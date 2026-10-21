Bayern Monaco e Arsenal si sono affrontate tre volte in Champions League dal 2024, con i Gunners che si sono imposti nel confronto all’Emirates nel novembre 2025.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Bayern Monaco - Arsenal 1-2

Bayern Monaco - Arsenal 1-2 Pronostico marcatore: Bayern Monaco - Kane; Arsenal - Gyökeres, Merino

Il Bayern Monaco ospita l’Arsenal all’Allianz Arena mercoledì 21 ottobre alle ore 21:00, per la terza giornata della fase campionato di Champions League 2026/27.

L’Arsenal ha vinto le prime due gare della fase a campionato senza subire gol. I Gunners hanno superato il Napoli 1-0 prima di battere nettamente il Lille 3-0 in casa.

La squadra di Mikel Arteta ha ora vinto tre partite di fila. Domenica pomeriggio è arrivato un successo per 1-0 sul campo del Nottingham Forest. I Gunners continuano a ottenere vittorie anche contro avversari ostici.

Il Bayern è imbattuto nelle prime 10 partite stagionali. I bavaresi hanno travolto il RB Lipsia per 6-1, con una tripletta di Luis Díaz.

In Europa, tuttavia, il percorso è stato meno agevole. I tedeschi sono stati fermati sul 3-3 dai norvegesi del Viking martedì scorso sera.

Michael Olise è stato espulso in quella partita ed è di conseguenza squalificato per la sfida contro i Gunners. Anche Jamal Musiala è indisponibile, mentre Manuel Neuer è in dubbio. L’Arsenal viaggia senza William Saliba, Christos Tzolis e Piero Hincapié. Nel frattempo, Harry Kane del Bayern ha segnato 15 gol in carriera contro l’Arsenal.

Probabili formazioni Bayern Monaco - Arsenal

Bayern Monaco : Urbig, Laimer, Tah, Kim, Brown, Kimmich, Bischof, Karl, Díaz, Guerreiro, Kane

: Urbig, Laimer, Tah, Kim, Brown, Kimmich, Bischof, Karl, Díaz, Guerreiro, Kane Arsenal: Raya, Timber, Gabriel, Konsa, Lewis-Skelly, Guimarães, Rice, Madueke, Merino, Eze, Gyökeres

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Una sfida che promette ancora tanti gol

L’Arsenal ha subito gol in ciascuno degli ultimi otto confronti con il Bayern. Sei di quegli otto incontri hanno prodotto almeno 2,5 gol complessivi. Entrambe le squadre hanno segnato in sette degli otto precedenti.

Il Bayern resta una macchina da gol in casa: 19 reti nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Tuttavia, il clamoroso 3-3 sul campo del Viking ha mostrato che i bavaresi restano vulnerabili in fase difensiva.

Da notare che il 75% degli ultimi otto precedenti ha superato la soglia dell’Over 2.5 gol, e nell’87,5% di quelle gare entrambe le squadre hanno trovato la via del gol. Questa doppia combinazione presenta una probabilità implicita del 54,1%, che appare sorprendentemente contenuta.

Il solido rendimento difensivo recente dell’Arsenal ha certamente un peso in questo senso. Ciò nonostante, la qualità offensiva in campo rende questa combinazione un’opzione sensata.

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I Gunners restano difficili da battere

L’assenza di Olise per squalifica di un turno è la notizia principale in vista di questa sfida. Il Bayern perde così il suo miglior interprete della stagione, espulso per aver lanciato il pallone contro un avversario.

Anche Jamal Musiala è assente, mentre Manuel Neuer è in dubbio. Il Bayern rischia dunque di presentarsi privo di diversi elementi chiave.

Per quanto riguarda l’Arsenal, i Gunners hanno vinto tre partite consecutive. Vantano sei clean sheet nelle ultime otto gare di Champions League e hanno già battuto il Bayern per 3-1 nel novembre 2025. La squadra di Arteta non ha ancora subito gol in Europa in questa stagione.

Con Olise squalificato e Neuer in dubbio, l’ipotesi che l’Arsenal possa evitare la sconfitta, con una probabilità implicita del 55,6%, potrebbe rappresentare un buon valore. Si tratta della scommessa di maggior valore tra i nostri pronostici Bayern Monaco - Arsenal.

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Kane pronto a confermare il suo ottimo score contro l’Arsenal

Harry Kane vive un momento di forma spietato in Europa. Ha segnato tre gol in due presenze in Champions League in questa stagione, e ha trovato la rete in nove gare europee consecutive con il Bayern.

La squalifica di Michael Olise potrebbe caricare Kane di responsabilità ancora maggiori in questa partita. Il Bayern sarà privo di uno dei suoi giocatori più creativi e del proprio miglior interprete stagionale: Kane diventa così la via più naturale verso il gol a Monaco.

L’attaccante inglese vanta inoltre un ottimo score personale contro l’Arsenal, con 15 reti segnate in carriera contro i londinesi. I Gunners, privi di William Saliba, lasciano a Gabriel ed Ezri Konsa il compito di contenerlo. Ci aspettiamo che possa segnare in qualsiasi momento della partita, con una probabilità implicita contenuta del 53,5%.