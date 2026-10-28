Il Bayer Leverkusen è quarto dopo sette giornate, con sette punti in più rispetto agli avversari di sabato, lo Stoccarda, quindicesimo in classifica.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Bayer Leverkusen - Stoccarda 3-1

Pronostico marcatore: Bayer Leverkusen - Schick, Maza, Tillman; Stoccarda - Demirovic

Lo Stoccarda fa visita alla BayArena sabato trovandosi al quindicesimo posto in Bundesliga. Sei punti in sette partite rappresentano un bilancio desolante per un club impegnato quest'anno in Champions League.

Sebastian Hoeness ha visto la sua squadra perdere cinque delle prime sette partite. Non hanno ancora pareggiato un solo incontro di campionato in questa stagione. La sconfitta casalinga per 3-2 contro il Borussia Monchengladbach di venerdì ha segnato un nuovo punto basso nella stagione finora disputata. Il Gladbach aveva perso sei partite consecutive prima della trasferta a Stoccarda.

Hoeness ha riconosciuto dopo la partita che l'appagamento ha iniziato a condizionare i suoi giocatori. Il loro rendimento in trasferta è ancora peggiore, con tre punti raccolti in quattro gare fuori casa.

Il Leverkusen non offre alcuna tregua. La squadra di Carles Martinez è quarta con 13 punti e ha vinto tutte e tre le partite casalinghe. Tuttavia, domenica ha subito una sconfitta per 3-0 in trasferta contro l'Hoffenheim. Martinez spera che la sua squadra possa superare indenne il turno di DFB-Pokal contro il Nurnberg di mercoledì.

Patrik Schick guida l'attacco con sei gol in campionato. FotMob lo valuta come il miglior giocatore del Leverkusen, con un punteggio di 7,79. I padroni di casa hanno inoltre vinto 19 dei 31 precedenti scontri diretti tra le due squadre.

Probabili formazioni Bayer Leverkusen - Stoccarda

Bayer Leverkusen: Flekken, Gutierrez, Tapsoba, Quansah, Medina, Fernandez, Garcia, Tella, Maza, Tillman, Schick

VfB Stoccarda: Seimen, Assignon, Mittelstadt, Hendriks, Jeltsch, Stiller, Karazor, Leweling, Fuhrich, Undav, Demirovic

Migliori siti scommesse per Bayer Leverkusen - Stoccarda

La sfida di Bundesliga tra Bayer Leverkusen e Stoccarda rappresenta un interessante spunto per analizzare le dinamiche del weekend calcistico tedesco. Per chi desidera valutare le diverse opzioni disponibili nel mercato italiano, abbiamo selezionato tre piattaforme di gioco sicure e certificate che offrono promozioni di benvenuto dedicate ai nuovi iscritti. Ricordiamo che la registrazione sui siti di scommesse è strettamente riservata agli utenti maggiorenni. Di seguito, un confronto delle iniziative proposte dagli operatori:

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Leverkusen verso un'altra sfida ricca di gol

L'esito Gol si è verificato in otto delle ultime nove sfide tra queste due squadre di Bundesliga. Questo confronto raramente si conclude senza reti da entrambe le parti.

Vale la pena notare che il Leverkusen ha subito un solo gol nelle prime tre vittorie casalinghe in campionato nel 2026/27. Lo Stoccarda dovrà spezzare questa tendenza. Fortunatamente, il suo attacco ha funzionato meglio di quanto emerga dai soli numeri.

Nonostante il quindicesimo posto, lo Stoccarda è settimo nella classifica xG della Bundesliga (13,9). La squadra si piazza inoltre al secondo posto per occasioni nitide fallite (22). Questo suggerisce che gli ospiti potrebbero crearsi con una certa facilità almeno una buona occasione da gol alla BayArena.

Lo Stoccarda ha anche il secondo peggior xG subito del campionato (17,5). Per questo riteniamo solida l'ipotesi che la squadra segni e perda nello stesso incontro. Il mercato implica una probabilità del 37% che ciò accada, un valore che appare equo.

Scommessa 1: Bayer Leverkusen vincente e Gol a quota 2.70 su bet365

Leverkusen a segno con ampio margine

Il Leverkusen ha vinto tutte e tre le partite casalinghe di questa stagione, con un 4-0 contro l'Union Berlino e un 2-0 contro il RB Lipsia. Due di queste tre vittorie hanno superato comodamente il margine di due gol. Otto gol segnati e uno solo subito raccontano di una squadra in piena fiducia di fronte al proprio pubblico.

Lo Stoccarda arriva alla BayArena con tre punti raccolti in quattro trasferte. Ha segnato appena quattro gol fuori casa in tutta la stagione.

Sebastian Hoeness dovrà inoltre fare a meno di Dan-Axel Zagadou e Josha Vagnoman. Il Gladbach, fanalino di coda, è inspiegabilmente riuscito a segnargliene tre venerdì scorso. L'ipotesi di un Leverkusen vincente con almeno due gol di scarto, con una probabilità implicita del 38,2%, appare una scelta sensata e potrebbe rappresentare la scommessa di maggior valore tra i nostri pronostici Bayer Leverkusen - Stoccarda.

Scommessa 2: Bayer Leverkusen -1 (Handicap all'Europea) a quota 2.62 su Lottomatica

Maza pronto a punire lo Stoccarda

Ibrahim Maza è il secondo marcatore del Leverkusen a pari merito con due gol. In totale, ha quattro contributi al suo attivo in questa stagione 2026/27 di Bundesliga. FotMob lo valuta anche come il terzo miglior giocatore della rosa con un punteggio di 7,44. Solo Patrik Schick e Aleix Garcia ottengono valutazioni superiori.

Il suo apporto creativo è il dato più significativo. Guida la classifica del Leverkusen con 17 occasioni create e un expected assists (xA) di 2,9. Sommando il suo xG e il suo xA, il valore raggiunge 0,76 a partita.

L'infortunio alla coscia di Christian Kofane rende inoltre Maza quasi certo di partire titolare questo fine settimana. Anche Martin Terrier e Moussa Diaby sono indisponibili. L'ipotesi di Maza a segno o assist appare interessante, con il mercato che implica una probabilità del 54,1% rispetto a un tasso di coinvolgimento nei gol superiore al 57%.