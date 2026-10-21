Al di là delle prime due posizioni, la corsa al quarto posto resta apertissima, con diverse squadre che mostrano la qualità e la solidità necessarie per ribaltare i pronostici.

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Friburgo

Bayern Monaco e Borussia Dortmund sono già in buona posizione per assicurarsi due dei quattro posti Champions League della Bundesliga. Entrambe le squadre restano imbattute dopo sei partite, con 14 punti a testa.

I dati sottostanti del Bayern sono ineguagliabili, con 20,9 xG accumulati e 22 gol segnati. I campioni in carica dovrebbero dominare nuovamente la Bundesliga. Il Dortmund resta il loro inseguitore più probabile, nonostante un modesto bottino di 10,0 xG, che rappresenta solo il decimo miglior dato del torneo.

La corsa per gli altri due posti nella top four è molto più aperta. Il Friburgo occupa attualmente il terzo posto, a un solo punto dalle prime due. Un merito dovuto in gran parte a un eccellente lavoro difensivo.

La squadra ha subito appena sei reti da soli 5,64 xGA (expected goals against). La squadra di Julian Schuster è seconda in questa classifica, tra Bayern (5,56 xGA) e Dortmund (6,25 xGA). Inoltre, nessuna squadra ha concesso meno tiri in porta del Friburgo (15) nelle prime sei giornate.

Pur indebolito dalla partenza estiva di Johan Manzambi, il Friburgo sembra essersi rinforzato bene. La squadra viaggia a una media di 2,50 gol a partita. Tuttavia, ha nettamente superato il proprio xG complessivo di 11,59, che è solo il settimo miglior dato della lega.

Anche se l'attuale cinismo sotto porta dovesse attenuarsi, i dati sottostanti continuano a indicare una spinta europea solida. Tra le outsider rispetto alle quattro favorite, i Breisgau-Brasilianer restano la scelta di valore per la Champions League. Le quote sul piazzamento tra le prime quattro assegnano al Friburgo una probabilità implicita del 22% di chiudere in zona Champions League.

Stoccarda

Insieme a Bayern Monaco e Borussia Dortmund, anche Bayer Leverkusen e RB Lipsia sono attualmente favorite per un piazzamento tra le prime quattro. Le quote non si sono mosse granché, nonostante alcune delle favorite abbiano avuto un avvio lento.

Il Leverkusen ha sorprendentemente perso la gara d'esordio contro l'Elversberg, ma da allora ha confermato il proprio valore. Le vittorie contro i Die Roten Bullen e contro le altre pretendenti al piazzamento tra le prime quattro, Mainz e Friburgo, nelle ultime tre partite fanno ben sperare per le sue chance.

Al contrario, lo scarso rendimento in trasferta del Lipsia incoraggia le altre contendenti. La squadra di Martin Demichelis resta ancora a secco di punti lontano da casa, dopo la sconfitta per 6-1 contro il Bayern Monaco nell'ultimo turno.

Lo Stoccarda è un altro club che potrebbe inserirsi nella corsa. La squadra ha chiuso al quarto posto la scorsa stagione, ma gli impegni extra in Europa sembrano già pesare sul rendimento in campionato.

Attualmente si trova al tredicesimo posto in Bundesliga, dopo aver perso quattro delle prime sei gare. Die Roten hanno segnato solo otto reti, nonostante un solido dato di 12,33 xG accumulati. Si tratta del peggior scarto sottoperformativo dell'intera lega, quasi il doppio rispetto alla seconda squadra peggiore per differenza tra gol e xG.

Questi numeri suggeriscono che lo Stoccarda possa migliorare con il proseguire della stagione. Tuttavia, il rendimento in trasferta resta un motivo concreto di preoccupazione, come dimostrato dalla sconfitta per 1-0 contro l'Amburgo lo scorso weekend.

Le speranze di qualificarsi di nuovo alla Champions League svaniranno rapidamente se non arriveranno miglioramenti lontano da casa. Un'eventualità tutt'altro che scontata, considerando gli impegni di un calendario fitto nei prossimi mesi. Questi elementi suggeriscono che lo Stoccarda offra meno valore rispetto al Friburgo, pur essendo i due club quotati in modo simile.

Mainz

La corsa al quarto posto in Bundesliga appare decisamente più equilibrata di quanto suggeriscano le quote attuali. Se il Lipsia dovesse continuare a faticare o una delle altre big dovesse rallentare, questo mercato potrebbe subire scossoni importanti.

È in quel momento che un'outsider come il Mainz potrebbe vedere improvvisamente accorciarsi le proprie quote. I Die Nullfünfer sono già saliti tra le prime cinque, avendo vinto tre delle prime sei gare.

Tutte le vittorie sono arrivate in trasferta, contro Schalke, Borussia Mönchengladbach e Amburgo. Tuttavia, le sconfitte interne contro Bayer Leverkusen e contro un Eintracht Francoforte in difficoltà indicano una certa incostanza.

Pur con prove più impegnative all'orizzonte, i dati sottostanti sono incoraggianti. Il Mainz è attualmente terzo in Bundesliga per xPTS (punti attesi), con 12,1.

La squadra di Urs Fischer viene attualmente accreditata di una probabilità implicita del 7% di chiudere tra le prime quattro secondo le quote sul piazzamento Champions League. Pur essendo il Friburgo più capace di reggere sulla lunga distanza, il Mainz resta comunque una scelta di valore a una quota così alta.