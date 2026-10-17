Il nostro esperto di scommesse condivide il suo pronostico per questa sfida di Premier League. La forma del Brentford e la lista infortunati del Liverpool suggeriscono che una sorpresa sia nell'aria.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Brentford - Liverpool 1-0

Pronostico marcatore: Brentford - Igor Thiago

Il Brentford sta vivendo un inizio di stagione straordinario in Premier League, essendo una delle sole tre squadre ancora imbattute nel campionato. Le Api arrivano alla settima giornata al quarto posto in classifica, a soli cinque punti dai campioni dell'Arsenal, secondi in graduatoria. L'Everton è migliorato in casa quest'anno dopo una stagione scorsa deludente agli occhi dei propri tifosi.

Il Brentford ha tre punti in più rispetto allo stesso momento della scorsa stagione. Dire che Keith Andrews abbia svolto un lavoro eccellente come allenatore sarebbe riduttivo. Dopo aver mancato la qualificazione alle coppe europee lo scorso anno, sarà desideroso di centrare l'obiettivo questa volta, e vincere partite chiave come questa sarà fondamentale.

Anche il Liverpool era imbattuto prima della sosta per le nazionali, proprio come il Brentford. Tuttavia, i Reds hanno perso questo primato lo scorso weekend. Andoni Iraola ha subito la sua prima sconfitta in Premier League da allenatore del Liverpool, con il Manchester City che si è imposto 3-0 ad Anfield. Pur non essendo tutto perfetto sotto la nuova gestione, i Reds avevano iniziato a ingranare prima della sosta.

Gli infortuni a giocatori chiave come Cody Gakpo, Alexander Isak e Dominik Szoboszlai hanno condizionato il rendimento del Liverpool. Anche Ryan Gravenberch salterà questa partita dopo la sconfitta contro il Manchester City. Iraola, dal canto suo, dovrà prendere decisioni importanti dato che diversi giocatori infortunati sono vicini al rientro. Dovrà gestire con attenzione i loro minuti, il che potrebbe regalare una sfida combattuta al Gtech Community Stadium.

Probabili formazioni Brentford - Liverpool

Brentford: Kelleher, Kayode, Hickey, Ajer, Diouf, Yarmolyuk, Janelt, Anthony, Lewis-Potter, Sangaré, Thiago

Liverpool: Alisson, Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Szoboszlai, Munoz, Wirtz, Barcola, Isak

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Le api pungono per prime

La minaccia offensiva del Brentford non va sottovalutata, visto il cinismo mostrato sotto porta. Le Api hanno segnato 12 gol nelle sei gare di campionato disputate, con una media di due gol ogni 90 minuti, il quarto miglior dato del torneo.

Il Liverpool, al contrario, ha segnato soltanto sette gol nelle sue sei partite finora. Ciò che conta ancora di più per questa selezione è la capacità del Brentford di prendere in mano il gioco: la squadra di Andrews è passata in vantaggio in ogni partita di campionato disputata quest'anno.

I Reds, invece, sono passati in vantaggio solamente nel 33% delle loro gare di campionato, mentre gli avversari si sono portati avanti nel 50% dei casi. Giocare in casa rappresenta la spinta in più di cui il Brentford ha bisogno per segnare per primo. Nella sfida corrispondente della scorsa stagione, furono proprio le Api a segnare per prime dopo appena cinque minuti, un precedente che lascia pensare possa ripetersi.

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Thiago mette alla prova la retroguardia dei Reds

Anche il Brentford ha i suoi problemi di formazione, dato che Andrews ha dovuto sostituire Kevin Schade nell'ultima uscita. Il giocatore non è ancora stato valutato, ma per il momento si può presumere che non sarà disponibile per questa partita. Le Api quest'anno hanno visto i gol distribuirsi tra diversi giocatori, piuttosto che dipendere da un singolo uomo.

Nove giocatori diversi sono andati a segno in campionato per loro quest'anno, con Schade in testa alla classifica interna. Tuttavia, considerando lo scorso anno, Igor Thiago è il nome più indicato per andare a segno in questa partita. Il brasiliano ha sbloccato il proprio conto personale prima della sosta per le nazionali, nel 3-0 rifilato al Chelsea.

Ha segnato cinque gol nelle sue ultime dieci presenze in tutte le competizioni con il club. Dopo i 22 gol in 38 presenze della scorsa stagione, Thiago ha prodotto numeri migliori rispetto a quanto fatto finora quest'anno. Ha sbagliato una grande occasione la scorsa settimana, ma ci aspettiamo che possa rifarsi contro una difesa del Liverpool che può mostrarsi vulnerabile.

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Un'occasione propizia per i padroni di casa

Resta da vedere quali giocatori infortunati saranno disponibili questo weekend, con il Liverpool che dovrà affrontare anche una trasferta infrasettimanale in Austria. Pur rappresentando un rinforzo, il loro rientro anticipato comporta il rischio di nuovi infortuni, in particolare per quanto riguarda i problemi muscolari. Anche se Szoboszlai, Isak e Gakpo dovessero essere disponibili per la trasferta a Brentford, i loro minuti in campo potrebbero essere limitati.

I padroni di casa sono nella posizione perfetta per creare una sorpresa in questa occasione e proseguire il loro eccellente momento di forma. La squadra di Andrews è imbattuta in questa stagione e ha battuto per ultimo il Chelsea per 3-0 al Gtech Community Stadium. Il Brentford ha inoltre evitato la sconfitta contro i Reds in entrambi i precedenti della scorsa stagione.

Il Brentford ha vinto questo scontro diretto nella passata stagione, sebbene sia stato un incontro ricco di capovolgimenti. I padroni di casa hanno subito un solo gol in tre partite casalinghe quest'anno, un dato che potrebbe mettere in difficoltà il Liverpool a Londra. Visto il valore offerto dal Brentford, il mercato Segno 2 può concretizzarsi come esito di questa sfida.