesso incontro lo scorso anno, il che alimenterà sicuramente la voglia di rivincita nello spogliatoio di casa. I Red Devils hanno vinto entrambe le sfide della scorsa stagione, un fattore che potrebbe pesare anche in questo weekend. Prima della vittoria degli ospiti a Stamford Bridge lo scorso anno, lo United era reduce da cinque gare consecutive senza vittoria su questo campo.

Inoltre, gli uomini di Carrick sono a corto di fiducia e non vincono una partita dal successo d'esordio in Champions League contro il Sabah. Sono otto gare di fila senza vittoria, con cinque sconfitte e tre pareggi. Su queste basi, ci aspettiamo che la squadra di casa trovi il modo di avere la meglio sullo United in questo incontro.

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I Blues puntano su Morgan

Alonso deve fare i conti con un piccolo rebus di formazione, dato che la sua prima punta è fuori per infortunio. Joao Pedro sta gestendo uno stiramento alla coscia e potrebbe non essere disponibile per guidare l'attacco contro lo United. Per fortuna, Cole Palmer ha scontato durante la settimana il suo turno di squalifica, quindi dovrebbe essere di nuovo a disposizione per rinforzare l'attacco.

Morgan Rogers potrebbe guidare il reparto offensivo, offrendo alla squadra di Alonso un'ulteriore soluzione creativa nell'ultimo terzo di campo. L'ex giocatore del Villa è stato efficace sotto porta con la maglia dei Blues, e questa tendenza potrebbe proseguire nel weekend. I suoi quattro gol in campionato sono secondi solo ai cinque di Pedro, ma rappresentano il 24% del bottino realizzativo del Chelsea.

Rogers ha segnato una volta nelle ultime tre partite con i Blues ed è atteso da un nuovo gol. Ha già segnato due reti nei precedenti personali contro lo United. Se dovesse partire titolare in attacco, potrebbe tornare a essere un pericolo per gli ospiti.

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