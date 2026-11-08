Questo match è uno scontro tra stili opposti. Le ultime dieci gare di Liga del Barça hanno visto 3 o più gol, mentre le ultime sei dell'Atleti non ne hanno registrati più di due.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Atletico Madrid - Barcellona 1-1

Pronostico marcatore: Atletico Madrid - Baena; Barcellona - Yamal

Atletico Madrid e Barcellona si affrontano domenica sera nello scontro al vertice tra le prime due della Liga. Le crescenti preoccupazioni legate agli infortuni dei catalani potrebbero offrire un vantaggio significativo all'Atletico, soprattutto con la squadra di Diego Simeone che vive una striscia di sette vittorie consecutive in campionato.

L'Atleti di Diego Simeone si trova a soli due punti dal Barcellona, secondo nella Liga 2026/27. I colchoneros sanno che una vittoria al Metropolitano domenica sera permetterebbe loro di scavalcare i campioni in carica.

L'Atleti vanta la miglior difesa del campionato. Il portiere Jan Oblak ha già collezionato cinque clean sheet in appena 11 partite. Alex Baena guida la squadra con cinque gol e 24 occasioni create. Il Barça non spaventa gli uomini di Simeone.

Il Barcellona ha travolto l'Alaves per 6-1 lo scorso weekend, reagendo immediatamente dopo aver perso il primo Clasico stagionale al Camp Nou. I blaugrana restano gli intrattenitori indiscussi del campionato, con 46 gol segnati in 11 partite di Liga.

Tuttavia, la situazione infortuni del Barcellona continua a peggiorare. Rodri è stato costretto a uscire all'intervallo in settimana per un infortunio al bicipite femorale. L'ex Manchester City è già stato escluso dalla trasferta al Metropolitano. Con Jules Kounde ed Eric Garcia assenti e Andreas Christensen ancora in forte dubbio, la struttura difensiva del Barcellona appare sempre più fragile.

Probabili formazioni Atletico Madrid - Barcellona

Atletico Madrid : Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo, Barrios, Hjulmand, Baena, G. Simeone, Alvarez, Lee

: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo, Barrios, Hjulmand, Baena, G. Simeone, Alvarez, Lee Barcellona: Joan Garcia, Cancelo, Cubarsi, Gerard Martin, Balde, Bernal, Pedri, Fermin Lopez, Yamal, Raphinha, Gordon

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L'Atleti merita di più dal mercato

Prima della sconfitta in Champions League contro il Bayern, l'Atletico aveva collezionato nove risultati utili consecutivi in tutte le competizioni. Ha subito appena otto gol in 11 partite, vantando la miglior difesa della Liga.

Quattro delle ultime cinque vittorie sono arrivate anche con la porta inviolata, inclusa quella in Champions League contro il Manchester United. I colchoneros hanno inoltre tenuto a secco Espanyol, Levante e Deportivo.

Il Barcellona arriva al Metropolitano senza Eric Garcia, Jules Kounde e Roony Bardghji. La copertura difensiva è già esigua. Anche Rodri sarà assente per uno stiramento al bicipite femorale.

Se si considera anche il fattore campo dell'Atletico, i padroni di casa dovrebbero essere in grado di rendere complicata la sfida al Barcellona. Ci aspettiamo che l'Atletico possa evitare la sconfitta, con una probabilità implicita del 51,28%.

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Yamal pronto a trovare un varco nel muro dell'Atletico

Lamine Yamal ha segnato dieci gol nella Liga 2026/27. Solo Raphinha (15) ha fatto meglio del giovane talento spagnolo. Yamal si sta avvicinando a Raphinha come miglior giocatore del Barça in questa stagione, con una valutazione media di 8,59.

È stato anche il giocatore più presente della rosa blaugrana in questa annata, avendo giocato 905 minuti in Liga. Yamal ha segnato due gol nel recente 6-1 rifilato all'Alaves, quindi arriva a questa sfida in buona forma.

L'Atletico subisce in media appena 0,73 gol a partita, quindi segnare al Metropolitano non sarà facile per Yamal. Tuttavia, è uno dei pochi giocatori che Diego Simeone non può arginare con la tattica. La sua percentuale realizzativa è del 90,9% in questa stagione di Liga. Il mercato del gol di Yamal in qualsiasi momento della partita può concretizzarsi, con una probabilità implicita del 47,62%.

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La storia suggerisce equilibrio al Metropolitano

Solo uno dei nove precedenti di Liga tra queste due squadre al Metropolitano ha visto quattro o più gol complessivi. Si trattò della sconfitta dell'Atleti per 4-2 nel marzo dello scorso anno.

Le altre otto gare hanno visto tutte tre gol o meno. 21 reti in nove precedenti fanno una media di appena 2,33 gol a partita. L'Atletico ha incassato solo otto gol in 11 partite di Liga in questa stagione. Come sempre, Diego Simeone punta prima di tutto a essere difficile da affrontare.

Dall'altra parte, il Barça viaggia a una media di 4,18 gol a partita. I suoi 46 gol sono i più alti tra i cinque maggiori campionati europei. Tuttavia, Simeone cercherà di tenere a distanza gli uomini di Hansi Flick il più a lungo possibile.

Il mercato Under 3.5 può concretizzarsi con una probabilità implicita del 50%. Questa appare la scommessa di maggior valore tra i nostri pronostici Atletico Madrid - Barcellona. Considerando il record difensivo dell'Atletico e i precedenti negli scontri diretti, una probabilità equa si avvicina al 71%.