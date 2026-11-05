Il nostro esperto di scommesse propone i suoi pronostici Bayer Leverkusen - Marsiglia in vista della trasferta tedesca dell'OM. Il Leverkusen è in corsa per mantenere l'imbattibilità nella competizione.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Bayer Leverkusen - Marsiglia 3-1

Pronostico marcatore: Bayer Leverkusen - Patrik Schick x 2, Ibrahim Maza; Marsiglia - Amine Gouiri

Il Bayer Leverkusen è probabilmente felice di tornare alla ribalta europea dopo la deludente sconfitta interna contro lo Stoccarda nel weekend. Die Werkself sono reduci da due sconfitte consecutive in Bundesliga, il che rende la sfida di Europa League una gradita distrazione. Non tutto è perduto, però, per un Leverkusen che è sesto in Bundesliga e a soli due punti da un posto Champions League.

In Europa League, invece, la squadra sta volando ed è una delle cinque formazioni ancora imbattute dopo tre giornate. Gli uomini di Carles Martinez Novell sono inoltre l'unica squadra a non aver ancora subito gol in questa fase campionato. Il pubblico di casa spera di vedere altri tre punti e un'altra porta inviolata, mentre Novell cerca la sua prima vittoria nei novanta minuti contro il Marsiglia.

Il Marsiglia ha fatto molta strada rispetto alla squadra che a settembre aveva incassato cinque sconfitte consecutive in tutte le competizioni. La fiducia riposta in Bruno Genesio sembra aver dato i suoi frutti, con un netto miglioramento dei risultati. In campionato, l'OM ha vinto le ultime due partite ed è salito nella parte alta della classifica di Ligue 1.

L'Europa League, tuttavia, non è stata altrettanto generosa con la squadra di Genesio. Il Marsiglia ha perso tutte e tre le partite disputate, compresa quella interna. La sfida contro il Leverkusen segna il giro di boa della loro fase campionato. La buona notizia per l'OM è che tre delle cinque partite rimanenti si giocheranno in casa.

Probabili formazioni Bayer Leverkusen - Marsiglia

Bayer Leverkusen : Blaswich, Quansah, Tapsoba, Medina, Gutierrez, Fernandez, Garcia, Vazquez, Maza, Moreira, Schick

: Blaswich, Quansah, Tapsoba, Medina, Gutierrez, Fernandez, Garcia, Vazquez, Maza, Moreira, Schick Marsiglia: De Lange, Weah, Egan-Riley, Aguerd, Garcia, Kondogbia, Kamissoko, Abdallah, Abdelli, Gomes, Gouiri

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Bayer Leverkusen e Marsiglia si sfidano in Europa League in una gara che promette equilibrio e intensità. Per chi vuole seguire il match anche con una giocata, qui sotto trovate tre operatori legali in Italia, con le rispettive promo di benvenuto. Iscrizione riservata ai maggiorenni.

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Schick preciso come sempre

Il Leverkusen è il terzo attacco più prolifico della Bundesliga, a pari merito con altre squadre, con 18 gol in otto partite e una media di 2,25 gol a partita. Il motore di questi numeri è Patrik Schick, autore di sette gol in campionato finora.

In Europa League, Schick ha segnato due gol nelle sue tre presenze nella fase campionato. In totale, è a quota otto gol nelle sue ultime 10 partite con il Leverkusen. L'attaccante attraversa un ottimo momento di forma, e ci aspettiamo che possa trovare la via del gol anche giovedì.

Nonostante la sconfitta contro lo Stoccarda nell'ultimo weekend, Schick è stato tra i protagonisti della sua squadra. Ha calciato sei volte in porta e ha avuto nove tocchi nell'area avversaria, il dato più alto in entrambe le statistiche per l'intera partita. L'attaccante ha fallito due grandi occasioni in quella gara, ma è comunque riuscito a segnare. Sembra una scelta di valore anche per questa sfida.

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Il Marsiglia rischia di essere punito

La squadra di casa ha segnato otto gol in questa competizione in tre partite senza mai subire reti. Il Leverkusen viaggia a una media di 2,7 gol a partita in Europa League. Nessun'altra squadra della competizione ha registrato più tiri dei 72 del Leverkusen.

Per quanto riguarda i tiri in porta, il Leverkusen ha il dato più alto a pari merito, con 33 nelle prime tre uscite. Die Werkself hanno segnato 11 gol nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Sono una squadra efficiente nell'ultimo terzo di campo e possono punire gli ospiti.

Il Marsiglia ha incassato sei gol nelle tre partite di Europa League disputate finora, segnandone solamente uno. Gli ospiti, però, hanno anche segnato 11 gol nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, il che suggerisce che il Marsiglia può comunque mettere in difficoltà la retroguardia di casa. Nello stesso periodo, però, hanno incassato sette reti, il che apre le porte a una possibile vittoria larga per la squadra della Bundesliga.

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Porta inviolata improbabile

Entrambe le squadre arrivano a questa sfida avendo vinto tre delle ultime cinque partite. Il buon momento in campionato degli ospiti, però, non si è riflesso in Europa. Il Marsiglia è reduce da cinque sconfitte consecutive in una grande competizione continentale.

La squadra francese ha generalmente faticato fuori casa. L'OM ha perso 10 delle precedenti 15 trasferte in tutte le competizioni, vincendo appena quattro partite in quel periodo. Ha inoltre perso 10 dei 12 confronti contro squadre tedesche nelle principali competizioni europee, vincendone solamente uno.

Il Leverkusen ha vinto sette delle ultime 10 partite casalinghe in Europa League. Era rimasto imbattuto alla BayArena da aprile, fino alla sconfitta contro lo Stoccarda nell'ultimo weekend. Quel risultato ha messo in luce alcune falle di questa squadra, che il Marsiglia può provare a sfruttare. Die Werkself hanno subito nove gol nelle ultime tre partite. Ci aspettiamo comunque che i padroni di casa riescano a portare a casa il risultato, anche se probabilmente non sarà una serata semplice.