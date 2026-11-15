Dopo il clamoroso successo contro la Francia di giovedì, agli Azzurri basterebbe un punto per blindare il posto nella fase a eliminazione diretta di Nations League.

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Pronostico risultato esatto: Belgio - Italia 1-1

Pronostico marcatore: Belgio - Lukaku; Italia - P. Esposito

Il Belgio ospita l'Italia a Bruxelles domenica, nell'ultima giornata del gruppo A1 della Nations League 2026/27.

Il Belgio è rimontato per vincere in Turchia, dopo che Arda Güler aveva sbloccato il risultato. Gli uomini di Mark van Bommel devono vincere questa partita per raggiungere la fase a eliminazione diretta ed evitare gli spareggi salvezza.

Italia e Francia sono appaiate a dieci punti, mentre il Belgio è a un punto di distanza. Van Bommel sarà stato soddisfatto della reazione della sua squadra dopo essere andata sotto a Izmir. Kevin De Bruyne e Charles De Ketelaere hanno segnato a quattro minuti di distanza l'uno dall'altro, ribaltando la gara.

Romeo Lavia torna disponibile dopo la squalifica per la gara di domenica, ma il portiere Thibaut Courtois resta assente. Romelu Lukaku verrà valutato ma dovrebbe farcela.

L'Italia di Roberto Mancini arriva carica di fiducia dopo il successo per 3-1 sulla Francia di giovedì sera. Pio Esposito ha segnato una doppietta, mentre Davide Frattesi ha firmato il terzo gol che ha fatto esplodere il San Siro.

Quella vittoria mette gli Azzurri saldamente in controllo del proprio destino in vista della sfida di domenica a Bruxelles. Sanno che un punto sarà sufficiente per tenere a bada il Belgio e assicurarsi almeno il secondo posto.

Probabili formazioni Belgio - Italia

Belgio : Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper, Lavia, Tielemans, Lukebakio, De Bruyne, Doku, De Ketelaere

: Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper, Lavia, Tielemans, Lukebakio, De Bruyne, Doku, De Ketelaere Italia: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Frattesi, Tonali, Barella, S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi

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Azzurri pronti a partire forte

L'Italia ha segnato per prima in sei delle ultime dieci partite ufficiali. Lo ha fatto anche in sette degli ultimi otto precedenti contro il Belgio. Nonostante questo, le quote vedono questo scenario come sfavorito per domenica.

Un dato sorprendente, considerando il reparto offensivo azzurro. Pio Esposito ha già quattro gol in questa edizione della Nations League. L'attacco dell'Italia è il terzo più prolifico della Lega A, con 9,9 xG, superato solo da Inghilterra (14,5) e Spagna (11,6).

Inoltre, l'Italia ha creato 19 grandi occasioni nella fase a gironi, contro le 12 del Belgio. Pur dovendo vincere per sperare nella qualificazione, il Belgio resta comunque dietro all'Italia in fatto di pericolosità offensiva.

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Agli ospiti basta un punto a Bruxelles

Sette delle ultime 11 partite dell'Italia si sono concluse con due gol o meno complessivi. Sebbene tre delle ultime quattro gare azzurre abbiano visto almeno quattro reti, gli equilibri cambiano considerevolmente domenica.

L'Italia non ha bisogno di vincere questa partita. L'impresa contro la Francia di giovedì significa che un punto basterà per staccare il pass per la fase a eliminazione diretta.

Anche se gli Azzurri dovessero passare in vantaggio presto, si limiterebbero a gestire il minimo scarto e a frustrare i padroni di casa. Il Belgio ha messo a segno appena sei tiri in porta contro i sette della Turchia giovedì scorso, un dato che suggerisce scarsa lucidità sotto porta al momento. Ci sentiamo di valutare positivamente l'Under 2.5 a una quota sfavorita.

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Un pareggio fa comodo agli uomini di Mancini

L'Italia arriva a Bruxelles con bisogno di un solo pareggio. Il secondo posto e un quarto di finale sarebbero così garantiti. Un solo punto separa le prime tre della classifica del gruppo A1. Il Belgio ha battuto la Turchia 2-1 rimontando da uno svantaggio iniziale a Izmir.

L'Italia ha pareggiato 1-1 contro la Francia a Parigi il mese scorso. Non c'è motivo per cui gli Azzurri non possano ottenere un punto anche a Bruxelles.

Dall'altra parte, il Belgio non ha ancora pareggiato nessuna delle cinque gare del girone. I padroni di casa devono vincere e non hanno alcuna utilità da un pareggio. A nostro avviso, il segno X entra in gioco per un paio di motivi. Il primo: van Bommel deve fare a meno di Courtois e Koni De Winter. Il secondo: crediamo ancora che l'Italia possa segnare per prima. Se così fosse, il compito del Belgio diventerebbe ancora più complicato.

L'Italia potrebbe chiudersi e giocare di rimessa. Questo scenario potrebbe aprire la strada al pareggio, qualora i padroni di casa riuscissero a trovare il gol del pari, costringendo gli Azzurri ad abbassare il baricentro per difendere il proprio prezioso punto. Il segno X a questa quota appare una scelta sensata e potrebbe rappresentare il valore nascosto tra i nostri pronostici Belgio - Italia.