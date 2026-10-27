Il nostro esperto di scommesse condivide i pronostici Roma - Cagliari. La striscia d'imbattibilità giallorossa dovrebbe proseguire con una vittoria casalinga.

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Pronostico risultato esatto: Roma - Cagliari 2-0

Pronostico marcatore: Roma - Donyell Malen, Matias Soulé

La Roma spera di prolungare la propria striscia di imbattibilità in questa Serie A quando accoglierà il Cagliari allo Stadio Olimpico martedì sera. I giallorossi sono tornati da due gol di svantaggio per strappare un punto contro il Napoli sabato. Gli uomini di Gian Piero Gasperini hanno poi segnato all'89' per fissare il risultato sul 3-3 e mantenere il proprio status di imbattuti in campionato.

Il risultato li ha lasciati al terzo posto della classifica, a quattro punti dalle capoliste Inter e Lazio. Con quest'ultima impegnata in anticipo martedì e l'Inter in campo solo mercoledì, la Roma ha bisogno di vincere per tenere pressione sulle prime due. Un passo falso qui potrebbe significare chiudere la giornata a sette punti dalle vette della classifica.

Dopo un avvio di campionato discretamente positivo, il Cagliari ha incassato un paio di colpi nelle ultime uscite. Nonostante i risultati non siano stati favorevoli di recente, gli uomini di Fabio Pisacane hanno comunque accumulato più punti dopo otto gare rispetto alle ultime cinque stagioni in massima serie. Il Cagliari si presenta a questo turno infrasettimanale all'ottavo posto, a un solo punto dalla zona Conference League e a quattro da un piazzamento Champions League.

I rossoblu arriveranno a questa trasferta nella capitale carichi di fiducia, soprattutto dopo aver battuto la Roma nella stagione scorsa. In aggiunta, solo Como e Lazio hanno conquistato più punti in trasferta rispetto ai nove del Cagliari in questo campionato. Tuttavia, nessuna delle loro vittorie esterne in campionato è arrivata contro una squadra attualmente posizionata più in alto di loro in classifica.

Probabili formazioni Roma - Cagliari

Roma: Gollini, Mancini, Ndicka, Hermoso, Molina, de Roon, Pisilli, Franca, Soulé, Mora, Malen

Cagliari: Caprile, Pedro, Mina, Rodriguez, Obert, Adopo, Gagliardini, Romano, Maldini, Fadera, Mendy

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Malen resta la principale minaccia offensiva della Roma

L'attaccante titolare della Roma è in forma prolifica in questa stagione. Donyell Malen ha segnato sei gol in sette presenze in Serie A in questa annata. Per fare un confronto, aveva realizzato 14 gol in 18 partite nella stagione scorsa, e sembra probabile che possa superare quel bottino.

L'olandese ha segnato tre gol nelle sue ultime tre presenze con il club, anche se tutte e tre le reti sono arrivate in Champions League. È andato a segno sei volte nelle sue ultime 10 partite, quindi non gli mancherà certo la fiducia.

Nonostante il digiuno contro il Napoli, Malen resta l'uomo su cui puntare per trovare la via del gol. Ha segnato una doppietta nella sfida corrispondente della scorsa stagione. Di conseguenza, potrebbe tornare al gol anche stavolta, in particolare nel suo ruolo di riferimento offensivo nell'attacco di Gasperini.

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La Roma per tenere il passo delle prime della classe

La Roma ricorderà di certo la sconfitta per 1-0 in trasferta contro il Cagliari della scorsa stagione. Sebbene si siano rifatti nella gara di ritorno in casa, i padroni di casa vorranno lanciare un altro segnale agli ospiti martedì. I giallorossi sono imbattuti nelle ultime tre partite consecutive e hanno perso solo una delle ultime 10 in tutte le competizioni.

Gli uomini di Gasperini non hanno ancora assaggiato la sconfitta in questa Serie A. Vantano un record di vittorie del 75% allo Stadio Olimpico in questa stagione. Gli ospiti hanno perso le ultime due gare di campionato e sono senza vittorie da tre partite dalla fine della sosta per le nazionali. È interessante notare come gli uomini di Pisacane avessero subito solo due reti nelle prime cinque gare di campionato, ma ne abbiano incassate sette nelle ultime tre uscite.

Gli isolani hanno fatto registrare una media esatta di un gol segnato per trasferta in questa stagione, ma ciò potrebbe non bastare contro i padroni di casa. La Roma ha subito appena tre gol in quattro partite casalinghe e ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle otto gare disputate. La Roma ha battuto il Cagliari in nove degli ultimi 11 precedenti casalinghi e ha subito solo due sconfitte in 22 confronti diretti totali, considerando qualsiasi sede.

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I gol potrebbero essere merce rara

La Roma concede una media di 0,75 gol a partita in campionato allo Stadio Olimpico. Gian Piero Gasperini vorrà mantenere questo record tenendo a bada il Cagliari ancora una volta. Con la porta inviolata nel 62% delle proprie partite di campionato in questa stagione, i giallorossi hanno una solida possibilità di non subire gol dagli ospiti.

Gli ospiti non sono riusciti a trovare la via del gol in ciascuna delle loro ultime due partite. La media totale di gol nelle gare di Serie A del Cagliari in questa stagione è di 1,88 gol a partita. Anche la loro difesa si è dimostrata solida, avendo subito appena cinque gol in quattro trasferte. Questo suggerisce che la Roma potrebbe non avere vita facile.

Sei delle sette gare di campionato disputate dal Cagliari in questa stagione hanno prodotto meno di tre gol complessivi. Cinque degli ultimi sette precedenti si sono conclusi con lo stesso esito, con ciascuno degli ultimi quattro di fila chiuso sotto la soglia dei 2,5 gol. Nel frattempo, la Roma ha segnato esattamente due reti in quattro delle ultime sei gare di campionato, il che rafforza ulteriormente le probabilità di un totale gol relativamente basso.