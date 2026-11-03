Pronostici Atletico Madrid - Bayern Monaco: Baena stella di giornata per i padroni di casa

Il nostro esperto di scommesse si aspetta che un Bayern Monaco falcidiato dagli infortuni possa soffrire in Spagna, con Alex Baena pronto a mettersi in mostra per l'Atletico Madrid.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Atletico Madrid - Bayern Monaco 2-1

Pronostico marcatore: Atletico Madrid - Julian Alvarez, Alejandro Grimaldo; Bayern Monaco - Harry Kane

L'Atletico Madrid arriva a questo appuntamento in un ottimo momento di forma. La squadra di Diego Simeone ha vinto le ultime sette partite in Liga. I Rojiblancos si sono imposti 2-0 in trasferta contro il Levante sabato scorso.

Un bottino di quattro punti in tre uscite di Champions League significa che l'Atleti ha ancora del lavoro da fare per raggiungere la top eight. Nella terza giornata è arrivato solo un pareggio per 1-1 in trasferta contro lo Stoccarda, gara in cui Morten Hjulmand è stato espulso.

Il Bayern Monaco ha un punto in più in questa competizione. Tuttavia, i bavaresi sono stati fermati sul pareggio sia dal Viking che dall'Arsenal nel mese di ottobre. La squadra arriva da un 2-2 in Bundesliga nel Klassiker contro il Borussia Dortmund.

Probabili formazioni Atletico Madrid - Bayern Monaco

Atletico Madrid : Oblak, Pubill, Romero, Hancko, Grimaldo, Barrios, Llorente, Simeone, Lee, Baena, Alvarez

: Oblak, Pubill, Romero, Hancko, Grimaldo, Barrios, Llorente, Simeone, Lee, Baena, Alvarez Bayern Monaco: Urbig, Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic, Kimmich, Pavlovic, Karl, Bischof, Davies, Kane

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Il fattore campo è la chiave per l'Atleti

Con otto vittorie e un pareggio nelle ultime nove gare in tutte le competizioni, l'Atletico Madrid affronta questa sfida con fiducia. I Colchoneros sono stati nettamente superiori al Manchester United nell'unico precedente impegno europeo casalingo di questa stagione.

Dall'inizio della stagione 2022/23, l'Atleti ha perso solo tre volte in casa in Champions League. Il tasso di vittorie europee all'Estadio Metropolitano in quel periodo si attesta su un notevole 73 %.

Il Bayern Monaco non ha mostrato il suo miglior rendimento nelle ultime settimane. I bavaresi sono stati fermati sul pareggio in quattro delle ultime sette uscite competitive. In nessuna di quelle gare la squadra è riuscita a mantenere la porta inviolata.

Anche l'assenza di Vincent Kompany, ancora in fase di recupero da un problema di salute, potrebbe pesare a Madrid. Il mercato Draw No Bet sull'Atleti sembra l'opzione più solida, con una probabilità implicita del 53 %.

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Problemi di selezione riducono la spinta offensiva del Bayern

Puntare sui gol del Bayern è spesso una strategia di scommessa redditizia, ma al momento la squadra è a corto di opzioni offensive. Con Luis Diaz e Jamal Musiala già fuori, altri tre giocatori offensivi si sono infortunati contro il Dortmund.

Serge Gnabry e Ismael Saibari sono stati entrambi esclusi da questa gara. Nel frattempo, l'uomo chiave Michael Olise è in forte dubbio dopo essere uscito zoppicando nel weekend. Il francese ha segnato 10 reti in 11 presenze con il suo club in questa stagione in tutte le competizioni.

Questo potrebbe lasciare Harry Kane, che ha sbagliato un rigore contro il Dortmund, a guidare un attacco altrimenti di seconda fascia. Il Bayern ha comunque creato 4,48 xG sabato scorso, ma è stato poco cinico sotto porta.

I bavaresi troveranno maggiori difficoltà all'Estadio Metropolitano, soprattutto se Olise dovesse mancare. L'Atleti ha subito una sola rete nelle ultime cinque partite. Alla luce di ciò, puntare sull'Under 1.5 gol del Bayern sembra offrire valore.

Scommessa 2: Under 1.5 gol Bayern Monaco a quota 1.95 su bet365

Baena in forma per trovare spazi nella difesa ospite

Con Julian Alvarez non ancora al meglio della condizione e Alexander Sorloth appena rientrato da un infortunio, l'Atletico Madrid non ha trovato continuità in attacco. Tuttavia, il gioco di costruzione si è rivelato efficace, soprattutto sulla fascia sinistra del campo.

Alejandro Grimaldo ha impressionato con sei gol e assist in 10 uscite in campionato dal ruolo di terzino sinistro. Davanti a lui, anche Alex Baena sta vivendo un ottimo momento di forma.

L'internazionale spagnolo ha messo a segno cinque gol e quattro assist in tutte le competizioni in questa stagione. Baena fa registrare una media di 2,5 passaggi chiave a partita in Liga. Ha anche servito l'assist per il gol di Pablo Barrios al primo minuto contro il Manchester United nella seconda giornata.

Baena ha creato un'occasione da gol in cinque delle sue ultime 10 presenze tra club e nazionale. Alla luce di ciò, offre valore come assist-man contro il Bayern, con una probabilità implicita del 21 %.