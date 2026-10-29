Kane, Pallone d'Oro: scommessa di valore in Champions League

Harry Kane ha portato la sua forma realizzativa straordinaria anche nel 2026/27, rafforzando la propria candidatura nel mercato del miglior marcatore di Champions League.

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Come la stagione 2025/26 da record di Harry Kane gli ha fatto vincere il Pallone d'Oro

Sono passati 25 anni dall'ultima volta che un calciatore inglese ha vinto il Pallone d'Oro. Michael Owen si aggiudicò il premio nel 2001. Un quarto di secolo dopo, Harry Kane ha ottenuto il riconoscimento dopo una strepitosa stagione 2025/26 con i giganti tedeschi del Bayern Monaco.

Kane ha segnato 61 gol in 51 presenze con il Bayern nella scorsa annata. Ha guidato la classifica dei voti medi in Bundesliga secondo FotMob, con una media di 8,14 a partita.

Solo il compagno di squadra Michael Olise si è avvicinato al suo livello di rendimento (8,09). Kane ha ottenuto 11 premi di migliore in campo in 34 gare di Bundesliga secondo FotMob. È stato il protagonista assoluto una partita su tre.

Il rendimento del capitano dell'Inghilterra in Bundesliga è stato eccezionale. Ha realizzato 36 reti, 17 in più del suo inseguitore più vicino. Ha aggiunto altri 10 gol in DFB-Pokal, incluso uno straordinario hat-trick nella finale contro il VfB Stoccarda.

Anche il suo rendimento internazionale è stato ugualmente dominante. Ha segnato 14 volte con il Bayern in Champions League, chiudendo a un solo gol da Kylian Mbappé nella corsa al titolo di capocannoniere della competizione.

Kane si è dimostrato altrettanto decisivo in nazionale. Da capitano dei Tre Leoni, ha segnato 12 gol con l'Inghilterra durante la stagione 2025/26. Questo ha portato il suo totale complessivo a 73 gol in 65 presenze tra club e nazionale, oltre a otto assist.

Solo Lionel Messi ha registrato un totale di gol e assist più alto in una singola stagione tra i migliori campionati europei. L'argentino mise a segno una cifra impressionante di 82 gol tra Barcellona e Argentina nel 2011/12.

Sebbene il 2026 di Kane si sia concluso senza il titolo di Champions League e senza una medaglia da campione del mondo, era comunque tra i favoriti per il Pallone d'Oro. Ha guidato il Bayern a un double campionato-coppa e l'Inghilterra a un terzo posto al Mondiale 2026.

Alla fine, le sue prestazioni individuali sono state sufficienti a conquistare un meritato Pallone d'Oro, dopo non essere mai arrivato oltre il decimo posto in precedenza. Il premio riconosce più di una semplice stagione prolifica. Kane ha consolidato la sua reputazione come uno dei goleador più costanti d'Europa, e la sua forma è proseguita anche nel 2026/27.

Kane può trasformare la sua forma realizzativa in un'altra classifica marcatori di Champions League?

Kane ha già conquistato la classifica marcatori di Champions League. Vinse il premio nel 2023/24 con otto gol, condividendolo con Kylian Mbappé.

Questa volta, Kane spera di conquistare il riconoscimento da solo. I suoi 14 gol in Champions League nella scorsa stagione hanno rappresentato il suo miglior bottino nella competizione, sei in più rispetto a quando condivise il premio due anni fa.

Kane è diventato solo il sesto giocatore nella storia della Champions League a segnare 14 gol in una singola edizione.

I suoi dati di inizio stagione 2026/27 suggeriscono che ha ogni possibilità di proseguire il suo successo dopo il Pallone d'Oro conquistando la classifica marcatori di Champions League. Ha già segnato quattro gol e servito due assist in tre presenze nella fase campionato di questa edizione.

Kane ha anche realizzato dieci gol in 12 presenze complessive con il Bayern, inclusi sei gol in quattro presenze in Nations League con l'Inghilterra.

Non è solo la forma di Kane a renderlo un serio candidato per la classifica marcatori di Champions League, ma anche la qualità offensiva dei suoi compagni di squadra. Michael Olise e Luis Diaz hanno registrato rispettivamente 26 e 19 assist in tutte le competizioni nella scorsa stagione.

Si sono piazzati primo e terzo per assist tra i cinque maggiori campionati europei. La loro capacità di creare occasioni e una fornitura costante daranno a Kane ampie opportunità di ampliare il suo bottino di quattro gol per il 2026/27.

Non c'è dubbio che la corsa sarà combattuta. Mbappé ha superato Kane nella classifica marcatori della scorsa Champions League, e ci sono altri attaccanti di livello anche in questa edizione.

Erling Haaland ha segnato quattro gol in sole due presenze, mentre il vincitore del Pallone d'Oro dello scorso anno, Ousmane Dembélé, ha tre gol e tre assist in tre partite. Dembélé sembra essere spesso risparmiato in Ligue 1 in vista delle notti di Champions League. Il francese è atteso al meglio proprio in questa competizione con il PSG.

Solo Lautaro Martinez dell'Inter (16) ha effettuato più tiri verso la porta di Kane finora in questa edizione della Champions League (15). È quindi decisamente in corsa, nonostante i mercati delle scommesse gli assegnino solamente il 20% di probabilità di finire in cima alla classifica marcatori della UCL.

I progressi del Bayern nel torneo influenzeranno naturalmente le possibilità di Kane di conquistare da solo la classifica marcatori della UCL. La recente malattia inattesa di Vincent Kompany è destinata a creare un po' di incertezza e instabilità fuori dal campo per il Bayern.

Sebbene il Bayern sia imbattuto nelle prime tre gare della fase campionato, ha conquistato solo cinque punti. Questo lo lascia al 14° posto, a un punto dagli otto posti che garantiscono la qualificazione automatica alla fase a eliminazione diretta.

I loro prossimi impegni in UCL spiegano anche perché le quote di Kane per la classifica marcatori non siano più basse. Il Bayern affronterà prima una difficile trasferta contro l'Atletico Madrid, seguita da una visita al Lille, formazione della Ligue 1 francese.

Affronteranno poi lo Slavia Praga in casa prima di una trasferta a Manchester contro lo United nel nuovo anno. Gli uomini di Kompany potrebbero ancora rimpiangere i recenti pareggi con Viking e Arsenal. Hanno subito un gol del pareggio al 90' contro il Viking. L'Arsenal, invece, ha colpito con un gol del pareggio all'82' all'Allianz Arena.

Il Bayern non ha ancora del tutto convinto, con FotMob che lo colloca al 14° posto nella fase campionato finora.

La forma realizzativa di Kane potrebbe non essere il motivo che gli impedirà di vincere la classifica marcatori della UCL quest'anno. Se i suoi compagni di squadra non li aiuteranno a superare il turno verso la fase a eliminazione diretta, questo riconoscimento individuale sarà quasi certamente fuori portata.

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