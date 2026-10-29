Il Como convince: scommesse di valore tra Italia ed Europa

I lariani hanno mostrato tutta la loro qualità battendo squadre come Napoli, Manchester United e, più di recente, Torino.

Mercati Como Quota Champions League: fase campionato Top-8 4.50 Champions League: migliore squadra di Serie A nella fase campionato 3.25 Serie A: piazzamento nella top-4 1.50

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Il Como si sta adattando in fretta alle richieste del calcio europeo

La stagione 2025/26 è stata storica per il Como. I lariani non solo si sono qualificati per l'Europa per la prima volta nella loro storia, ma hanno anche conquistato un posto in Champions League all'ultima giornata.

Nonostante il maggiore impegno dovuto alle partite infrasettimanali, gli uomini di Cesc Fabregas hanno iniziato bene la nuova stagione. Hanno subito solo due sconfitte in tutte le competizioni, vincendo otto volte.

In Serie A, il Como ha segnato 17 gol, cinque in più rispetto allo stesso punto della scorsa stagione. La squadra ha inoltre 20 punti, quattro in più di quanti ne avesse dopo nove giornate nello scorso campionato. Questi dati suggeriscono che le scommesse Como per un posto in top-4 restano solide anche quest'anno.

Con una rosa più profonda a disposizione, i lariani appaiono competitivi anche sul palcoscenico europeo. Hanno già superato sia il RB Lipsia sia il Manchester United con un 4-1 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia.

Con sei punti nelle prime tre giornate di Champions League, il Como è la squadra italiana con più punti nella competizione. In arrivo a novembre ci sono impegni favorevoli contro Lens e AEK Atene. Il Como potrebbe quindi essere ben posizionato per puntare a una sorprendente qualificazione tra le prime otto.

I dati positivi indicano una sfida destinata a durare

La capacità di investire pesantemente e uno stile di gioco chiaro, basato sul possesso palla, hanno permesso al Como di emergere come nuova forza del calcio italiano. Nella scorsa stagione, i lariani hanno fatto registrare una media del 61,6% di possesso palla in Serie A. La squadra di Fabregas ha inoltre chiuso il campionato con il maggior numero di clean sheet (19) e la terza miglior differenza xG, pari a +28.

In questa stagione, i numeri confermano che il Como resta tra le squadre migliori d'Italia. Pur avendo mantenuto la porta inviolata solo due volte, questo dato è in linea con una tendenza generale della Serie A verso più gol rispetto allo scorso anno.

Il Como continua a eccellere con il pallone tra i piedi e nell'ultimo terzo di campo. Le statistiche di possesso sono quasi identiche, al 61,7%. I lariani si collocano inoltre tra le prime posizioni con un xG di 16,7 e una media di 6,6 tiri in porta a partita.

Il Como ha controllato le partite anche in Champions League, senza mai scendere sotto il 50% di possesso palla. La squadra si piazza al 13° posto, con un xG di 6,4 in tre gare, davvero notevole. Nel frattempo, ha concesso solo 2,9 xG, la terza miglior difesa secondo le statistiche sottostanti.

Test più impegnativi sono alle porte, con la trasferta di novembre contro i campioni in carica dell'Inter in Serie A. A gennaio, invece, i lariani affronteranno Barcellona e PSG in Champions League.

Tuttavia, il Como sta battendo con costanza le squadre più deboli, il che lo ha messo in una posizione di forza su entrambi i fronti. In questo momento, le scommesse Como offrono valore in una serie di mercati antepost sia in Italia che in Europa.

Fin dove può arrivare la squadra di Fabregas quest'anno?

Il Como deve ancora ospitare la Venezia in difficoltà prima di affrontare l'Inter in Serie A. Con alcuni impegni europei alla portata in arrivo, le quote potrebbero ridursi nelle prossime settimane. Questo suggerisce che ora potrebbe essere il momento giusto per bloccare valore sui lariani.

Altre tre vittorie in Champions League darebbero alla squadra di Fabregas una concreta possibilità di qualificarsi tra le prime otto. Anche le ultime sfide contro PSG e Barcellona potrebbero offrire occasioni per raccogliere punti. Le due favorite assolute per la competizione potrebbero infatti aver già staccato il pass per la fase successiva quando arriverà gennaio.

Con questo in mente, il Como offre valore per un piazzamento tra le prime otto, con una probabilità implicita del 22%. I lariani possono anche essere scelti come miglior squadra italiana nella fase campionato, con una probabilità implicita del 31%. Si tratta di un'opzione interessante, considerando che l'Inter è già stata battuta due volte.

Dopo aver investito 100 milioni di euro nel corso della stagione 2025/26, il Como ha continuato a progredire in Serie A. All'inizio dello scorso campionato, i bookmaker lo collocavano dietro a Inter, Juventus, Napoli, Milan e Atalanta. Ai lariani veniva attribuita una probabilità implicita di appena il 20% di chiudere tra le prime quattro.

Dopo aver superato le aspettative, il Como era leggermente più favorito per centrare la Champions League in vista della stagione 2026/27. Tuttavia, ad agosto, gli veniva ancora attribuita una probabilità inferiore al 30% di finire in top-4.

Il loro ottimo avvio ha fatto crollare quelle quote, con il Como ora favorito per chiudere al quarto posto o meglio. Vista la forma attuale, le quote potrebbero ridursi ulteriormente.

Insieme alla Roma, la squadra di Fabregas rappresenta anche la principale sfidante dell'Inter per lo scudetto. Vincere il titolo potrebbe essere un traguardo troppo ambizioso, soprattutto considerando gli impegni europei. Tuttavia, i lariani sono ben posizionati per chiudere al secondo posto in Serie A alle spalle dell'Inter, con una probabilità implicita del 22%.

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