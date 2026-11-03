Pronostici Barcellona - Aston Villa: Raphinha pronto a colpire in una vittoria casalinga

Il nostro esperto di scommesse si aspetta tante reti nella capitale catalana, con Raphinha protagonista nella vittoria del Barcellona.

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Barcellona vincente e Entrambe le squadre a segno a quota 2.05 su William Hill

a quota 2.05 su Raphinha primo marcatore a quota 4.20 su Stake

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Barcellona - Aston Villa 4-2

Pronostico marcatore: Barcellona - Raphinha x2, Lamine Yamal, Anthony Gordon; Aston Villa - Nicolas Jackson x2

L'avvio perfetto del Barcellona in questa stagione è stato interrotto da due sconfitte consecutive contro PSG e Real Madrid. I catalani, però, si sono subito ripresi con una vittoria dominante per 6-1 sull'Alaves sabato scorso.

Entrambe le squadre sono in corsa per un piazzamento tra le prime otto nella fase campionato. Il Barça ha sei punti in classifica, grazie ai successi convincenti su Feyenoord e Galatasaray. L'Aston Villa, invece, ha vinto tutte e tre le gare giocate finora in Champions League.

Il percorso si fa più complicato da qui in avanti per la squadra di Unai Emery, che ha già battuto Club Bruges, Fenerbahce e Viking. È arrivata solo una sconfitta nelle ultime nove uscite dei Villans in tutte le competizioni. Tuttavia, non sono apparsi al meglio nell'1-1 casalingo contro il Fulham di sabato.

Probabili formazioni Barcellona - Aston Villa

Barcellona: J. Garcia, Cancelo, Cubarsi, Martin, Balde, Rodri, Pedri, Yamal, Fermin, Gordon, Raphinha

Aston Villa: Suzuki, Cash, Lindelof, Torres, Maatsen, Kamara, Gomes, McGinn, Manzambi, Mbaye, Jackson

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Il Barça può imporsi in una sfida aperta

Dopo quelle due recenti battute d'arresto, il Barcellona è apparso rigenerato e padrone del gioco contro l'Alaves. I blaugrana hanno creato sette grandi occasioni e un xG di 3,26 contro la squadra basca, in una vittoria meritata. Tuttavia, ancora una volta la porta inviolata è sfuggita, con Mariano Diaz che ha segnato all'84° minuto.

I catalani vantano una percentuale di vittorie dell'86% in tutte le competizioni in questa stagione. Segnano in media 4,07 gol ogni 90 minuti. Nonostante questo, ci sono evidenti margini di miglioramento in fase difensiva.

Nove delle ultime 10 partite del Barça hanno visto entrambe le squadre andare a segno. Rayo Vallecano, Racing Santander e Real Madrid hanno tutte segnato due reti al Camp Nou in questa stagione.

Gli infortuni dei difensori Eric Garcia, Jules Kounde, Andreas Christensen e Xavi Espart hanno contribuito ai problemi difensivi. Tutti questi giocatori potrebbero mancare nuovamente martedì. Il Barcellona vincente e entrambe le squadre a segno sembra offrire valore, con una probabilità implicita del 49%.

Scommessa 1: Barcellona vincente e Entrambe le squadre a segno a quota 2.05 su William Hill

Raphinha pronto a colpire presto dopo la doppietta del weekend

Dopo essere stato fermo per circa un mese, Raphinha non era al meglio nelle sfide decisive contro PSG e Real Madrid. Da allora, però, ha disputato tre partite dal rientro dall'infortunio. Il brasiliano è apparso molto più brillante e ha segnato due reti contro l'Alaves nell'ultima uscita, compreso un gol all'ottavo minuto.

La trasformazione di Raphinha in una punta efficace è stata la chiave del grande avvio di stagione del Barça. Il suo bottino di 17 gol in 12 presenze è straordinario, considerata la sua relativa inesperienza in quel ruolo.

Quel computo include due reti in Champions League contro il Feyenoord. Raphinha ha sbloccato il risultato già al terzo minuto in quella partita. Ha segnato nei primi 15 minuti in tre occasioni in questa stagione.

L'Aston Villa ha subito 1,71 gol a partita in trasferta in tutte le competizioni. Nel complesso, la squadra ha sostituito bene elementi chiave come Morgan Rogers e Ollie Watkins, partiti in estate. Tuttavia, è priva di Ezri Konsa al centro della difesa, e alcune fragilità difensive sono emerse con chiarezza.

Raphinha è in grado di sfruttare queste lacune. Con il 53% delle sue reti in questa stagione arrivate prima dell'intervallo, il brasiliano come primo marcatore può rivelarsi la scelta più sensata.

Scommessa 2: Raphinha primo marcatore a quota 4.20 su Stake

Jackson in forma può mettere in difficoltà in ripartenza

L'Aston Villa punterà sulle proprie capacità di creare problemi in transizione e in ripartenza. Nicolas Jackson ha la velocità per sfruttare la linea difensiva alta dei padroni di casa.

L'attaccante senegalese è tornato in forma dopo essersi ritrovato con il suo ex tecnico al Villarreal, Emery, in estate. Jackson ha segnato sette gol nelle ultime sette partite in tutte le competizioni.

Il 25enne si sta anche esaltando sul palcoscenico della Champions League in questa stagione, con tre gol in altrettante presenze. In Europa tira in media esattamente quattro volte a partita, contro le 2,6 conclusioni a gara in Premier League.

In passato, la finalizzazione di Jackson ha lasciato a desiderare, ma ultimamente non è più un problema. I suoi cinque gol sono arrivati da appena 2,31 xG nella Premier League 2026/27. L'attaccante dell'Aston Villa sembra offrire valore per il mercato marcatore in qualsiasi momento, con una probabilità implicita del 32%.