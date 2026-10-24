I Toffees hanno vinto una sola volta in casa dell'Arsenal dal gennaio 1996. Ecco i nostri pronostici Arsenal - Everton: i campioni in carica della Premier League inseguono la loro quarta vittoria consecutiva all'Emirates, sabato 24 ottobre alle 16:00.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Arsenal - Everton 1-0

Pronostico marcatore: Arsenal - Havertz

L'Arsenal torna tra le mura amiche in questo weekend per ospitare l'ottavo in classifica Everton, nell'ottava giornata di Premier League 2026/27.

I Gunners di Mikel Arteta sono di ritorno a nord di Londra dopo un duro impegno infrasettimanale di Champions League contro il Bayern Monaco. L'Arsenal è riuscito a rimontare per strappare un 2-2 all'Allianz Arena, un risultato che potrebbe rivelarsi decisivo per le speranze di qualificazione nella fase campionato.

Tuttavia, il risultato è arrivato a un prezzo per Arsenal e Arteta. Il capocannoniere Bukayo Saka è stato costretto a uscire per infortunio dopo appena dieci minuti di gioco, ed è già considerato fortemente in dubbio per la visita dei Toffees. Restano inoltre ai box Christos Tzolis (problema al bicipite femorale) e Piero Hincapie (caviglia).

David Moyes sarà relativamente soddisfatto dell'avvio di stagione dell'Everton. Pur senza spendere molto nel mercato estivo, i Toffees continuano a essere squadra ostica da affrontare, avendo perso solamente una delle prime sette partite.

L'Everton è stato anche solido in fase difensiva, incassando in media un solo gol a partita. Moyes spera di avere a disposizione una rosa al completo per la trasferta all'Emirates, dove i Toffees hanno avuto poche soddisfazioni negli anni, avendo vinto una sola volta, nell'aprile 2021.

Probabili formazioni Arsenal - Everton

Arsenal: Raya, White, Calafiori, Gabriel, Konsa, Rice, Guimaraes, Eze, Odegaard, Madueke, Havertz

Everton: Pickford, Maitland-Niles, Mykolenko, Branthwaite, Tarkowski, Garner, Armstrong, Rohl, Dewsbury-Hall, Grealish, Barry

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L'Arsenal verso una vittoria di misura sull'Everton

Tre delle quattro vittorie casalinghe dell'Arsenal in questa Premier League sono arrivate con un solo gol di scarto. L'unica eccezione è stato il 3-0 contro il Coventry neopromosso, l'unica vittoria interna dei Gunners con più di due gol di margine.

I Toffees di David Moyes sono stati ostici in trasferta in questa stagione. Hanno perso sul campo del Tottenham con un solo gol di scarto e da allora hanno pareggiato le ultime tre trasferte. Con l'Arsenal che ha avuto poco tempo per recuperare dalla trasferta di Champions League contro il Bayern Monaco, Mikel Arteta potrebbe accontentarsi di un'altra vittoria di misura in casa.

L'Everton vanta il settimo miglior rendimento difensivo della Premier League in termini di xG concesso (9,7), un dato che suggerisce come non stia concedendo molte grandi occasioni agli avversari per partita. Il mercato di Arsenal vincente con esattamente un gol di scarto offre una probabilità implicita del 28,57%.

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L'Arsenal verso la vittoria con la porta inviolata

L'Everton non è riuscito a segnare in tre delle ultime quattro trasferte all'Emirates Stadium. L'Arsenal vanta inoltre il minor xG concesso del campionato, con un totale di 5,6 in 7 partite. Gli uomini di Arteta incassano in media appena 0,7 gol a partita, dato che condividono con il Brighton & Hove Albion come miglior totale del torneo.

I Toffees sono stati anche molto imprecisi sotto porta, sprecando ben 18 grandi occasioni in questa stagione, il secondo dato più alto della Premier League per occasioni nitide fallite.

Ciò nonostante, questo suggerisce che l'Everton le occasioni le crea comunque: la squadra di Moyes fa registrare in media 5 tiri in porta a partita, sesto miglior dato del campionato. Tuttavia, con l'Arsenal che ha una media di possesso palla del 61,2%, gli uomini di Moyes semplicemente non avranno il lusso di sprecare occasioni clamorose questo weekend.

Il mercato di Arsenal vincente a porta inviolata offre una probabilità implicita di appena il 44,44%.

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Declan Rice pronto a scardinare la difesa dell'Everton con un altro assist

L'influente centrocampista dell'Arsenal Declan Rice sta già fornendo contributi importanti in entrambe le fasi di gioco. Il capitano ha messo a segno quattro assist in sette presenze in Premier League nel 2026/27. Il ventisettenne è nel pieno della maturità della sua carriera: secondo FotMob è il miglior giocatore dei Gunners in Premier League, con una valutazione media di 7,73.

Rice sta completando più passaggi precisi a partita di qualsiasi suo compagno di squadra (71,7). Ha creato 11 occasioni, due delle quali considerate grandi occasioni da FotMob, dato superato solo dal compagno norvegese Martin Odegaard.

L'Everton sarà probabilmente propenso a difendersi basso per frustrare i Gunners questo weekend. Rice fa registrare una media di 23,3 passaggi filtranti a partita, nettamente più del secondo in classifica Mikel Merino (17). Il mercato di un assist di Rice, capace di scardinare la retroguardia dell'Everton e creare un gol, offre un valore considerevole questo weekend.

Il mercato attribuisce una probabilità implicita di appena il 21,05% a un suo assist sabato, un dato che appare incredibilmente basso considerando che il centrocampista inglese sta mettendo a segno più di un assist ogni due partite in questo momento. Questo potrebbe rivelarsi il miglior value bet tra i nostri pronostici Arsenal - Everton.