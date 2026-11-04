Pronostici AEK Atene - Real Madrid: il Real è troppo forte per l'AEK

Dopo aver vinto la prima partita della fase campionato contro il LASK Linz, l'AEK Atene ha successivamente perso contro Shakhtar e Manchester City. Il Real rappresenta un altro banco di prova difficile.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: AEK Atene - Real Madrid 1-3

Pronostico marcatore: AEK Atene - Jovic; Real Madrid - Mbappé, Vinicius, Güler

Il Real Madrid di José Mourinho si reca ad Atene mercoledì sera, con l'obiettivo di mantenere l'imbattibilità nella fase campionato di Champions League 2026/27.

L'AEK Atene occupa il 29° posto in classifica, con soli tre punti nelle prime tre partite. Il cammino in Champions League era iniziato bene, con un successo casalingo per 1-0 contro il LASK Linz. Da allora, però, sono arrivate due sconfitte esterne contro Shakhtar Donetsk e Manchester City. In vista di questa sfida, i greci hanno perso quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni.

Le sconfitte contro PAOK (3-1) e Panathinaikos (2-0) in campionato hanno colpito duramente l'AEK. I padroni di casa devono inoltre fare a meno del portiere titolare Thomas Strakosha questa settimana, fermato da un infortunio al polso. In dubbio anche Lazaros Rota e João Mário, entrambi alle prese con problemi di salute, che potrebbero quindi saltare l'incontro.

Le ultime settimane sono state positive per la squadra di Mourinho. Il Madrid ha vinto il primo Clasico stagionale al Camp Nou ed è ancora imbattuto nella fase campionato di Champions League. I Blancos hanno inoltre fatto registrare una media di 3,4 gol a partita nelle ultime cinque uscite in tutte le competizioni.

Vinicius Jr. torna tra i titolari dopo aver scontato una squalifica di quattro giornate in campionato. Il Real ha ottenuto la sesta vittoria consecutiva in tutte le competizioni con un 3-0 in trasferta sul campo del Racing Santander, preludio alla trasferta di Atene.

Probabili formazioni AEK Atene - Real Madrid

AEK Atene : Brignoli, Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios, Arriaga, Majer, Marin, Mário, Jovic, Varga

: Brignoli, Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios, Arriaga, Majer, Marin, Mário, Jovic, Varga Real Madrid: Courtois, Dumfries, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Tchouaméni, Camavinga, Güler, Bellingham, Vinicius, Mbappé

Migliori siti scommesse per AEK Atene - Real Madrid

La trasferta del Real Madrid ad Atene contro l'AEK è un appuntamento di Champions League che attira molta attenzione anche tra gli appassionati di pronostici. Abbiamo selezionato tre bookmaker legali in Italia, ricordando che l'iscrizione è riservata ai maggiorenni. Ecco le promo di benvenuto a confronto:

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Il Real vince senza tenere la porta inviolata... ancora una volta

Il Real è stato perfetto fin qui nella fase campionato di Champions League 2026/27. Ha vinto ogni partita, ma ha anche subito gol in ognuna di esse. I Blancos hanno battuto l'Inter per 2-1 e il RB Lipsia per 4-1 al Bernabeu, oltre a una trasferta molto spettacolare a Roma, conclusa con una vittoria per 4-3.

Anche l'AEK ha segnato almeno una volta in tutte e tre le uscite nella fase campionato di Champions League di quest'anno. Ha perso le ultime due partite, ma ha comunque dimostrato di saper sfruttare le proprie occasioni da gol.

Il Real ha abbastanza qualità offensiva perché subire un gol non gli impedisca solitamente di vincere le partite di Champions League. Con Kylian Mbappé, Vinicius Jr. e Jude Bellingham in campo, i Blancos possono segnare con grande facilità. Una vittoria del Real senza porta inviolata viaggia su una probabilità implicita del 44,4%.

Scommessa 1: 2 + GG a quota 2.25 su bet365

Atene si prepara a un'altra notte di Champions ricca di gol

Ci sono tutte le premesse per un'altra sfida ricca di gol mercoledì sera. Le prime tre partite del Real Madrid nella fase campionato di Champions League hanno prodotto 15 gol, con una media di 5,0 gol a partita. Nella rocambolesca vittoria sulla Roma allo Stadio Olimpico sono arrivati addirittura sette gol.

Le partite europee dell'AEK hanno invece prodotto 11 gol, per una media di 3,6 gol a partita. Nelle prime tre gare, i greci ne hanno subiti nove. Se le cose dovessero seguire questo andamento, il Real potrebbe segnarne tre da solo, lasciando all'AEK il compito di trovarne solo uno per superare la linea Over 3.5.

L'Over 3.5 viaggia su una probabilità implicita del 57%. Questo sembra essere il valore più interessante tra i pronostici AEK Atene - Real Madrid di questa serata. Il 66% delle partite dell'AEK ha visto quattro o più gol complessivi, mentre il 100% delle partite del Real ha superato questa soglia.

Scommessa 2: Over 3.5 a quota 1.75 su Lottomatica

Entrambe le squadre partono spesso forte

Due terzi, ovvero il 66%, delle partite dell'AEK nella fase campionato di Champions League hanno prodotto almeno due gol nel primo tempo. Lo stesso vale per il Real. Eppure i mercati delle scommesse indicano sorprendentemente solo una probabilità del 52% che questo accada anche stasera.

Solo cinque dei 15 gol segnati dal Real sono effettivamente arrivati nel primo tempo. Tuttavia, anche l'AEK ha segnato prima dell'intervallo in due delle sue tre partite. Mourinho punterà idealmente a chiudere la pratica già nel primo tempo, così da poter concedere un po' di riposo a Mbappé e Bellingham, entrambi reduci da un carico di minuti molto pesante in questa stagione.

Anche nell'ultima partita di Liga contro il Racing Santander il Real era partito fortissimo, portandosi sul 3-0 già prima dell'intervallo, a dimostrazione della sua capacità di mettere subito in difficoltà gli avversari. Ci aspettiamo che la linea Over 1 (1° Tempo) possa concretizzarsi anche in questa occasione.