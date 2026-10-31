Pronostici Bayern Monaco - Borussia Dortmund: i padroni di casa puntano a un'altra vittoria

Il nostro esperto di scommesse condivide i suoi pronostici Bayern Monaco - Borussia Dortmund. Giocando in casa, il Bayern potrebbe avere la meglio in questa sfida e allungare in vetta alla classifica.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Bayern Monaco - Borussia Dortmund 2-1

Pronostico marcatore: Bayern Monaco - Harry Kane, Michael Olise; Borussia Dortmund - Serhou Guirassy

Dopo un paio di pareggi a sorpresa in Bundesliga, il Bayern Monaco è tornato in vetta lo scorso fine settimana. I bavaresi hanno staccato il Friburgo con una vittoria per 3-1 in trasferta. Il risultato ha permesso al Bayern di aprire un gap di tre punti sulla terza e sulla quarta posizione del campionato.

La prossima missione dei bavaresi è fare lo stesso con il Borussia Dortmund, il loro avversario più vicino in campionato negli ultimi anni. Vincent Kompany sta affrontando problemi di salute personali, quindi potrebbe non essere disponibile in panchina fino alla prossima sosta per le nazionali.

Il suo assistente, Aaron Danks, probabilmente guiderà la squadra in questa sfida cruciale del weekend. Dopo la vittoria infrasettimanale in DFB-Pokal, i bavaresi sperano in un altro risultato positivo.

Il Dortmund ha tenuto il passo del Bayern in questa stagione e arriva a questa partita a pari punti. Sarebbe potuto essere primo in classifica se non avesse pareggiato due partite consecutive subito dopo l'ultima sosta per le nazionali. La squadra di Niko Kovac ha sì subito una sconfitta in Champions League, ma da allora il rendimento è stato ampiamente positivo.

Il BVB ha avuto bisogno di un gol vittoria al 93° minuto nella sfida di DFB-Pokal contro il Werder Brema in settimana. Quel risultato dovrebbe ispirare i gialloneri a dare il meglio di sé all'Allianz Arena questo weekend. Dopo aver visto l'Arsenal tenere a bada il Bayern in casa propria, gli ospiti saranno fiduciosi di poter creare una sorpresa in questa occasione.

Probabili formazioni Bayern Monaco - Borussia Dortmund

Bayern Monaco: Urbig, Stanisic, Upamecano, Tah, Brown, Laimer, Bischof, Olise, Karl, Gnabry, Kane

Borussia Dortmund: Kobel, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini, Ryerson, Veerman, Nmecha, Beier, Sabitzer, Chukwumeka, Guirassy

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Il solido rendimento casalingo del Bayern mette in difficoltà il Dortmund

Il Bayern ha mostrato segnali di vulnerabilità in questa stagione, in particolare in campionato contro Augsburg e Schalke. Pur potendo questo incoraggiare gli ospiti, i padroni di casa possono essere fiduciosi, considerando che vantano un record di vittorie del 100% in casa in questa stagione. I bavaresi restano imbattuti in Bundesliga in questa annata e avranno piena intenzione di mantenere questo status dopo la gara.

Anche il Dortmund si trova in un buon momento, rimanendo imbattuto in tutte le sette uscite in campionato. I gialloneri sono reduci da tre vittorie consecutive in tutte le competizioni, ma prima di questa serie avevano attraversato tre gare di fila senza vittorie. Die Schwarzgelben non hanno avuto molto successo contro il Bayern negli ultimi tempi.

Die Roten sono imbattuti negli ultimi cinque scontri diretti consecutivi, registrando tre vittorie in questo arco di tempo. La squadra di Kompany ha vinto gli ultimi tre confronti diretti, inclusa la doppietta campionato della scorsa stagione. Degli ultimi 10 scontri all'Allianz Arena, il Dortmund ha ottenuto solamente una vittoria contro le otto dei padroni di casa. Questo rende il Bayern l'opzione più solida in casa.

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Il Dortmund a segno in almeno un tempo

Se è probabile che i padroni di casa conquistino i tre punti al termine dei 90 minuti, il Dortmund dovrebbe comunque togliersi qualche soddisfazione in questa gara. Gli ospiti sono stati in svantaggio all'intervallo in una sola delle sette partite di Bundesliga disputate quest'anno. Di conseguenza, si sentiranno in grado di mettere in difficoltà i padroni di casa, almeno in un tempo.

Il Bayern è stato dominante per tutta la stagione. I bavaresi hanno perso un solo tempo in campionato, contro l'Augsburg, in una partita terminata 2-2. La squadra di Kovac trarrà ispirazione da questo precedente, consapevole che i padroni di casa non sono invincibili.

Il Dortmund ha fatto la sua parte di danni ai campioni di Germania nella recente storia degli scontri diretti. Il BVB ha vinto almeno un tempo in quattro degli ultimi cinque precedenti. I due confronti più recenti hanno visto il Dortmund vincere almeno un tempo, un dato che potrebbe valere la pena considerare per la sfida di questo weekend.

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Il Bayern ha diverse opzioni offensive

Essendo la squadra più prolifica della Bundesliga, il Bayern può contare su diversi marcatori all'interno della rosa. Con 25 gol in sette partite, i bavaresi fanno registrare una media di 3,57 gol a partita in campionato. Hanno già avuto 10 marcatori diversi, con Michael Olise in testa alla classifica con sei reti.

Tuttavia, il neo-incoronato vincitore del Pallone d'Oro Harry Kane lo segue da vicino con quattro gol. Insieme, i due rappresentano il 40% delle reti del club in Bundesliga. Kane, peraltro, ha conquistato il premio individuale più prestigioso del calcio durante la settimana.

Pur non essendo andato a segno lo scorso fine settimana, ha segnato quattro gol nelle tre partite precedenti, con tre assist al suo attivo. In due di queste partite, il capitano dell'Inghilterra ha aperto le marcature, segnando il primo gol dell'incontro. Kane ha aperto le marcature nella corrispondente sfida della scorsa stagione e ha segnato una doppietta nel match di ritorno, motivo per cui può essere considerato un'opzione interessante come primo marcatore.

Vietato ai minori di 18 anni. Gioco responsabile. Le quote citate sono soggette a variazione.

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