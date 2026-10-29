La stagione deludente del Manchester United ha messo in dubbio il futuro di Michael Carrick, con il Chelsea come prossimo avversario. Alcuni nomi sono già stati accostati al ruolo.

Mercato Selezione Stake Lottomatica bet365 Chelsea - Manchester United Vittoria Chelsea 1.85 2.00 1.95 Prossimo allenatore Manchester United Eddie Howe 1.73 1.75 1.80 Prossimo allenatore Manchester United Julian Nagelsmann 2.75 2.90 2.65 Prossimo allenatore Manchester United Antonio Conte 6.00 6.20 6.10

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Carrick di fronte a un test cruciale contro il Chelsea

Pochi mesi possono fare una grande differenza nel calcio. Alla fine della scorsa stagione, Michael Carrick era stato celebrato come un eroe per aver salvato la corsa del Manchester United in campionato e averlo condotto a un terzo posto finale.

Tuttavia, dopo appena otto giornate della nuova stagione di Premier League, sulla sua posizione si addensano seri dubbi.

I Red Devils hanno raccolto solamente sette punti in otto partite di campionato, registrando una percentuale di vittorie di appena il 12,5% finora. La crisi di Old Trafford si è aggravata dopo una sconfitta per 4-1 in trasferta contro il Como in Champions League, seguita da un ko casalingo per 3-0 contro il Bournemouth.

Oltre ai risultati negativi, sembra che la coesione del club si stia sgretolando. Il capitano Bruno Fernandes è stato lasciato in panchina nella sconfitta interna contro i Cherries. Sebbene il club abbia attribuito ufficialmente la sua assenza a un infortunio, la decisione è arrivata poco dopo che Fernandes aveva criticato la tattica di Carrick a seguito della pesante sconfitta contro il Como.

Carrick si trova in una situazione complicata: continuare con il pugno di ferro rischiando di allontanare il suo miglior giocatore, oppure reintegrare Fernandes nella formazione titolare? Dovrà prendere la decisione giusta in vista della trasferta di Stamford Bridge. Un risultato negativo a Londra suonerebbe come la fine della strada per Carrick.

La vittoria del Chelsea è il nome che ci aspettiamo in questo prossimo incontro, viste le recenti serie di risultati dello United. Sul fronte panchina, le indiscrezioni accostano lo United a Eddie Howe, Julian Nagelsmann e Antonio Conte come possibili successori.

Eddie Howe - il principale candidato per stabilizzare il Manchester United

Eddie Howe è emerso come il favorito principale per sostituire Carrick. La sua esperienza in Premier League lo rende un'opzione comprensibile per il Manchester United. Avendo allenato Bournemouth e Newcastle United, ha maturato esperienza nel costruire squadre competitive lavorando entro le richieste del calcio inglese.

Howe ha lasciato il Newcastle in estate dopo quasi cinque anni alla guida. Durante il suo periodo da tecnico dei Magpies, ha contribuito a qualificare il club alla Champions League e ha vinto l'EFL Cup 2025. Quel trionfo ha posto fine a un'attesa di 56 anni del Newcastle per un trofeo domestico importante, ma Howe se n'è andato dopo una stagione difficile che ha visto la squadra chiudere al dodicesimo posto in campionato.

Il suo arrivo non sarebbe privo di costi. Secondo le indiscrezioni, lo United dovrebbe al Newcastle circa 3 milioni di sterline come indennizzo, in base a una clausola del suo contratto. Inoltre, è probabile che emergano ulteriori costi legati al suo staff tecnico.

Questo incarico offrirebbe continuità in termini di esperienza in Premier League, ma resta da vedere se il suo stile di gestione si adatti allo spogliatoio di alto profilo dello United. La sfida di ripristinare disciplina, fiducia e prestazioni costanti a Old Trafford sarebbe considerevole, anche per lui.

Secondo le indiscrezioni, il direttore dell'area tecnica Jason Wilcox favorisce Howe, mentre il direttore del recruitment Christopher Vivell sarebbe orientato verso Nagelsmann. Questo suggerisce che il club potrebbe aver bisogno di raggiungere un consenso interno prima di nominare un successore.

Antonio Conte - un vincente navigato ma una scelta potenzialmente rischiosa

Antonio Conte porterebbe un insieme di qualità diverso rispetto a Howe. L'italiano ha vinto titoli nazionali importanti con Juventus, Chelsea, Inter e Napoli. È noto per l'implementazione di squadre tatticamente strutturate con standard di allenamento esigenti.

Il suo curriculum lo rende un candidato navigato per un club in cerca di un miglioramento immediato dei risultati.

Conte ha lasciato il Napoli al termine della stagione 2025/26 dopo aver vinto lo Scudetto la stagione precedente. È inoltre svincolato e non richiederebbe trattative tra club. Tuttavia, andranno raggiunti accordi con Conte e i suoi agenti riguardo allo stipendio e ad altre questioni.

In campo, il suo approccio tattico si basa spesso su una difesa a tre, un pressing coordinato e responsabilità posizionali ben definite. Come già visto con Ruben Amorim, attenersi rigidamente a un sistema particolare con la rosa attuale potrebbe non produrre i risultati desiderati.

Conte è noto anche per essere schietto, soprattutto nei confronti dei dirigenti del club. In passato ha avuto disaccordi pubblici su mercato, risorse e direzione della squadra. Con la dirigenza già divisa sulla scelta del nuovo allenatore, trovare un'intesa con Conte non sarà semplice.

Le indiscrezioni recenti lo collocano tra i candidati, sebbene lui stesso abbia smentito trattative avanzate in corso. Conte è quotato come outsider rispetto a Howe e Nagelsmann. Ciò riflette l'incertezza sul fatto che lo United scelga il suo approccio, più che una mancanza di esperienza da allenatore.

Julian Nagelsmann - l'alternativa tattica

Julian Nagelsmann rappresenta un'opzione diversa per i Red Devils. Il tecnico tedesco si è costruito una reputazione per flessibilità tattica, calcio ad alta intensità e sistemi basati sul possesso palla. Ha allenato RB Lipsia, Bayern Monaco e la nazionale tedesca.

Nagelsmann sarebbe una scelta relativamente giovane per un club che guarda a una visione a lungo termine, oltre che a un miglioramento immediato.

La sua esperienza alla guida della nazionale si è conclusa con l'eliminazione della Germania ai Mondiali 2026. Le indiscrezioni suggeriscono ora che sia pronto a tornare al calcio di club. Essendo svincolato, le trattative per il suo ingaggio potrebbero essere semplici.

Tuttavia, un trasferimento allo United dipenderebbe ancora dalle priorità del club, dal suo interesse personale e da un'intesa sul ruolo.

L'approccio tattico di Nagelsmann potrebbe aiutare lo United a stabilire un'identità di gioco più chiara, ma un importante cambio di sistema durante una stagione difficile comporta dei rischi. I giocatori dovrebbero adattarsi a nuove responsabilità e i risultati potrebbero non migliorare immediatamente.

Il club deve decidere se ha bisogno di un progetto tattico a lungo termine o di un allenatore la cui priorità sia ripristinare la fiducia e raccogliere punti.

Le quote indicano il tedesco alle spalle di Howe ma davanti a Conte nella corsa. Questo lo rende un'opzione interessante per chi scommette sul fatto che lo United privilegerà lo sviluppo tattico rispetto a una nomina più convenzionale e stabilizzatrice. Tuttavia, l'indecisione della dirigenza lo rende l'opzione più speculativa.

Nel complesso, Howe sembra offrire la strada più chiara verso una nomina familiare da Premier League, mentre Nagelsmann e Conte rappresentano approcci alternativi.

La decisione dello United dipenderà non solo dal risultato di Carrick contro il Chelsea, ma anche dalla direzione calcistica preferita dalla dirigenza e dalle condizioni che ciascun candidato sarebbe disposto ad accettare.

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